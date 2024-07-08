Таежный зоопарк "3 медведя"

Зоокомплекс “Три медведя” на берегу Сямозеро позволяет туристом увидеть вблизи множество животных, населяющих Карелию. В зоопарке обитают рыси, медведи, лоси, волки, барсуки. Они живут в просторных вольерах, максимально приближенных к их естественной среде обитания.

Посетители могут наблюдать за повадками животных, узнать больше об их жизни в рамках экскурсии и сфотографироваться рядом с некоторыми обитателями. Это отличная возможность познакомиться с разнообразием карельской фауны и провести время с пользой.