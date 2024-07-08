Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Информация туристу о Карелии

Часовой пояс: Карелия находится в Московском времени (UTC+3).

Климат: В Карелии континентальный прохладный климат. Летом температура обычно колеблется от +15°C до +25°C, но может быть и прохладнее, особенно вблизи озер. Осенью часто идут дожди. Зимой температура может опускаться до -20°C.

Язык: Официальным языком является русский. Местные жители также могут говорить на карельском, вепсском и финском языках.

Территория: Карелия занимает обширную территорию в 180 520 км² с больших количеством лесов, озер, водопадов и природных достопримечательностей.

Транспорт: Путешествие в Карелию обычно начинается с прибытия в столицу – Петрозаводск. Регион хорошо связан с другими городами поездами и автобусами. Внутри региона удобно перемещаться на автобусах и такси.

Полезная информация для туристов

Выбирая экскурсионный тур

При выборе экскурсионного тура по Карелии обратите внимание на возрастные ограничения. Некоторые туры предполагают длительные переезды и пешие экскурсии. Дети младше 7 лет могут ехать только в сопровождении родителей.

Что взять в дорогу в Карелию

Помните о переменчивой погоде и возьмите с собой теплую одежду и удобную обувь, даже летом. Не забудьте зонтик и лекарства, которые обычно принимаете. Рекомендуется иметь небольшую сумму наличных для непредвиденных расходов.

Как вести себя в путешествии по Карелии

Вашим надежным помощником будет гид, сопровождающий группу. Постарайтесь решать вопросы в дневное время, так как ночью гиды также нуждаются в отдыхе. В экстренных ситуациях звоните гиду или нам, в офис туроператора Золотое кольцо Карелии по телефону +7 (911) 050-34-77. Следуйте программе и не опаздывайте к назначенным встречам.

Отели и загородные комплексы Карелии

Все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Причиненный отелю ущерб возлагается на туриста, поэтому будьте бережны и заботьтесь о вещах.

Питание на маршрутах по Карелии

Питание организуется в кафе или ресторанах с соответствующими сертификатами и лицензиями. В зависимости от условий маршрута, обед может быть сухим пайком.

Встреча туристов на экскурсионных и активных маршрутах

По прибытии на вокзал или аэропорт, уточните место сбора группы у гида. Вам расскажут программу пребывания и дадут информацию о дне заезда.

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Часто задаваемые вопросы

Входите ли вы в реестр туроператоров? Есть ли у вас страховая гарантия?

Да, мы, туроператор Золотое кольцо Карелии, входим в федеральный реестр туроператоров. Наша поездка застрахована на сумму 500 000 ₽. Наш реестровый номер – РТО 020666.

Какие виды отдыха популярны в Карелии?

В Карелии популярны экскурсионные туры, активный отдых на природе, водные прогулки по озерам, рыбалка, а также знакомство с культурным наследием и национальными традициями во время экскурсий по традиционным деревням.

Отдых в Карелии подходит для всех возрастов?

Да, Карелия предлагает разнообразные виды отдыха, подходящие для всех возрастов. От экскурсий и прогулок для семей с детьми до активного отдыха для молодежи и пожилых туристов. Однако помните, что дети от 3 до 6 лет обязательно следуют в сопровождении родителей, а туристы старше 75 лет – в сопровождении близкого родственника или друга.

Какова вероятность встретить диких животных и каких?

В Карелии обитают разнообразные дикие животные, например медведи, рыси, волки и многие другие. Встречи с ними практически невозможны, потому что обычно они избегают контактов с людьми. Если вы хотите увидеть диких животных, то лучше посетите таежный зоопарк или карельский питомник.

Какая у вас погода?

Погода в Карелии переменчива, с прохладным летом и холодной зимой. Летом температура может быть +15°C до +25°C, а зимой может опускаться до -20°C. Необходимо подготовиться к разным погодным условиям, даже в летний период лучше иметь при себе дождевик.

Чего мы добились за 11 лет
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Отзывы о турфирме «Золотое кольцо Карелии»

Отзывов о нашей работе уже так много, что мы зачастую не успеваем контролировать их появление на многих сайтах и форумах. Вы можете изучить отзывы на нашем сайте. Кроме того, мы предлагаем ознакомиться с отзывами на крупнейших площадках в российском интернете для турфирм — там они гарантированно честные и оставленные реальными туристами, т.к. эти площадки внимательно следят за этим:

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Документы
Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
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