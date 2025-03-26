Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Весна в Карелии + Кижи — тур на 4 дня

от 41 900 ₽ за взрослого
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20.03–31.05сезонность
12 отз.
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 4
    Ночей: 3
  • Тур начинается: Петрозаводск, 08:00
  • Тур заканчивается: Петрозаводск, 17:00
  • Что включено: 4 завтрака, 1 обед, чаепитие с карельской выпечкой, работа экскурсовода, проживание в гостинице, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе, Хивус на остров Кижи.
  • Что посетим: Кижи, Петрозаводск, Гора Сампо, Марциальные воды, Вулкан Гирвас, Водопад Кивач, Питомник северных ездовых собак, хасок и оленей в поселке Чална, Хаски и олени в Карелии, Водопады Ахинкоски, Рускеала
Весна в Карелии + Кижи — тур на 4 дня

Весна — время пробуждения и набора сил после долгой зимы! Предлагаем Вам увидеть эту прекрасную пору в Карелии, насладиться водопадами и каньоном и вдохнуть красоту русского Севера!

Посетить весеннюю Карелию, по нашему мнению, является просто необходимым желанием каждого путешественника. «Весна в Карелии» — это чудесное преображение Русского Севера, прогревающее после долгой зимы весеннее солнышко, красота распускающейся природы и бурлящие от талой воды водопады — все это Вы увидите в весенней Карелии!

Обратите внимание! Тур проводится до конца мая. Примерно с 15 мая открывается навигация на метеорах из Петрозаводска на остров Кижи. Когда она откроется, поездка на Кижи будет осуществляться на метеоре, экскурсия займет по времени 7 часов. Точная дата открытия навигации обычно известна в начале мая. В любом случае, доступ на Кижи в объезд, через Оятивщину - круглогодичный и Вы гарантированно попадете на остров Кижи.

Самый подходящий поезд под тур: Москва-Петрозаводск 018А с прибытием в 7:50. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

Обратные билеты нужно приобретать на любой поезд после 17:30 из Петрозаводска. Самый комфортабельный и оптимальный вариант: Петрозаводск-Москва 017А с отправлением в 22:00. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

Петрозаводск и поездка в этно-парк: хаски с оленями

8:00 - встреча группы на ЖД вокзале Петрозаводска; 8:10 - завтрак; 8:30 - пешая экскурсия по Петрозаводску; 11:00 - экскурсия к хаскам и оленям на вотчине;14:30 - заселение в гостиницу, свободное время.

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера. Настоящий европейский город, с национ

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Путешествие на остров Кижи через Заонежье

8:00 - отправление на экскурсию из Петрозаводска; 12:30 - прибытие в село Великая губа; 12:30 - 13:00 - путь до острова Кижи на судне с воздушной подушкой; 13:00 - 14:30 - экскурсия на острове Кижи и свободное время; 20:30 - возвращение в Петрозаводск.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Этот маршрут - единственный вариант гарантированно попасть на остров Кижи в период, когда закрыта навигация на остров Кижи на метеорах из Петрозаводска (то есть с 15 ок

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Мраморный каньон Рускеала

Завтрак в гостинице. 9:00 - отправление на Рускеала (в пути технические остановки, Крест Скорби, Тохминские водопады); 14:00-17:30 - экскурсия и свободное время на Рускеала; 21:00 - прибытие в Петрозаводск.

С добрым утром! Как спалось? Надеемся, хорошо. Самое время позавтракать и набраться новых сил. Нас ждет путешествие в сказку. Впереди – Северное Приладожье.

7:00-7:30 Завтрак в ресторанах гостиниц.

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Золотое кольцо Карелии

Завтрак в гостинице, освобождение номеров; 09:30 - отправление на экскурсию; 17:30 - возвращение в Петрозаводск, трансфер на ж/д вокзал.

Доброе утро, дорогие путешественники. А сегодня нас ждет экскурсия «Золотое кольцо Карелии».

Мы посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо; первый рос

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Гостиницы
Гостиница в центре Петрозаводска

Стандартные номера с удобствами - гостиницы в центре Петрозаводска с завтраками

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т.ч. в день заселения и выезда, т.к к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
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Питомник северных ездовых собак, хасок и оленей в поселке Чална
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Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
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До встречи в Карелии!

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Отзывы (12)
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Были в мае в Петрозавдоске. Хотели посмотреть на красоты Карелии. Обратились сначала в другую турфирму, но хамоватые представители этой фирмы отпугнули от покупки билетов у них. Судорожно начали искать другую организацию и наткнулись на "Золотое кольцо Карелии ". Позвонили, забронировали билеты, в тот же день оплатили. Представители турфирмы очень подробно рассказали, как будет проходить экскурсия, локации, где и во сколько встречаемся. Вечером, накануне экскурсии, прислали смс сообщение с напоминанием.

Экскурсия прошла превосходно! Красивейшие места, хорошая погода (нам очень повезло - обещали дождь, но весь день светило солнце), прекрасный экскурсовод Анна! Это человек, который любит Карелию и готов говорить о ней часами! И любит то, что она делает! Нашим впечатлениям не было предела! Однозначно 5 звезды!

Золотой тур по Карелии

Добрый день. Экскурсовод Андрей+, видно что программа продумана, подготовка продумана, с теплотой, добротой, терпением, вниманием, уважением к клиентам. Интонация голоса, страховка другим гидом на горе Гирвас. Видно, что люди любят свой край и с удовольствием преподносят другим.

Стараюсь уважать чужой труд, все понравилось, отдохнула головой, телом, душой.

Выходные 9-10.04.2016! Все прошло интересно, увлекательно, солнечно, жизнерадостно и прекрасно организованно. Низкий поклон за все! Анна (наш экскурсовод) - золотой человек, просто лучик солнца, освещающий все вокруг! Очень был рад знакомству!

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