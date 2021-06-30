Сегодня в Карелии выпускаются одни из лучших современных лыж в России. В ассортименте самые популярные модификации – лыжи Karjala для профессиональных гонок, оздоровительных пробежек, охоты и варианты для детей. Благодарить за это нужно компанию «Сорсу-спорт», которая подняла существовавшее еще при СССР производство буквально из руин.

История марки

Бренд недавно отметил 70-летний юбилей, поскольку первые лыжи Karjala сошли с производственных линий еще в 1940-е. Уже тогда они были высококачественными, и наряду с карельской мебелью пользовались огромным спросом даже у москвичей и ленинградцев.

Мебельно-лыжный комбинат находился под Сортавалой, и именно благодаря ему появился сам поселок. Для нескольких тысяч рабочих и их семей стремительно возводилась инфраструктура. Менее чем за 5 лет были построены:

десятки многоэтажных домов;

асфальтированные дороги и тротуары;

общеобразовательная школа;

кинотеатр;

специальный комплекс для отдыха, оснащенный традиционными финскими саунами, помещениями для спортивных игр и даже комнатой психологической разгрузки.

Крышу комбината переоборудовали так, что на ней появилась возможность устроить настоящий огород. Первая его сотка была тут же засажена огурцами и зеленью.

Несколько десятков лет лыжи Karjala использовались чемпионами СССР для подготовки к зимним Олимпийским играм. Спросом пользовались модели для слалома и традиционных гонок, а также биатлона.

К середине 1980-х в Сортавале производили до 0,8 млн. пар лыж в год. Более 10% из них шли на экспорт – преимущественно в страны Скандинавии. В следующем десятилетии планировалось расширить производство за счет возведения нового цеха и запустить проект фирменного магазина.

Но дальше случился распад СССР, и к концу 1990-х производство практически перестало существовать, а здание комбината наполовину разрушилось. По словам местных жителей, имущество было попросту разворовано. И, возможно, на этом история карельских лыж закончилась, если бы не «Сорсу-спорт».

Как появился и в чем преуспел новый комбинат

Возрожденное производство появилось благодаря сотрудничеству местной власти и московских предпринимателей. Первая предоставила помещения, нашла бывших рабочих и взяла на себя оформление всей необходимой документации. Вторые финансировали закупку современного австрийского оборудования и наладили каналы сбыта.

Поначалу карелы не доверяли «пришлым» и считали столичных «фирмачей» временщиками. Но всего через полгода цеха стали выпускать продукцию, и за следующий год было продано 15 000 пар лыж. Еще через 4 года выпуск вырос до 100 000 пар.

Интересно, что название новой компании "Сорсу-спорт" предложили не москвичи, а местный мастер Ю.Фесенко, проработавший на старом комбинате почти 30 лет. По-фински «Лыжи из Сортавала» звучит как «Sortavalaiset sukset». Первые слоги каждого слова и превратились в нынешнее «Сорсу».

Сейчас продукция изготавливается в четырех цехах. Кроме лыж отдельно производятся палки и лыжные ботинки.

Как создаются лыжи Karjala

Создание карельских лыж происходит в четыре этапа.

Готовятся тонкие полоски из древесины, пластика и полимера ПЭТ. Заготовки специальным образом склеиваются, чтобы в результате получить своеобразный трехслойный «сандвич». На отдельной автоматической линии производится многослойная окраска. Микродефекты исправляются и доводятся вручную, буквально кисточками.

Подобная технология в профессиональном спорте уже не используется. В «чемпионской» продукции древесные компоненты полностью заменены полимерами, а вместо краски применяются инновационные пленки. Но лыжи Karjala предназначены для доступного массового спорта и обходятся всего в несколько тысяч рублей. А профессиональные комплекты – в тысячи долларов.

На Karjala бегают в Германии и Канаде

Продукция из Сортавалы – постоянный гость на международных спортивных выставках. География – от германского Мюнхена до канадского Ванкувера. Заказывают карельскую экзотику также финны, австрийцы и швейцарцы.

Самый дешевый «семейный» комплект можно приобрести прямо на комбинате от 1000 рублей. Беговые лыжи марки «Fisher» обходятся значительно дороже, от $100.

Зато на местных лыжах компания «Сорсу» часто организовывает соревнования. Зимой на традиционных «Зимних фонтанах» в Петрозаводске периодически появляются фирменный автобус компании, наполненный призами для победителей во всех возрастных категориях и видах соревновательных дисциплин.

Кросс обычно бегут на лыжах разных марок – Karjala, Fisher, Atomic. Но организаторы из «Сорсу» планируют создать соревнования, где использование только местных карельских лыж будет обязательным.

Покупка любого комплекта обязательно станет удачным приобретением для всей семьи. Приобрести лыжи Karjala, а также сопутствующую беговую продукцию в виде палок и ботинок бренда несложно – их предлагает множество российских интернет-магазинов.

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