История отеля

В начале прошлого столетия в городе функционировал только один постоялый двор – деревянный сруб без удобств на ул. Гоголя. Но в 30-х годах XX в. советскими властями было принято поистине грандиозное и одновременно авантюрное для того времени решение – построить в Петрозаводске многоместную гостиницу со всеми удобствами. Грандиозность и авантюра заключалась в том, что, во-первых, обычно центральная власть не баловала провинции инвестициями в развитие и благоустройство. Во-вторых, туризм в его современном понимании был малоразвит, а местным жителям проживание в апартаментах было не по карману. Однако в 1934 году в самом центре карельской столицы, на пересечении пр-тов Ленина и Энгельса, все же началось строительство комфортабельного отеля на 182 комнаты. Немалый вклад в реализацию этой смелой идеи внес тогдашний руководитель Карелии Эдвард Гюллинг, который мечтал сделать из этого северного края «парадный фасад социализма».

Проект модерновой чудо-гостиницы создал Юрий Русанов – ученик знаменитого архитектора И. Фомина. По замыслу создателя, здание должно было гармонично объединять жилые помещения, внутреннюю терассу-сад и места общего пользования на 1-м этаже и при этом вмещать до 160 человек одновременно.

Дополнительные сложности при проектировании создавало местоположение застройки: угол пересечения проспектов составлял 60 градусов. Однако архитектор блестяще решил эту задачу, и в 1939 году гостиница «Северная», выполненная в духе классицизма, была введена в эксплуатацию. Она имела главный фасад с колоннами и два крыла с небольшими окнами. Внутри первый этаж был отделан карельской березой, а два других – мрамором. Лобби отеля украшала изысканная мягкая мебель, а номера – дорогие ковры, никелированные кровати, стильные диваны и кресла.

В таком виде гостиница просуществовала совсем недолго: началась Финская, а затем и Великая отечественная войны. Осенью 1941 года в результате фашистских авиаударов здание «Северной» было разрушено до основания. Чудом уцелели только колонны фасада. После освобождения Петрозаводска от оккупации спецкомиссией было принято решение о восстановлении гостиницы. Произошло это летом 1945 года. Создание проекта было поручено известному карельскому архитектору К. Гутину, который в разное время работал над местными зданиями библиотеки, поликлиники и жилых домов. В 1948 г. «Северная» вновь открыла двери для посетителей. Новый фасад разительно отличался от старого: в нем было гораздо больше классических архитектурных решений и деталей. Гутин увеличил высоту колонн, что позволило объединить фасад и крылья в единую композицию. Двуцветная окраска внешних стен выгодно подчеркнула оригинальный дизайн здания и придала ему своеобразный шарм. Так гостиница получила современный, узнаваемый всеми, облик.

Гостиница сегодня

В 2000-е годы началась модернизация отеля, которая не останавливается и сейчас. Его новые владельцы непрерывно работают над улучшением сервиса и делают все возможное, чтобы посетители получали максимум удовольствия от пребывания в гостинице. Сегодня «Северная» – это целый комплекс, включающий 92 комфортабельных номера, ресторан с оригинальным меню и 4-мя банкетными залами, собственную пивоварню, 2 зала для конференций и бизнес-центр с филиалами банков, турагенств и прочих организаций.