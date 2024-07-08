Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры в Карелию на майские праздники

Длинные майские праздничные выходные привлекают большое количество туристов, что совсем не удивительно. Учителя заранее бронируют массовые экскурсии и везут целые классы, организации занимаются весенними корпоративами, а путешественники едут в Карелию с семьями. В майские праздники открывается красота Республики, природа оживает после зимы и распускается прекрасными цветами.

Предложения по турам на майские праздники

Просыпающаяся природа, бурные реки и водопады, великолепный свежий воздух — все это туры в Карелию в мае. Предлагаем для Вас хороший выбор отличных программ от туроператора «Золотое кольцо Карелии»

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Чем заняться в Карелии в мае

Самые популярные маршруты туристов в мае: поездка в Рускеалу, Соколовки и Валаам, посещение горы Филин, экскурсии по Петрозаводску и Выборгу, а также прогулка вокруг Ладоги.

  • Природа Карелии распускается в начале мая

    Зацветает мать-и-мачеха, зеленеют березы, леса покрываются волчьим лыком розового цвета. Мраморный каньон наполняется бирюзовым цветом, оживают водопады, даже вечнозеленые леса становятся ярче.

  • Майские праздники посвящены победе в Великой Отечественной Войне

Поэтому большинство экскурсий делают упор на рассказ о великих местах боевой славы. Посещение музеев и исторических мест, погрузит туристов в особую атмосферу. Опытные экскурсоводы расскажут истории боев героев войны.

Для активных туристов есть предложения о сплавах по горным рекам. Обмундирование выдается компанией организатором, инструктор в каждом моторафте.

Сплавы длятся от одного до трех дней. В последнем случае туристов ждет полевая кухня, душевные посиделки у костра и ночлег в палатках.

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Погода в Карелии на майские праздники

Погода в Карелии в мае показывает свой капризный нрав. С утра небо чистое и не облачка, а через пару часов льет дождь, к обеду опять пригревает солнышко. Путешествуя по Карелии в мае запаситесь разнообразной одеждой: облегченными ветровками, и несомненно теплыми вещами, а также непромокаемыми ботинками. Потому что вечерами северные ветра задувают, а ночами температура опускается.

Путешествуя к воде, одеваться необходимо теплее. В прогулках по лесу главное иметь удобную и нескользящую обувь. Автобусная экскурсия требует комфортной одежды, которую можно утеплить или скинуть, так как в автобусе тепло, а на местах может быть довольно прохладно.

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