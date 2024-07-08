Олонец

Этот прекрасный город привлекает туристов своей богатой историей и архитектурными достопримечательностями. Так, Олонец славится памятниками деревянной архитектуры. Здесь можно увидеть православный собор Смоленской иконы Божией Матери 1828 года и евангелическо-лютеранскую церковь Ингрии.

Одной из главных утраченных ценностей является Олонецкая крепость, которая была основана в 1649 году с целью защиты северо-западных границ русского государства. В городе можно посетить Национальный музей карелов-ливвиков, где выставлен макет этой крепости. Ну а в центре можно посмотреть ещё и на дом семьи купцов Куттуевых, где торговали мукой и бакалейными изделиями со второй половины XIX века.