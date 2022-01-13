В XVI веке шведы регулярно совершали набеги на Поморье. Это послужило причиной образования крепости вблизи города Кемь. Остров, на котором был построен острог, находится недалеко от устья р. Кемь. За всю историю существования заградительное сооружение много раз сжигали, грабили и разрушали, но усилиями центральной власти, руководства Соловецкого монастыря и местных жителей крепость вновь возрождалась, преграждая продвижение врагов вглубь Российского государства.

История создания

Датой начала работ по организации строительства Кемского укрепления считается 1586 год. Тогда, сразу после передачи Кемской волости под юрисдикцию Соловецкого монастыря, перед его руководством была поставлена задача – найти подходящее место для строительства фортификационной крепости. Высшее духовенство посчитало остров на реке Кемь наиболее подходящим и поручило наместникам начать заготовку леса. Этот процесс занял у монахов целых три года. За это время также были составлены план островной местности и чертежи будущего крепостного поселения, прототипом которого выступил Сумской острог. Вся документация была передана в столицу для утверждения и выдачи разрешения на строительство высочайшим государевым указом. Но, к большому удивлению монастырских чинов, в ответе было поручено приостановить всяческие работы в этом направлении до особого распоряжения Его Величества.

Историки полагают, что это было тактико-политическое решение, продиктованное желанием России не обострять отношения со Швецией, с которой предстояло договариваться о мире. По окончании русско-шведской войны в 1593 году заготовленные срубы стали использовать по назначению – для строительства Кемского острога. В этот же период Соловецкий монастырь получил 5-летние налоговые льготы. Одним из обязательных условий их выдачи было завершение строительства укрепления на Леп-острове. К концу льготного периода – к 1598 году – Кемская крепость была готова.

Описание Кемского острога

Точных проектно-архитектурных документов, описывающих детали крепости, не осталось. Однако археологи выяснили, что Кемский острог возводили, как и многие другие российские крепости, с соблюдением стандартных для того времени технологий. Стены в виде тарасов выстраивали на неподтопляемом фундаменте. Внизу они состояли из отдельных срубов, частично заполненных валунами и грунтом. Полости в нижних срубах служили огневыми позициями для пушек и стрелков. Верхняя честь крепостных стен была оборудована заборолами и обломами для удобной обороны. Острог имел семь 6-гранных башен, которые находились на неравном расстоянии друг от друга. Достоверные данные о том, почему они располагались именно так, а также о том, какую функцию несла каждая из башен, к сожалению, не сохранились.

Крепость в XVII – XIX века

Примерно через 50 лет по окончании строительства Кемского острога он пришел в запустение. Во многом это было связано со стабилизацией ситуации на северных границах России. В 1657 году силами монастыря крепость была отреставрирована и названа «городком». В нем несколько десятилетий проживали и трудились стрельцы, пушкари, оружейники и солдаты, которые получали довольствие из монастырской казны.

Со временем монастырь стал меньше внимание уделять городку, что неизбежно привело к его обветшанию. К середине XIX ст. от величественной крепости осталась одна полуразрушенная башня, а к настоящему моменту острог и вовсе перестал существовать.