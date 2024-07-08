Свирский монастырь

Это исторический и духовный центр в Карелии. Он расположен на берегу реки Свирь и является одним из старейших православных монастырей России. Здесь вы можете увидеть великолепные церкви и ухоженные сады. Монастырь является святым местом, где можно поклониться иконе преподобного Александра Свирского.

Монастырь был основан в XIV веке. По легенде, монаху Александру явилась Святая Троица, и три мужчины в белых одеждах указали место для будущего храма. Там и была возведена часовня Святой Троицы. Основной святыней монастыря являются нетленные мощи самого святого Александра Свирского, которые приносят исцеление верующим. Вода из колодца, посвященного преподобному, также считается целебной и используется для лечения различных болезней.