В северо-восточной части Онежского озера расположен крупнейший его залив – Повенецкий. Этот район прикрыт Заонежским полуостровом от пронизывающих ветров и огромных волн, а во многих местах вода намного теплее, чем на остальной акватории Онего.

Поэтому живописный Повенецкий залив, его многочисленные бухты с островами популярны и у рыбаков, и у водных туристов. Сюда можно приехать на пару дней или задержаться подольше. В любом случае, наслаждение спокойными северными пейзажами, чистый воздух, тишина гарантированно помогут отключиться от проблем и пройти перезагрузку.

Общие сведения

Залив протянулся к северо-западу от другого крупного залива Онего − Заонежского. Издавна Повенецкий залив был частью торгового пути, по которому корабли с товаром шли к Белому морю и далее − в Европу, и обратно.

Длина залива равна 60 км, наибольшая ширина составляет около 18 км. Средняя глубина довольно внушительная − порядка 40 м, а в самых глубоких местах она достигает 90 м. Дно преимущественно глинисто-песчаное, покрытое илом.

В основном залив обрамлен высокими берегами с живописными скальными выходами. Побережье по большей части покрыто хвойными и смешанными лесами. Береговую линию формируют крупные и мелкие бухты. Вдоль берегов расположено множество островов, одиночных и объединенных в архипелаги.

Вдоль залива местность сильно пересеченная. Здесь холмы чередуются с низменностями. Если взглянуть на карту Онежского озера, можно заметить, что в этой его части озера на побережье, бухты, острова ориентированы четко с северо-запада на юго-восток.

В Повенецком заливе находится несколько вдающихся в сушу бухт – губ. На северо-востоке расположена Большая губа. На ее высоких живописных берегах стоит г. Медвежьегорск. В побережье вдаются губы: Медвежья, Лумбуша, Пергуба, Кумсгуба.

К юго-востоку от Большой губы находится Повенецкая губа. У нее низкие берега, покрытые кустарником и смешанными лесами. К губе относятся более мелкие бухты: Повенецкая, Кочгуба, Войгуба, Ижгуба, Губа Щучья. На ее акватории находятся острова Петр, Кужостров, Поростров, а также островные группы: Заячьи, Березовые, Лебяжьи. В бухте расположен п. Повенец, близ которого находится шлюз No1 Беломоро-Балтийского канала, а также музей истории этого грандиозного сооружения.

Юго-западное побережье наиболее заселено. Здесь расположено несколько мелководных губ: Толвуйская, Шуньга, Святуха, Кефтеньга. На их берегах стоят старинное село Толвуя, историческая деревня Шуньга.

Особенностью залива является его внутреннее расположение: он огибает Заонежский полуостров, получая тем самым защиту от ветров и волн, характерных для всей остальной акватории Онежского озера. Поэтому здесь более комфортные условия для судоходства, чем пользуются многочисленные водные туристы, яхтсмены и рыбаки. При этом погода здесь так же переменчива, как и на всем Онежском озере.

Особенности рыбалки

Рыбалка – один из самых популярных видов отдыха на Онежском озере. Здесь водится щука, окунь, хариус, сиг, налим. Встречается озерный лосось, но официально его добыча запрещена.

Многие маршруты рыбалки в Карелии начинаются с живописного побережья близ Медвежьегорска. Этот путь хорош тем, что порыбачить и поплавать на катере вдоль берега можно, не отъезжая далеко от города. Близ Медвежьегорска открыто множество турбаз.

Если выбирать места рыбалки дальше от цивилизации, можно выбрать два направления от Медвежьегорска. Один вариант – поехать в направлении п. Пяльма на северном побережье. Другое направление – добираться на другую сторону залива – к п. Великая Губа. К озеру ведут вполне хорошие дороги, на которых встречается лишь несколько мест с не очень ровным покрытием. Поэтому попасть на рыбалку можно даже на обычном легковом автомобиле.

Можно рыбачить у южного побережья. По мнению опытных рыбаков, здесь лучшие места находятся близ с. Толвуя. Здесь находится о. Хед, удобный для стоянки. Разбить лагерь можно также на материковой части, где есть несколько песчаных бухт. Обилие лесов позволяет прямо на месте устраивать коптильни для рыбы. Ловить можно, не отходя далеко от места стоянки, так как побережье и острова характеризуются резкими перепадами глубин близко к берегу.