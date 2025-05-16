08:00 - отправление из Петрозаводска; 10:00 – экскурсия по Медвежьегорску, шлюзу ББК в Повенце, поездка к урочищу Сандармох; 13:00 – обед; 16:45 – экскурсия по комплексу Беломорских петроглифов; 22:00 - ужин, размещение в гостинице в г.Кемь

На севере Карелии у самого Белого моря на гранитных скалах выбиты уникальные свидетельства жизни древних людей – петроглифы. Сегодня совершим путешествие в мир наскальных рисунков, рассказывающих о жи

На севере Карелии у самого Белого моря на гранитных скалах выбиты уникальные свидетельства жизни древних людей – петроглифы. Сегодня совершим путешествие в мир наскальных рисунков, рассказывающих о жизни наших предков.

По пути к Белому морю познакомимся с Заонежьем и местами, связанными с тяжелым периодом репрессий при Сталине.

Первая остановка – небольшой районный центр - Медвежьегорск. Проведем обзорную экскурсию, в том числе посмотрим здание музея Беломоро-Балтийского канала в г.Повенце. Отсюда начнем наш рассказ о непростом времени великих строек и сломанных человеческих судеб.

Беломоро-Балтийский канал - один из самых грандиозных проектов сталинской эпохи. Менее чем за два года силами заключенных ГУЛАГа вручную был построен судоходный путь от Онежского озера к Белому морю. Мы увидим 2-й шлюз ББК, на берегу которого стоит храм Святителя Николая в память о заключенных, погибших при прокладке канала.

Следующая остановка – урочище Сандармох – место массовых захоронений репрессированных и узников ГУЛАГа. Здесь, посреди тиши высокого леса, в 1937-1938 годах было расстреляно около 10 тысяч заключенных.

После обеда едем к цели нашего путешествия - в местечко Залавруга недалеко от г.Беломорска. Именно здесь, на островах реки Выг, находятся Беломорские петроглифы. Наскальные изображения, возраст которых не менее 4,5-5,5 тысяч лет, внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Под рассказы гида посмотрим выбитые в камне фигуры людей, животных, рыб, сцены охоты, войны и ритуальных шествий.

После экскурсии едем в город Кемь, где нас ждет ужин и отдых в гостинице.

*На некоторые заезды возможно размещение в гостинице г. Беломорска.