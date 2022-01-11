Органный зал в Кондопоге

Карельский город Кондопога знают не только по памятникам древнего зодчества, Тивдийскому мраморному месторождению и одной из старейших ГЭС в России. Кондопожский Дворец искусств и его уникальный органный зал – достопримечательность города, которую обязательно стоит посетить всем его гостям.

Ведь здесь находится единственный в Карелии и во всей РФ духовой орган, состоящий из двух независимых пультов. Этот инструмент входит в десятку крупнейших органов России.

История Дома культуры

В 1923 году спецпостановлением Советского правительства в г. Кондопога началось строительство крупного стратегического предприятия – бумажной фабрики. Первый запуск оборудования состоялся в 1929 г. Впоследствии этот комбинат стал основным поставщиком газетной бумаги не только на территории Союза, но и во всей Европе. В 1937 году для обеспечения культурного досуга рабочих предприятия при заводе был открыт Дом культуры.

Долгое время он являлся излюбленным местом отдыха горожан. На его базе работали самодеятельные кружки, секции для детей и взрослых различной направленности: от хорового пения до хореографии.

В 1989 году целлюлозно-бумажный комбинат возглавил В. А. Федермессер. С его приходом состояние завода и объектов, подпадающих под его юрисдикцию, заметно улучшилось. По инициативе Виталия Александровича все оборудование фабрики было модернизировано, также были построены новые жилые и социальные здания, а по существующим – проведена реконструкция.

До масштабной перестройки Дома культуры очередь дошла в 1996 году. В 2000 г. обновленный Дворец искусств открыл свои двери для посетителей, которые могли наслаждаться прекрасным видом органного зала и великолепным звучанием большого органа.

В середине 2017 года Глава Карельской республики инициировал передачу бывшего Дома культуры ЦБК в республиканскую собственность. В результате Кондопожский Дворец искусств стал филиалом Карельской государственной филармонии. Первый в этом статусе сезон открылся 16 октября 2017 года. На сцене филармонии выступили всемирно известные музыканты и Симфонический оркестр под руководством знаменитого дирижера-постановщика А. И. Рыбалко.

Особенности органов и концертного зала

Большой орган изготовлен немецкой фирмой «Rudolf von Beckerath» по классической технологии XIX века. Его основные мануалы были установлены в 2000 г. В 2003-ем инструмент расширили, добавив к нему IV пульт с 12-ю регистрами и ударным компонентом Glockenspiel, а в 2004 – трубу-шамаду в 3 регистра. Всего в органе 68 регистров и 88 рядов из 4516 труб.

Трехмануальный пульт инструмента является стационарным, а 4-мануальный – мобильным. Последний передвигают в зависимости от того, кто выступает на сцене. На обоих пультах можно играть одновременно, предварительно включив соответствующие копулы.

В 2005 году в органном зале Кондопожского Дворца искусств установили еще один инструмент той же гамбургской органостроительной компании «Рудольф фон Бекерат». Впервые для России орган изготовили по технологии французского барокко. Его поместили на специальную передвижную платформу с целью экономии пространства сцены для оркестра.

Большой и малый органы независимы, но настроены в унисон. Акустические характеристики концертного зала филиала Карельской филармонии позволяют исполнять самые разные жанровые направления камерной музыки. Сцена и кулисы оборудованы современной аппаратурой, а декорации, в том числе свето-звуковые партитуры и видеоряд большого экрана, создаются с помощью компьютерных технологий.