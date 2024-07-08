Воттоваара

Этот естественный памятник природы в Карелии привлекает туристов красотой окружающих пейзажей. Воттоваара является наивысшей горой региона: ее высота достигает 417 метров. С вершины открывается великолепный вид на леса и озера, ну а само восхождение на гору представляет собой увлекательное приключение.

Исторически, Воттоваара имеет особое значение для жителей. Считается, что она является священным местом, где проходили языческие обряды и ритуалы. Лучшее время для восхождения на гору – лето или ранняя осень, когда сухая погода благоприятна для пеших походов, а на вершина максимальная видимость без туманов и облаков.