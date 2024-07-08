Питомник оленей

Здесь вы сможете вблизи наблюдать за жизнью оленей, покормить их с руки и даже покататься в санях. Помимо оленей в питомнике есть хаски – дружелюбные и очень активные ездовые собаки, которые славятся своей выносливостью и быстротой. Вы можете с ними покататься на упряжках и, конечно, сфотографироваться.

Исторически, питомник был создан для разведения оленей и использования их в традиционной оленеводческой промышленности. Сегодня же он стал популярным туристическим местом, где устраивают детские интерактивные программы, проводят праздники, слушают тематические экскурсии и организуют пикники.