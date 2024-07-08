Заонежье

Заонежье – не просто район Карелии на берегу Онежского озера. Это природно-ландшафтный и культурно-исторический комплекс, куда входят Заонежский полуостров и архипелаг Кижские шхеры. Исторические поселения, архитектурные ансамбли, памятники быта – Заонежье умеет удивлять.

Одной из главных достопримечательностей Заонежья является остров Кижи, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть шедевры деревянного зодчества, привезенные со всех уголков России. В Заонежье также можно найти множество уединенных пляжей и прекрасных видов на озеро. Лучшее время для посещения этих мест – летние месяцы, когда погода теплая, водная навигация работает полным ходом и вы можете насладиться живописными прогулками.