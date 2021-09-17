Деревня Шуньга — одно из старейших карельских поселений Заонежья, в котором когда-то кипела большая жизнь и проводились ярмарки. А также всемирно известное место, где впервые обнаружен минерал шунгит.

Темный «аспидный камень» — докембрийская углеродистая порода и один из уникальных артефактов древнейшей жизни.

История деревни

Шуньга находится на полуострове в северной части Путкозера. Впервые она упоминается в Челмужской «обводной грамоте», которая датируется 1375 годом. А в писцовой книге 1496 года уже говорится о трех деревянных церквях Шуньгского погоста. Это храм Николы Чудотворца «о девяти шатрах» для летних служб, «теплая» церковь Благовещения с шатром и трапезной для использования даже зимой. И последней на острове появилась церковь Богоявления.

В этот период через Шуньгу транспортировалась соль с Белого моря, что способствовало экономическому развитию деревни. С XVII века в ней начала проходить большая Шуньгская ярмарка. В это время деревня стала самым богатым поселением во всем уезде. А ярмарки проводились несколько раз в год:

Богоявленская — с 6 по 18 января;

Благовещенская — с 25 марта по 2 апреля;

Никольская — с 6 по 12 декабря;

Сборная — 6 дней с первого воскресенья Великого Поста.

Появлению ярмарки способствовало как удачное географическое положение деревни, так и множество местных талантливых ремесленников и торговцев. На ней можно было купить и обменять соль, дичь, рыбу, ткани и многие другие товары. Однако с появлением Повенецко-Шуньгского тракта и железнодорожного сообщения необходимость в ярмарке уменьшилась, и постепенно она перестала проводиться.

В XVIII веке в деревне работал железоделательный завод, который в основном занимался отливкой якорей для военно-морского флота.

В начале XX века местный купец и меценат И.И. Крылов помог восстановить пострадавший в результате пожара храм Святой Богородицы, а также построить и оборудовать Никольскую богадельню. В 1911 году в деревне появился бюст Александру II, примерно в то же время была построена клиника.

Чем известна деревня?

Шуньга известна своими искусными мастерицами по изготовлению национальной заонежской вышивки. В 1907 году здесь появилось объедение из трех сотен вышивальщиц, которое со временем переросло в артель, а в наши годы превратилось в предприятие «Карельские узоры».

Сегодня Шуньга — административный центр с населением всего около 550 человек. Место известно живописным окружающим ландшафтом с невероятной панорамой Путкозера. Постройки деревни вытянулись вдоль берега озера, а также занимают скалистый остров, где ранее находился Шунгский погост. К сожалению, до сегодняшнего дня церкви не сохранились. Но в деревне имеются отдельные старые строения, которые могут заинтересовать любителей истории. А несколько лет назад власти возродили традицию ежегодных ярмарок.

Уникальная геология местности

Близ Шуньги на северо-западном берегу озера Путкозеро находится разрез с жилами шунгита. Впервые эта горная порода была обнаружена известным геологом А.А. Иностранцевым в 1877 году.

Шунгит широко используется в строительстве в качестве отделочного материала. Причем он отличается высокой практичностью и не тускнеет со временем. Камень применяют в фильтрах для очистки воды. Из шунгита изготавливают поверхности для столов, подоконников, каминов. И, конечно, самые разнообразные украшения, сувениры, предметы декора и многое другое. Именно поэтому здесь расположен геологический памятник единственному в мире выходящему на поверхность разрезу с шунгитом.

Координаты деревни Шуньга: 62°35′33″ с. ш. 34°56′14″ в. д.