Заказник «Гридино»

Карельский край известен своей уникальной природой. Чтобы сохранить и приумножить эти природные богатства, в Карелии создано почти 150 особо охраняемых зон. «Гридино» – одна из таких.

Она образована 18 июня 2013 года и находится на севере Республики, в Кемском районе у берегов Белого моря. Заказник был организован для защиты ценных и уязвимых представителей флоры и фауны, обитающих в местных скалах, устьях, по всей территории течения рек, а также в местах нереста и постоянного обитания. Кроме этого, при создании «Гридино» преследовались следующие цели: сохранение существующих археологических объектов, поддержание экобаланса и развитие туристического направления в стране.

Общие сведения и особенности заказника

«Гридино» занимает площадь 8,4 Га. Он находится на территории между беломорским заливом под названием Долгий, мысом Орлов и устьем р. Гридинка. Заказник назвали в честь одноименного старинного поселения поморов, которое находилось на краю беломорской Гридиной губы в 150 км от районного центра – города Кемь. Эта природоохраняемая зона расположена в границах Беломорского подвижного пояса и является частью единого биосферного заповедника Фенноскандии. В нее входят несколько уникальных геологических объектов, которые заслуживают особого внимания и защиты. К ним относится, например, горная порода, состоящая преимущественно из пироксена и граната, возрастом примерно 2,7 млрд лет.

По гидрографическим характеристикам заказник принадлежит к водосборам беломорских притоков, связанных с нижним течением р. Гридина. Также для него характерны обширные озерно-речные системы, образованные более мелкими водоемами и протоками, и небольшие лесные и болотные ламбины.

Ландшафт «Гридино» – это типичная северотаежная скальная местность со средней заболоченностью и преобладанием на ней сосновых пород. Около 2/3 всей территории заказника занято лесами, возраст которых составляет 100 и более лет. Основная масса лесного покрова – почти 80 % – это карельские сосны, а оставшаяся часть массива – ельники. В фауне заказника нередко встречаются краснокнижные виды растений, охраняемые на региональном и федеральном уровнях.

В лесах этой природоохраняемой зоны водится большинство видов таежных зверей. Популяции некоторых представители фауны, например, оленей, выдр, ласок, росомах и белок-летяг, находятся на особом контроле и под защитой государства. В водах, относящихся к «Гридино», обитают лососевые и другие виды рыб, а также пресноводная жемчужница – исчезающий вид моллюсков. Мир птиц, живущих в заказнике, чрезвычайно разнообразен и представлен 111-ю видами пернатых, из которых 11 занесено в региональную Красную книгу. Несколько видов птиц, гнездящихся и размножающихся в «Гридино», например, беркут и скопа, отмечены в федеральной Книге.

Климат в Кемском районе отличается суровостью. В рейтинге местности с наиболее неблагоприятными климатическими условиями «Гридино» уступает только другому заповеднику – Нацпарку «Паанаярви». Зима здесь длится 270-285 суток, из которых только в течение 105-115 дней температура не опускается ниже ноля. Плотный снежный покров, который не тает до полугода, – обычное явление для этого северного края.

Правила пребывания на территории заказника

В данной природоохраняемой зоне, обозначенной по периметру предупредительными знаками и информационными табличками, запрещены следующие виды деятельности: