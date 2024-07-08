Дом ремесел в Петрозаводске

Есть в Петрозаводске культурное пространство, где можно не только досконально изучить произведения традиционного для Карелии декоративно-прикладного искусства, но и собственными глазами понаблюдать за работой мастеров и попробовать свои силы в изготовлении изделий ручной работы! Это – Дом ремесел.

Немного истории

Свою деятельность ремесленный центр ведет с 1992 года. Начинаясь с небольшого пространства с мастерской и выставочным залом в центре Петрозаводска, центр разросся до целого ремесленного квартала «Арт-Слобода», расположенного на набережной Онежского озера.

Основной корпус центра традиционных ремесел занимает колоритный старинный одноэтажный дом с мезонином, построенный в середине 19 столетия. Здание само по себе является памятником деревянной городской архитектуры Карелии.

Интерьер и внутренняя планировка комнат соответствуют исторической застройке. Еще в прошлом веке здесь жили люди, а сегодня размещаются:

просторный выставочный зал;

ткацкая мастерская;

учебные классы;

небольшая сувенирная лавка, где можно приобрести на память или в подарок близким уникальные изделия ручной работы.

Деятельность ремесленного дома

Помимо постоянно действующих экспозиций в Доме ремесел регулярно проводятся интересные выставки и вернисажи. В центре работают высококвалифицированные специалисты из Гильдии мастеров Карелии, под руководством которых проводятся разнообразные тематические мастер-классы и ремесленные курсы.

Своим посетителям Дом ремесел предлагает широкий перечень обучающих программ:

выпечка калиток, традиционного блюда карельской кухни, с последующей дегустацией;

основы берестоплетения;

изготовление изделий по технологии валяния из шерсти и войлоковаляния;

технология создания старинных музыкальных инструментов;

правила и тонкости пошива традиционного карельского костюма;

кожевенное дело;

роспись и резьба по дереву;

шитье карельских кукол;

изготовление и украшение керамических изделий.

Для общего ознакомления с тем или иным процессом, посетителям достаточно выбрать разовый тематический мастер-класс, но для более детального изучения ремесла следует отдать предпочтение обучающему курсу, который состоит из 8 четырехчасовых занятий.

Новое веяние в деятельности учреждения – организация творческих корпоративных тимбилдинговых мероприятий. Любая организация может заказать для своих сотрудников обучающие мастер-классы. Что может лучше сплотить коллектив, чем совместное валяние шерстяных изделий или плетение из бересты. Помимо заряда положительных эмоций участники вернутся домой с собственноручно сделанными сувенирами.

Как добраться

Без традиций прошлого, нет настоящего и не будет будущего. Наиболее полно прочувствовать культуру и традиции самобытного карельского края можно посетив Центр народного творчества.

Основной корпус находится в самом центре Петрозаводска, на улице Кирова, дом 13. Здания «Арт-Слободы» также неподалеку, на Онежской набережной (по следующим адресам: улица Малая Слободская, 12 и Неглинская набережная, 7).