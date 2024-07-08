Кинерма

В 2016 году Кинерма была принята в Ассоциацию самых красивых деревень России. В настоящее время здесь проживает всего 5 постоянных жителей, но они активно занимаются сельским хозяйством и поддерживают традиционный образ жизни. Туристы могут увидеть в деревне историческую часовню Смоленской Богоматери с 250-летней историей, а также 10 прекрасно сохранившихся домов, которые являются памятниками деревянной карельской архитектуры.

В Кинерме также восстановлен исторический амбар и этнокультурный центр. Отреставрированная баня по-черному вызывает особый интерес у гостей, которые могут в ней даже попариться. В деревне вам расскажут о карельских обычаях, проведут мастер-классы по народным ремеслам и предложат национальные блюда.