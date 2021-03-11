Остров Дивный – небольшая территория суши на Ладожском озере, которая входит в структуру Валаамского архипелага и, согласно административному делению, Республики Карелия относится к Сортавальскому району. В некоторых источниках встречается и другое, финское, название этого острова – Девичий. По древним местным поверьям, на острове, под землей, жили «дивьи люди», которые охраняли свои земли и, показываясь из-под земли, отпугивали приезжих.

Мистика и реальность

С Дивным связано множество мистических и загадочных историй. Со слов туристов, которым удалось побывать на острове, на нем царит особенная атмосфера. Славу таинственного остров получил по нескольким, вполне объяснимым, причинам. Во-первых, географическое местоположение и особенности рельефа делают его непригодным для жизни людей и труднодоступным для потока туристов с «большой земли». Дивный находится посреди Ладожского озера, и добраться до него можно только вплавь или пешком по оледеневшей Ладоге.

Берега острова – это крутые скалы и огромные острые валуны, которые появились здесь в результате тектонических сдвигов в земной коре и таяния ледников. Преодолеть их и пройти к плато, которое находится в центре острова, – приключение не из легких, и на него готов решиться не каждый турист.

Во-вторых, ареол загадочности острову придает его главная достопримечательность – кромлех – древнейшее сооружение из камней, расставленных по кругу. Он находится в центральной части острова. По одной из версий, это место ранее использовалось язычниками в качестве храма. Ученые утверждают, что потомки современных карелов совершали здесь различные обряды, например, приносили жертвы богам и усмиряли злых духов. Круговое расположение камней обусловлено тем, что все эти ритуалы сопровождались танцами по кругу – аналогами современных хороводов.

Однако, несмотря на логическое обоснование происхождения кромлеха, объяснить невероятное энергетическое воздействие древней первозданной земли и природы, которое ощущает каждый, кто ступил на остров, невозможно.

Атмосфера острова просто завораживает, будоражит кровь, вызывает целый калейдоскоп эмоций и заставляет задуматься о «вечных» ценностях. Эффект усиливается еще и потому, что изначально языческое капище теперь считается и православным «местом силы». Несколько лет назад высшее духовенство Валаамского монастыря освятило кромлех. Об этом важном событии напоминает большой деревянный крест, воздвигнутый в центре круга камней.

Репутация мистического места со сверхъестественной энергетикой регулярно подкрепляется рассказами туристов, которые побывали на острове и на себе ощутили его магическую ауру. Некоторые утверждают, что видели внезапно возникшие и так же неожиданно исчезнувшие силуэты карлика или старика, другие рассказывают о неопознанных объектах, которые со вспышками света взмывали в небо из водной глади озера. Но большинство гостей острова в своих отзывах о поездке на Дивный подтверждают, что посещение этого места дарит незабываемые впечатления, провоцирует сумасшедшую выработку адреналина и вызывает неповторимый всплеск эмоций. Именно поэтому всем, кто хочет проверить эти рассказы на личном опыте и убедиться в «силе» острова, необходимо обязательно приехать сюда.

К сожалению, природные условия не позволяют туристам оставаться на Дивном в течение длительного времени. Но даже нескольких часов пребывания на нетронутом цивилизацией острове будет достаточно, чтобы воочию увидеть уникальную красоту первозданной природы и ощутить невероятную силу древнейшей земли. Познакомиться со всеми мистическими местами Карелии и испытать на себе их энергетику помогут эти туры.