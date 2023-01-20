Республика Карелия — одно из самых популярных туристических направлений для активного отдыха, но при этом регион не часто можно встретить в рейтингах лучших мест для поездки с ребенком. Между тем, именно в Карелии есть всё, что нужно для полноценного семейного досуга на выходные или пару недель. Тут всегда свежий воздух, необычные музеи, вкусная еда и уникальная флора и фауна, любоваться которыми можно уединенно, но при этом не слишком далеко от цивилизации. Совместная поездка в Карелию сблизит детей и родителей и подарит неповторимые эмоции.

Что посмотреть в Карелии с детьми?

Каньон Рускеала в трех десятках километров от карельского города Сортавала — живописное место с возможностью покататься на лодках или заняться экстримом (например, троллей и тарзанка). Впрочем, прежде всего, Рускеала — это горный парк с большой историей по добыче мрамора, о которой можно узнать из экскурсии (есть даже подземная!). Каньон разрабатывали в начале XX века, а потом каменоломни затопили и сделали по сути искусственные горные озера. Еще здесь можно подкрепиться в кафе и познакомиться с ездовыми хаски по соседству. Дополнительное преимущество места — возможность добраться на ретро-поезде, который сделает ваше путешествие сказочным.

Парк “Ваккосалми” — городской парк XIX века в Сортавале, где находится гора Кухавуори, похожая очертаниями на рыбу. Именно оттуда открываются панорамные виды на город и озеро. В окрестностях самого парка также есть так называемое Певческое поле — локация многих музыкальных фестивалей с лучшей природной акустикой в Европе: вокруг находится густой еловый лес, а сразу за ним нависают скалы.

Эко-парк “Долина водопадов” — лесная территория возле реки Ихаланйоки. На реке есть четыре высоких порога, любоваться которыми можно из зоны отдыха. Умиротворяющие звуки воды, лучный тир и возможность знакомства с северными оленями — это прекрасный сценарий для семейного вечера путешественников всех возрастов.

“Кижи” — заповедный музей под открытым небом, где можно познакомиться не только с историей, но и с оригинальной деревянной архитектурой. Памятники свозили сюда со всего региона, и сегодня здесь несколько десятков объектов для посещения. А ещё тут хранятся тысячи икон, книг и археологических находок из разных сел Карелии. Живая деревенская среда никого не оставит равнодушным, тем более что можно посмотреть ремесленные поделки и традиционную одежду карелов и других жителей Севера.

Протосаамские лабиринты — не самая популярная, но очень увлекательная достопримечательность Карелии, особенно если ваша семья любит древние легенды и предания. Речь идет буквально о месте силы возле деревни Алхо и поселка Куриёки. Здесь и священные деревья, и таинственные каменные сооружения, сделанные саамскими племенами и до сих пор не понятые учеными. Обязательно загадайте здесь желание, бросив монетку или привязав ленточку, и устройте небольшой пикник.

Резиденция карельского Деда Мороза — идеальная локация для зимней поездки всей семьей. Талви Укко — именно так в этих краях называют главного новогоднего персонажа — живет в своей вотчине со Снегурочкой и двумя братьями. Детям здесь предлагают множество активных игр, а ещё есть целый двор с животными и прокат саней.

Валаам — это не просто остров на Ладожском озере, а памятник культуры и зодчества. Здесь будет интересно детям постарше, особенно если они увлекаются архитектурой, а также взрослым, которых привлекает паломничество по святым местам, ведь Валаамский мужской монастырь существует больше десяти столетий.

Городище Паасонвуори — для туристов это просто гора Паасо, но для древних карел — священное место. На раскопках здесь находили ювелирные украшения, посуду, фрагменты орудий и оружия. Считается, что городище существует с XII века, но возможно, о нем знали еще викинги. Тех, кто не испугается тропы и доберется до вершины, ждет бонус в виде нетронутых человеком пейзажей с лесом, озером и рекой.

Музей природы Карелии — локация на целый экскурсионный день для всех, кто любит животных. Находится в Петрозаводске, по соседству с краеведческим (Национальным) музеем. Хотя музей небольшой — всего два зала — здесь можно увидеть порядка двухсот видов птиц и зверей.

Что стоит учитывать при поездке в Карелию с детьми:

Планирование. Лучший семейный отдых — это четко продуманная программа, в которой учтены все локации, перемещения и даже есть план “Б” на случай плохого самочувствия, испорченной погоды или капризов ребенка. Откажитесь от полной импровизации: она чревата лишним волнением и упущением драгоценного времени.

Безопасность. На семейном отдыхе важно не подвергать себя и ребенка каким бы то ни было рискам. Выбирайте, например, те места жительства, где есть система видеонаблюдения. Кроме того, не стоит гулять по большим заповедникам без организованной группы и гида или отправляться на активный и экстремальный отдых без опытного инструктора.

Инфраструктура. Какой бы вариант проживания с ребенком вы ни выбрали (коттедж, база отдыха, отель, кемпинг), подумайте о семейном комфорте. Хорошо, если поблизости есть игровая площадка, в номер могут поставить дополнительную кровать или стульчик для кормления, а в меню местного кафе или ресторана есть раздел с детскими порциями.

В какое время года лучше посетить Карелию с детьми

В Карелии всегда найдется, что посмотреть, даже в плохую погоду. При этом в каждом времени года есть своя романтика. Например, зимой поездка может быть приурочена к Новому году: можно покататься на упряжках с собаками или вместе освоить снегоход. Зимняя Карелия — хорошее время для неспешного изучения музеев. Но если вы переживаете за здоровье ребенка или знаете, что у него слабый иммунитет, лучше откажитесь от поездок в рекордные морозы.

В теплый период программа развлечений на свежем воздухе расширяется до максимума. Можно купаться в чистейших озерах, брать в прокате лодки и велосипеды, ездить на рыбалку. Межсезонье тоже по-своему прекрасно в Карелии. К примеру, осенью можно собирать в лесу грибы и ягоды, а ранней весной любоваться на цветение первых цветов.

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