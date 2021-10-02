Мыс Бесов Нос (называют из-за причудливой формы, напоминающую форму крючковатого носа) расположен на побережье Онеги в восточной части озера в 1,5 км от места впадения реки Черная. Локация известна мистической энергией и петроглифами.

«Бесовское» название изгиб получил от 2,5-метрового петроглифа фигуры человеческого подобия, которого в XVI веке монахи Муромского монастыря прозвали «Бесом».

Мыс имеет внушительные размеры, 750 м в длину и 200 м в ширину. «Возраст» скальных рисунков – 5000 лет. Рядом с ним есть и другие интересные объекты – остров «Бесиха», заброшенное с 70-х годов ХХ века поселение Бесоносовка и 16-метровый деревянный маяк.

Мистика «бесовских» петроглифов

На камнях в безветренную солнечную погоду четко можно увидеть изображения не только «Беса», но и «Сома» и «Выдры» («Ящерицы»). Подобные, но уже не такие масштабные по размеру петроглифы есть по всему региону, вплоть до поселка Шальского.

Что же таинственного в этой наскальной живописи периода раннего неолита? Есть гипотеза, что это «место силы», где в древности проводились обряды жертвоприношения. Об этом, свидетельствует наличие небольшого углубления у изображения полости рта фигуры. Самого героя изобразили в образе «танцующего человечка». У него квадратная голова и тонкая шея. Конечности изогнуты, глаза разные по форме и злобный оскал. Именно из-за устрашающего вида его окрестили «Бесом», а монахи для нивелирования потустороннего негативного влияния вырезали рядом православный крест.

Глубокие трещины и обвалы представители саамской народности считали бесовскими проделками подземных тварей, которые пытались пробраться в мир людей. Благодаря жертвоприношениям саамам удавалось задобрить духов и спасать людей.

Даже в XXI столетии эти легенды «работают». У рыбаков есть поверье, если налить в расщелины вина, то поклевка будет максимально удачна.

Согласно другой легенде, в этих местах в древности жил кровожадный и скупой Бес, рядом с мысом Пери проживала его жена. Захотел расширить владения и «удлинить» скалу. Но та оборвалась, и он утонул, Таким образом, появился крючковидный мыс-нос и остров Бесиха напротив него.

Сакрального значения придает и тот факт, что петроглифы размещены у самой кромки воды, намекая что злые духи выходят из глубин земли в мир людской.

Территория, охваченная наскальным искусством, занимает 20 км2. На ней есть «рисунки» птиц, рыб, других животных. Немало лунарных иллюстраций в форме круга и полумесяцев.

Варианты толкований о природе происхождения этой локации можно объединить в 3 основных:

петроглифы – духи, рвущиеся в человеческий мир, а полумесяцы и круги – капканы для них;

«рисунки из прошлого» - внеземного происхождения;

элементы обсерватории и астрономическая карта древних цивилизаций.

Интересные факты и окрестности

Здешние места богаты и на другие, не менее познавательные объекты. Километром севернее есть похожий мыс Пери Нос, а на юге – Кладовец. Считается, что древние поселения появились тут около портала в потусторонний мир после разрушительного землетрясения в Пегреме 4,2 тысяч лет назад. Катастрофа соизмерима по масштабам и силе с 9-бальной тряской. По преданиям перед самой катастрофой в скалах появились расщелины, а ужасающий грохот со световыми эффектами создал для саамов ощущение, что злые духи выходят из недр в их мир.

Вернуться в реальность поможет старинный «петровский» деревянный 16-метровый маяк. Еще до недавно он был действующим и входил в систему Волго-Балтийского водного пути. Сейчас пришел в профнепригодность и вовсе, практически развален изнутри.

Ввиду своей неприступности местность малозаселенная. В 1 км на восток от «Беса» до конца 60-х годов ХХ века существовала деревушка Бесоносовка. В 15 км от мыса находится жилой поселок Каршево, а севернее в 20 км – Шальский. В 25 км на юге от мыса расположен Муромский монастырь.

Как добраться

«Нос» считается промежуточной точкой для путешественников по Карелии. Добраться к его красотам путешественники могут по тремя путями:

через деревню Каршево вдоль реки Черная (20 км);

по восточному берегу Онеги от деревни Шальский (15 км).

по реке Черной на моторах.

Чтобы почувствовать мир Онежского озера оптимальным будет маршрут Шальский-Бесов Нос-Каршево. В любом случае это лесные и прибрежные пути, а также болотистая местность, поэтому нужно быть готовым ко всему, запастись лебедочным снаряжением, пилами и топорами.

Координаты для навигаторов: 61.665936, 36.054273.