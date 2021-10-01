Памятник Александру Второму в Петрозаводске

Мало кто знает, что в столице Карелии Петрозаводске до 1918 года был памятник Александру Второму. К сожалению, большевики снесли эту уникальную бронзовую скульптуру из редкого тивдийского мрамора темно-зеленого цвета. Сейчас монумент можно увидеть только на архивных фотографиях.

Историческая справка

Российский император Александр II короновался на царство в 1855 году. На момент его восхождения на престол Россия переживала не лучшие времена. Ее войска проигрывали на Крымском полуострове, имперский престиж в военной и международной сферах разрушался, казна стремительно пустела. Новому императору предстояло решить все эти проблемы.

Врожденные таланты и прекрасное образование, которое наследник царского престола получил под руководством В.А Жуковского, позволили Александру справиться с большинством вызовов. Он навсегда вошел в историю как царь-освободитель и император, отменивший крепостное право. Во время его правления были реализованы несколько важных реформ, коренным образом изменившие былой уклад в России:

крестьянская реформа (1861 г.);

реформа, отменяющая тяжкие телесные наказания и применение плетей, шпицрутенов и клейм (1863 г.);

земская реформа (1863 г.);

реформа судейства (1864 г.);

реформа в печатном деле (1865 г.).

Еще одна заслуга великого императора-реформатора – созыв Всероссийского земства, который предусматривал кардинальные изменения в управлении государством, а именно, внедрение конституционных норм. В день подписания документа 1 марта 1881 года на Александра II было совершено покушение. От полученных ран он скончался.

В декабре этого же года Олонецкое губернское собрание единогласно решило учредить благотворительный фонд царя-освободителя. Деньги из этого фонда направлялись на оплату налогов бедных крестьян. Также собрание приняло решение увековечить память императора, воздвигнув ему памятник в Петрозаводске.

На реализацию плана необходимо было собрать 27 тыс. рублей, поэтому был открыт денежный сбор. Большую часть суммы внесло губернское земство. Ответственность за осуществление проекта легла на губернатора Григорьева, а работу над монументом поручили скульптору-академику Ивану Шредеру, эскиз пьедестала создал архитектор А. Томишко. Материал для постамента был взят из Тивдийского мраморного карьера. Мрамор из этой разработки отличается удивительной крепостью и красотой. Его оттенки варьируются от светло-розового и сиреневого до зеленого.

История создания памятника

Закладка первого камня в основание монумента произошла в июне 1884 года на Круглой площади (сегодня мы ее знаем, как площадь Ленина). Церемония сопровождалась речью местного епископа. В закладной камень были вмонтированы монеты 1884 года выпуска, специально полученные из госказны. Создание памятника заняло чуть более года, и 30 августа 1885 состоялось его торжественное открытие. Во время этого мероприятия были зачитаны молитвы, проведен крестный ход и выпущен 101 залп из пушек. Этот памятник стал одним из первых в России, установленных в честь Александра Второго.

Великий император-освободитель предстал перед публикой, собравшейся на петрозаводской Соборной площади, в бронзе на постаменте из темно-зеленого мрамора. Его фигура была одета в генеральский мундир с порфирой, поверх которой был надет орден Андрея Первозванного. Левой рукой царь держал мантию, а правой – полураскрытый свиток, на котором была видна дата отмены крепостного права «19 февраля 1861».

После революции 1917 года по стране прокатилась волна сносов памятников царским особам. Петрозаводский монумент не стал исключением, и в октябре 1918 года он был разрушен. Бронзовую скульптуру отправили на переплавку, а постамент уничтожили, хотя нижняя часть пьедестала сохранилась, она и сейчас находится в Петрозаводске, в основании памятника Олонецким полкам на пересечении улиц Луначарского и Промышленной.