Информация туристу о Карелии

Часовой пояс: Карелия находится в Московском времени (UTC+3).

Климат: В Карелии континентальный прохладный климат. Летом температура обычно колеблется от +15°C до +25°C, но может быть и прохладнее, особенно вблизи озер. Осенью часто идут дожди. Зимой температура может опускаться до -20°C.

Язык: Официальным языком является русский. Местные жители также могут говорить на карельском, вепсском и финском языках.

Территория: Карелия занимает обширную территорию в 180 520 км² с больших количеством лесов, озер, водопадов и природных достопримечательностей.

Транспорт: Путешествие в Карелию обычно начинается с прибытия в столицу – Петрозаводск. Регион хорошо связан с другими городами поездами и автобусами. Внутри региона удобно перемещаться на автобусах и такси.