Историческая справка

Изначально остров, на котором расположен скит, назывался Крестовым. Переименован он был в честь построенной в 1853 году каменной церкви Николая Чудотворца. Ранее на острове располагалась лишь небольшая часовенка, которая в темное время суток использовалась как маяк. Деньги на постройку новой церкви выделил преуспевающий купец из Петербурга Солодовников. Он же подключил к строительству талантливого архитектора Горностаева.

Построенный в древнерусском стиле белоснежный шатровый храм был виден далеко за пределами острова. Его внутреннее убранство украшено расписными фресками, описывающими основные вехи жизни Николая Угодника. Все они выполнены в нежных пастельных тонах, что придает интерьеру храма легкость и воздушность. Оценил красоту достопримечательности и французский писатель Александр Дюма во время своего путешествия на Валаам, назвав храм подлинным сокровищем России.

Спустя 5 лет после строительства церкви на острове был возведен двухэтажный дом, где размещались келии настоятеля и послушников монастыря.

Обитель служила и своеобразным таможенным пунктом: все направлявшиеся на Валаам суда проходили здесь тщательный досмотр на наличие алкогольной и табачной продукции, которая была строго запрещена ко ввозу на святую землю архипелага. Возле таможенного дома был установлен гранитный Поклонный крест, где каждый проезжающий мог вознести молитвы Господу для очищения собственных помыслов.

Чуть позже, в 1865 году, на острове была освящена домовая церковь преподобного Иоанна Дамаскина, расположенная на 2 этаже келейного корпуса. Там проводились богослужения в холодное время года.

К 1935 году на территории обители остался лишь один монах – отец Милий. После его смерти в 1939 году скит более полувека стоял заброшенным. Только в 1993 году здесь была восстановлена иноческая жизнь.

В 2012 году в церкви были проведены масштабные ремонтно-восстановительные работы.

Никольский скит – удивительно красивое место, дарующее своим посетителям чувство спокойствия и умиротворения. А изящная церковь Николая Чудотворца – настоящее архитектурное сокровище. Своей сверкающей на солнце золотой главкой храм приветствует путников со всех сторон бескрайнего Ладожского озера.