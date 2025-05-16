Карелия, край тысячи озер и рек, славен своими водопадами. Их здесь множество, но, пожалуй, самый известный – Кивач. Он считается украшением и гордостью края, ведь этот водопад является вторым по вели

Карелия, край тысячи озер и рек, славен своими водопадами. Их здесь множество, но, пожалуй, самый известный – Кивач. Он считается украшением и гордостью края, ведь этот водопад является вторым по величине на равнинах Европы. Кивач уступил первенство только Рейнскому водопаду в Германии. Расположенный на речке Суне каскад впечатляет своей красотой. Он срывается пенными потоками вниз и преодолевает четыре уступа, общей высотой почти 11 метров.

Кивач в течение года меняется, но в любое время неизменно красив. Весной, наполненный талыми водами, он мощным потоком с невероятной скоростью стремится вниз, круша все на своем пути. Летом сила водопада убывает. В его основном русле можно увидеть ступени, а возле левого берега вырисовывается трехступенчатый каскад. Осенью водопад устало утихает, смиряет свой бег и оживает только под долгими холодными дождями, слегка убыстряя свое падение. Зимой Кивач не замерзает, он катит свои струи мимо заледеневших деревьев по укутанным в белые шубы скалам и нарушает застывшую тишину ворчливым говором водного потока.

Сегодня Кивач – часть одноименного заповедника, который был создан в 1931 году. Вначале предполагалось, что охраняемая территория создаётся ради сохранения красивейшего в Карелии водопада. Позже оказалось, что местная природа очень разнообразна и интересна, поэтому территория заповедника расширилась до 10 тысяч гектаров. Кивач – обязательное для посещения место для всех туристов, приезжающих в Карелию. Здесь много интересного. Для гостей оборудованы пешеходные тропы с тенистыми беседками, кафе, дендрарий и музей природы.

Водопад Кивач – визитная карточка Карелии. Приехать в край озер и водопадов и не увидеть этот падун, как его называют местные жители, – непростительная ошибка. Кивач – удивительно красивое место. Белоснежный водопад, словно дорогое полотно, заключен в раму из зелени вековых лесов. Есть поверье, что он уносит прочь тревогу и плохие мысли. Нужно только сконцентрироваться на пенных потоках и позволить воде забрать все плохое, омыть прохладной влагой разум и душу. Постойте около водопада. Кивач щедро делится с людьми своей неуемной энергией и жизненными силами. Все, кто хоть раз это ощутил, возвращаются к нему снова и снова.