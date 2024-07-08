Туры в Карелию на майские праздники

Самые популярные маршруты туристов в мае: поездка в Рускеалу, Соколовки и Валаам, посещение горы Филин, экскурсии по Петрозаводску и Выборгу, а также прогулка вокруг Ладоги.
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Природа Карелии распускается в начале мая
Зацветает мать-и-мачеха, зеленеют березы, леса покрываются волчьим лыком розового цвета. Мраморный каньон наполняется бирюзовым цветом, оживают водопады, даже вечнозеленые леса становятся ярче.
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Майские праздники посвящены победе в Великой Отечественной Войне
Поэтому большинство экскурсий делают упор на рассказ о великих местах боевой славы. Посещение музеев и исторических мест, погрузит туристов в особую атмосферу. Опытные экскурсоводы расскажут истории боев героев войны.
Для активных туристов есть предложения о сплавах по горным рекам. Обмундирование выдается компанией организатором, инструктор в каждом моторафте.
Сплавы длятся от одного до трех дней. В последнем случае туристов ждет полевая кухня, душевные посиделки у костра и ночлег в палатках.