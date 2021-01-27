Челмужская коса − уникальный геологический памятник в Северной части Онежского озера . Это мыс, разграничивающий Заонежский и Повенецкий заливы. Бывалые туристы считают его идеальным местом для спокойного отдыха вдали от цивилизации. Здесь можно остановиться в уединенных песчаных бухтах, порыбачить, насладиться чистым воздухом и красивейшими пейзажами.

Описание и происхождение

Челмужская коса находится в Медвежьегорском районе Карелии напротив старинного села Челмужи. Мыс простирается на 13 км в длину при ширине до 500 м.

Название мыса происходит от саамского «чоалме», что в переводе означает «пролив». Восточная часть косы по форме напоминает остроугольный треугольник, поэтому жители Заонежья чаще называют ее «стрелкой».

Строение косы представляет огромный интерес для ученых, изучающих процессы образования ландшафта в ледниковый период. Она состоит из грунтовых оз, озерных террас и термокарстовых воронок. Это подтверждает ее ледниковое происхождение. Во время таяния льдов более 13 тыс. лет назад образовались водные потоки с твердыми сыпучими частицами разного происхождения – песка, гравия, гальки. Эти частицы оседали на дно расщелин, формируя валообразные возвышения. В 1984 году Челмужская коса стала особо охраняемой природной территорией. Площадь природоохранной зоны составляет 900 гектаров. Здесь запрещено проводить вырубку леса, а также работы, связанных с выборкой и перемещением грунта, строительством капитальных объектов. Однако туристам и местным жителям разрешается ловить рыбу, охотиться, собирать ягоды и грибы.

Челмужская коса является достопримечательностью и научным объектом. Сюда едут не только для «дикого» отдыха на природе. Здесь проводятся учебные экскурсии для изучения результатов деятельности ледника на наглядном примере. Геолого-разведывательные экспедиции, которые регулярно отправляются в эту местность, стремятся найти новые подтверждения теории возникновения природного объекта.

Флора и фауна

Западная и Восточная части косы обрамляют Челмужскую губу. Этот небольшой залив славится разнообразием видов рыбы. Здесь водится судак, корюшка, окунь, сиг, подлещик, налим. Мыс покрыт сосновыми борами, в которых растет множество видов ягод и грибов. Несколько небольших участков суши покрыты лиственными лесами.

Климат на мысе является обычным для этой части Карелии. Здесь продолжительные холодные зимы, и умеренно теплая погода в летние месяцы.

Настоящими белыми ночами можно полюбоваться с июня по середину июля. В августе наступает время необычайно красивых закатов.

Исторические достопримечательности

Кроме потрясающих пейзажей, увлекательной рыбалки, на Челмужской косе можно найти насколько достопримечательностей, связанных с различными периодами истории.

Самые древние их них – 36 стоянок первобытных племен. Они датируются III−I тысячелетиями до н. э.

В восточной части Челмужской косы расположена деревянная церковь Петра и Павла 1605 года постройки. Это памятник северного зодчества, входящий в список объектов культурного наследия федерального значения. Его посещение является обязательным пунктом международного туристического маршрута «Голубая дорога», проходящего через страны Скандинавии и Россию. По легенде храм возведен на средства княгини Ксении, матери первого царя из династии Романовых. Она построила церковь в честь своего возвращения из пятилетней ссылки. Между стрелкой и Заонежским полуостровом находится объект, относящийся драматичным событиям прошлого века. Это наблюдательный пункт финнов времен Великой Отечественной войны.