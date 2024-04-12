Клещи в Карелии

Приезжая в Карелию, туристы наслаждаются нетронутой природой и местной едой, знакомятся с культурой и обычаями республики. Чтобы такая поездка оставила только приятные воспоминания, нужно хорошо подготовиться. В том числе ознакомиться с информацией об одной из потенциальных опасностей края — клещах.

Где они водятся? Что делать при укусе? И как его избежать? Давайте разбираться.

Виды клещей в Карелии

В Карелии обитают несколько видов этих паразитов, но лишь два из них считаются опасными и могут переносить серьезные заболевания. Европейский лесной или скотский клещ распространен на западе республики и живет в мелколиственных лесах и зарослях кустарников. Таежный клещ встречается в восточной части средней и южной Карелии. И предпочитает хвойно-мелколиственные и еловые посадки.

Внешне клещи схожи с постельными клопами. На теле овальной формы с 4-мя парами конечностей виднеется коричневый щиток, причем у самцов он покрывает всю спинку. Передние лапки имеют крючки на концах, которые помогают прикрепиться к одежде человека или шерсти животного. Размер голодного самца не превышает 2 мм, а самки 4 мм. Тело насосавшейся крови особи ощутимо больше: самца — до 2,5 мм, самки — до 11 мм. Клещи паразитируют на позвоночных животных, в основном млекопитающих, могут присасываться к телу человека. Причем момент укуса никак не ощущается, поскольку паразиты впрыскивают в кровь обезболивающие вещества.

Этот вид членистоногих проявляет активность примерно с апреля по октябрь. При этом есть два пика наибольшей опасности укуса клещей — май-июнь и август-сентябрь. Если весна наступила рано, клещи могут стать агрессивнее еще раньше — в марте. Ближе к осени они менее активны, чем весной. Однако из-за массового посещения лесов для сбора грибов и ягод случаев укуса фиксируются больше.

В ожидании жертвы клещи забираются на высоту 30–50 см, реже — до 1 м. Излюбленные места охоты — высокая трава и кустарники рядом с популярными тропами. Унюхав приближение животного или человека, клещ падает на него, прикрепляется и ищет подходящее место для присасывания. А вот прыгать он не умеет и на большую высоту поднимается редко.

Какие заболевания переносят клещи?

Самое известное заболевание, которое связано с клещами, — энцефалит. К сожалению, около 2% случаев заражения этим тяжелым вирусным заболеванием нервной системы заканчиваются трагически. Однако, по сравнению с летальностью в 25% при укусе дальневосточной разновидностью клеща, жителям и гостям Карелии повезло больше. К тому же прививка от энцефалита снижает риск заражения до 3%. Вероятность подхватить вирус можно оценить по статистике: примерно каждый шестой клещ — энцефалитный.

Еще одно неприятное заболевание, которое переносят эти паразиты, — клещевой боррелиоз. Хотя смертность от боррелиоза меньше, чем от энцефалита, не стоит относиться к нему легкомысленно. Обе болезни могут сопровождаться серьезными последствиями для организма.

Также клещи переносят риккетсиоз, эрлихиоз, туляремию, болезнь Лайма и ряд других заболеваний.

Меры предосторожности при походе в лес

Эти простые рекомендации помогут вам избежать укуса клеща:

Одежда . Несмотря на погоду, наденьте максимально закрытую одежду. Хорошо, если рукава и брюки имеют узкие манжеты. Для защиты головы подойдет платок, кепка или капюшон. На ноги можно надеть высокие сапоги и заправить брюки в носки.

. Несмотря на погоду, наденьте максимально закрытую одежду. Хорошо, если рукава и брюки имеют узкие манжеты. Для защиты головы подойдет платок, кепка или капюшон. На ноги можно надеть высокие сапоги и заправить брюки в носки. Маршрут . По возможности передвигайтесь расчищенными тропами и солнечными участками, избегайте зарослей травы и низкорослых кустарников.

. По возможности передвигайтесь расчищенными тропами и солнечными участками, избегайте зарослей травы и низкорослых кустарников. Репелленты . Хотя многие препараты рассчитаны на насекомых и не дают 100% гарантии защиты от паукообразных, они способны отпугивать клещей. Но лучше выбирать продукты «от клещей» и обратить внимание на действующее вещество: альфациперметрин вызывает паралич конечностей, а диэтилтолуамид отпугивает паразитов.

. Хотя многие препараты рассчитаны на насекомых и не дают 100% гарантии защиты от паукообразных, они способны отпугивать клещей. Но лучше выбирать продукты «от клещей» и обратить внимание на действующее вещество: альфациперметрин вызывает паралич конечностей, а диэтилтолуамид отпугивает паразитов. *Самоконтроль. Периодически — каждые 1-2 часа — осматривайте одежду и открытые участки тела. Особое внимание уделяйте голове, шея, складкам одежды. После прогулки процедуру следует повторить.

Если обнаружили клеща, который еще не успел присосаться к телу, нужно снять его и уничтожить. Давить нельзя, лучше сжечь. Если паразит уже начал пить кровь, рекомендуется сразу же обратиться в ближайшее медицинское учреждение для безопасного извлечения. Если вы вытянули паразита самостоятельно, необходимо сохранить его в закрытой емкости и передать в лабораторию. После любых манипуляций с членистоногими важно тщательно вымыть руки с мылом.

Как правильно извлечь клеща?

Делать это нужно максимально аккуратно. Вирус энцефалита содержится в слюне, поэтому даже быстрое удаление зараженного клеща от него не спасет. А вот бактерии боррелиоза из желудка не сразу оказываются в крови.

Клеща удобно извлекать специальным устройством, которое продается в аптеках. При его отсутствии можно использовать пинцет или сделать это пальцами:

Взять паразита поближе к голове и аккуратно потянуть, чтобы не оборвать хоботок. Если вытащить не удалось, прокрутить его тело вокруг оси и повторить попытку. Поместить извлеченного паразита в баночку для передачи в лабораторию. Место укуса продезинфицировать спиртом, йодом или одеколоном. Тщательно вымыть руки с мылом.

Существует миф, что стоит капнуть на паразита маслом, и он сам вылезет. Это неправда, клещ просто умрет, выпустив в кровь все имеющиеся бактерии и вирусы.

По результатам лабораторного исследования клеща будет видно — экземпляр «чистый» или необходим курс лечения иммуноглобулином или доксициклином. Все назначения делает исключительно врач. Если вы проигнорировали рекомендации, но позже почувствовали неприятные симптомы, сразу же обращайтесь за медицинской помощью. Настороженность должна вызвать повышенная температура, слабость, пятно в месте укуса и прочие проявления.

Правильная подготовка к отдыху на природе сделает ваш отдых безопасным и наполненным только приятными событиями и эмоциями!