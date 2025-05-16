Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Соловки, Беломорканал и петроглифы

от 20 700 ₽ за взрослого
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04.06–11.09сезонность
0 отз.
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 2
    Ночей: 1
  • Тур начинается: Ж/д вокзал г.Петрозаводска (пл.Гагарина, 3), 08:00
  • Тур заканчивается: Кемь, 21:00
  • Что включено: Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту, теплоход Рабочеостровск-Соловки-Рабочеостровск, работа гида по маршруту, проживание 1 ночь в гостинице по программе, 1 завтрак, 1 обед, 1 ужин, все входные билеты по программе
  • Что посетим: Соловки, Медвежьегорск, Беломорские Петроглифы, Заонежье, Сандармох
Тур на Соловки, Беломорканал и петроглифы

Двухдневная тур с посещением Соловецких островов, Беломорских петроглифов и погружением в суровый период советской истории времен ГУЛАГа.

День 1. Заонежье, Беломорканал и петроглифы

08:00 - отправление из Петрозаводска; 10:00 – экскурсия по Медвежьегорску, шлюзу ББК в Повенце, поездка к урочищу Сандармох; 13:00 – обед; 16:45 – экскурсия по комплексу Беломорских петроглифов; 22:00 - ужин, размещение в гостинице в г.Кемь

На севере Карелии у самого Белого моря на гранитных скалах выбиты уникальные свидетельства жизни древних людей – петроглифы. Сегодня совершим путешествие в мир наскальных рисунков, рассказывающих о жи

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День 2. Соловецкий Кремль, монастырь и крепость

6:45 – завтрак; тяжелые вещи оставляются в камере хранения; 08:00 – отправление на теплоходе на Соловки (тяжёлые вещи оставляются в автобусе); 10:00 – прибытие на Соловки, встреча с гидом, экскурсия по поселку; 11:00-13:00 - экскурсия по Соловецкому Кремлю; 13:00 – свободное время; 15:00 – экскурсия на Секирную гору (за доп.плату); 18:20 – сбор на причале, получение вещей, посадка на теплоход; 19:00 – отправление на теплоходе в Рабочеостровск.

Завтракаем в гостинице и отправляемся на причал в п.Рабочеостровск.

Нас ждет двухчасовое плавание по Белому морю на теплоходе. В пути скучать не придется – корабль сопровождают фотогеничные чайки

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Памятка по Соловкам

  • По пути на Соловки перед высадкой на остров рекомендуем посетить уборную на теплоходе. Следующая возможность сделать это будет только в обед.

  • Просим **оставить основной багаж в камере хранен

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Гостиницы
Достопримечательности
Соловки
Соловки территориально расположены в архангельской области, но удобнее всего добираться до них из Ка...
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Медвежьегорск
Медвежьегорск - небольшой город на севере Онежского озера, откуда начинается дорога в Заонежье. ...
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Беломорские Петроглифы
# Беломорские Петроглифы Это уникальный образец искусства каменного века, который можно увидеть все...
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Заонежье
# Заонежье Заонежье – не просто район Карелии на берегу Онежского озера. Это природно-ландшафтный и...
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Сандармох
# Сандармох Это место памяти о тяжелых страницах былой истории региона. Здесь находится кладбище и ...
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Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

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Отзывы

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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