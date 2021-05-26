Парк «Ристиярви» – уникальная природная зона, расположенная в Северном Приладожье. Ее огромная территория практически не тронута цивилизацией и изобилует озерами и ручьями, долинами и скалами.

Природно-ландшафтный парк «Ристиярви» открыт для посещений круглый год, поэтому туристы могут наслаждаться живописными карельскими пейзажами в любой сезон. Для посетителей здесь организован интереснейший туристический маршрут.

Особенности местности

Ландшафт этой местности образовался более 2 млрд лет назад. Этому способствовала активность крупного вулкана Кирьявалахти. Его жерло находилось между заливом Кирьявалахти и озером Ристиярви и в течение 5 млн лет своего существования извергалось лавой примерно 160 раз.

В ходе естественных рельефообразующих процессов в земной коре вулкан был практически полностью разрушен. До наших дней сохранился только его самый крупный фрагмент – горная гряда Петсеваара, которая включает в себя одноименный пик, а также гору Ахвенламменмяки и «малые Хибины» – высокие острые скалы. Этот скальный массив находится в северо-восточном направлении от озера Ристиярви. Его вершины покрыты таежными лесами, в которых растут грибы и ягоды и обитают множество видов животных, птиц и насекомых. На территории парка, кроме лесов, есть большое количество озер, богатых рыбой.

Экскурсионный маршрут

Для популяризации природно-культурного направления туристической отрасли в Карелии местный Региональный музей при содействии партнеров-меценатов организовал в парке туристическую экскурсию по 4-километровому маршруту. В ней сделаны акценты на этнографическом и историко-культурном аспектах.

Путешествие, которое переносит гостей парка в атмосферу карельского эпоса «Калевала», начинается в заливе Кирьявалахти у устья р. Ристиоля, где в середине XX века находилась мельница и пилорама местных зажиточных купцов. Уже со старта маршрута туристам открывается ослепительной красоты панорама фьордового залива и вид на непреступную полуразрушенную гору Лоухиваара, один взгляд на которую будоражит воображение.

Преодолев 1,5 км маршрута, посетители парка оказываются на берегу оз. Ристиярви. Местные жители за оригинальную форму водоема дали ему альтернативное название – Крестовое. В ясную погоду с его мыса под названием Медвежий можно увидеть красивейшее озеро Малое Ристиярви и таинственную гору Росвокаллио, или, как ее еще называют, Разбойничью.

По этому и другим маршрутам этого живописного места можно пройти самостоятельно, однако, по отзывам бывалых посетителей, именно анимированная экскурсия гарантировано подарит максимум приятных, незабываемых впечатлений. Дело в том, что она проходит в компании харизматичного персонажа карело-финского эпоса Вяйнемейнена.

Летом гости парка «Ристиярви» могут прокатиться по его тропам на велосипедах, а замой – на лыжах. Ежегодно на берегу Крестового озера проводится этнопраздник, который с удовольствием посещают и местные жители, и гости Республики.

Руководство ландшафтно-природного парка продолжает активно работать над обустройством территории и планирует сделать на ней лодочные пирсы, оборудовать «Ристиярви» новыми смотровыми площадками и комфортными местами для отдыха, а также создать в нем музейно-информационный центр и установить такие экологически чистые аттракционы, как, например, зиплайн над Медвежьим каньоном.

Как добраться

Попасть в парк «Ристиярви» можно на автомобиле. Для этого нужно, двигаясь по федеральной трассе А-121 «Сортавала», свернуть на грунтовую дорогу у Дома композиторов и проехать по ней примерно полтора километра.