Остров Пеллотсари находится в северо-западной части Ладожского озера. Раньше на его живописных берегах жили финские и шведские крестьяне, добывали полезные ископаемые. Сейчас он оживает во время навигации, когда, как и много лет назад, к его причалу пристают суда.

В основном, теплоходы везут туристов на соседний остров – знаменитый Валаам. Но и сам Пеллотсари превратился в интересный туристический объект, где можно поближе познакомиться с чудесной природой Приладожья, осмотреть старые каменоломни и остатки старинных крестьянских построек.

История Пеллотсари

Пеллотсари относительно небольшой остров площадью 485 га, 4 км в длину и 3 км в ширину. Он находится в красивейшей части Ладожских шхер в 20 км от Сортавалы. Рядом с ним расположены острова Карпансаари, Орьятсаари, Тулалансари. От Пеллотсари до Валаама − 30 км.

Как и все островные территории Ладожских шхер, Пеллотсари славится необычайно красивым ландшафтом, сформированным под воздействием древнего ледника. Остров расположен всего в 1,4 км от побережья. Благодаря такому удобному расположению Пеллотсари начали осваивать еще в XVI столетии. На его территории возделывали землю, выращивали скот, сюда завозили новые виды растений и животных.

К XIX веку на Пеллотсари проживало 20 семей – преимущественно шведских и финских. Тогда же здесь начали добывать кварц, который отправляли на судах в Петербург и Москву.

Свидетельством этого является судно с грузом кварца, затонувшее в заливе Хиеталахти. Оно до сих пор не поднято на поверхность. О событиях, при которых оно пошло на дно, ничего не известно. После Советско-финской войны остров, как и все Северное Приладожье, вошел в состав СССР. Местные жители эвакуировались в Финляндию. Во время Великой Отечественной войны, когда эта часть Карелии была оккупирована финнами, население предприняло попытку вернуться. Но в 1944 году мирное население покинуло остров вместе с финскими войсками и уже не вернулось.

В 1970 г. здесь была оборудована стоянка для судов. Круизные теплоходы останавливались на Пеллотсари до 1993 года. Это место называли «зеленой стоянкой».

В 2009 г. здесь организован туристический объект «Остров Пеллотсари». В 2010 г. причал был восстановлен, и остров снова стал принимать гостей.

Достопримечательности

Здесь осталось немало следов пребывания человека. Это каменные фундаменты домов финнов, шведов и русских, проживавших здесь до 1940-х годов прошлого век, хозпостройки. Сохранились заброшенные кварцевые каменоломни, а также остатки оборонительных сооружений времен ВОВ.

Главный туристический объект − экотропа «Один день из жизни таежного острова». Это кольцевой маршрут длиной более 3 км. Во время трехчасовой прогулки туристы проходят по самым живописным местам − лесу, песчаному пляжу, лугу, заросшим полям. На тропе отмечено 28 природных объектов. Кроме того, туристы могут осмотреть заброшенный финский хутор. После стоянки на берегу бухты, где можно искупаться и перекусить, путь продолжается по старой дороге. По ней перевозили кварц из каменоломен на берег. Пройдя через сказочно красивый лес, путники возвращаются к началу маршрута − на причал.

Тропа устроена таким образом, чтобы даже не самый физически подготовленный человек мог насладиться северной природой. На маршруте построены лестницы, мостики, оборудованы места отдыха со столами и скамьями.

Любители отдыха на лоне природы могут пожить в палатке, совершить водные прогулки по Ладожским шхерам с посещением главных достопримечательностей, порыбачить.

Добраться до Пеллотсари можно по воде из Сортавалы за 1,5 ч. или из пос. Рауталахти и пос. Хийденсельга за 2,5 ч.