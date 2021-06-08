Рубчойла – старинная карельская деревня в Пряжинском районе. Она находится на севере области проживания карелов-ливвиков. Благодаря хорошо сохранившимся крестьянским домам и другим постройкам деревня признана комплексным памятником архитектуры.

Постоянно в Рубчойле живет около 10 человек. Но туристы, которым интересно своими глазами увидеть карельскую деревню XIX – начала XX веков, заглядывают сюда часто.

История деревни

Деревня была основана в XVIII веке. С тех пор здесь проживали карелы-ливвики. По легенде первыми жителями деревни были три брата, пришедшие с севера в поисках лучшей жизни. Название поселения возникло, по первой версий, от прозвища одного из братьев-основателей. Его все называли «Рубчой», что в переводе означает «рябой». Другая версия: название деревни происходит от протекавшего рядом с ней ручья Рупчой.

До нашего времени сохранились дома и другие постройки, которые являются памятниками культурного наследия. По ним можно отследить, как развивался быт жителей Рубчойлы. Сначала крестьяне преимущественно занимались сельским хозяйством. В конце XIX века здесь появилось кожевенное производство. Со своими хромовыми сапогами местные мастера ездили на крупные ярмарки в Олонец и Петрозаводск.

Деревня имеет своеобразную застройку – дома ориентированы в разные стороны, что создает впечатление некоторого беспорядка в общей композиции. Говорят, строить таким образом крестьяне стали вопреки генеральному плану, который разработал приезжий землемер В. В. Бекеш. При создании своей схемы он не учел особенности местности. Поэтому жители не приняли его план во внимание.

Несмотря на это Рубчойла является уникальным, сохранившимся почти полностью образцом карельской деревни XIX века. В ее центре находится характерная для старинных поселений кладбищенская роща. Среди высоких сосен и елей стоит часовня Иоанна Предтечи второй половины XIX века. Это деревянное строение с резным крыльцом, двускатной крышей с шестиконечным крестом. Сейчас часовня не действует.

Достопримечательности

Рубчойла является единым архитектурно-природным ансамблем. С 1998 года она официально признана комплексным памятником архитектуры. В деревне расположено 8 зданий − памятников народной архитектуры, построенных во второй половине XIX – начале XX веков.

В центральной части поселения находится Дом-музей крестьянина Ермолаева, который является образцом крестьянской архитектуры карелов-ливвиков. Это дом-комплекс, где под двускатной крышей расположены одноэтажная жилая часть и два этажа двора-сарая. Ассиметричный главный фасад дома декорирован элементами с карельскими мотивами.

Дом крестьянина Михайлова – настоящее украшение поселения. Здесь также под крышей объединены жилая и хозяйственная части дома-комплекса. Лицевой фасад украшен декоративным балконом.

Кроме того, в список памятников культурного наследия регионального и местного уровня внесены дома:

Амосовых и Садовских;

Анекова;

Федулиной и Ермолаевой;

Никитиной;

Федулиной.

На берегах протекающего по Рубчойле небольшого ручья стоит несколько бань.

Как добраться

Рубчойла относится к Эссойльскому сельскому поселению. Она находится в 6 км к югу от д. Эссойла, в 78 км от Петрозаводска, на автодороге Крошнозеро−Эссойла.