Для тех, кто не распологает достаточным количеством времени, но очень хочет увидеть самую красивую достопримечательность вблизи Петрозаводска.
Для тех, кто не распологает достаточным количеством времени, но очень хочет увидеть самую красивую достопримечательность вблизи Петрозаводска.
11:00 - Сбор на экскурсию в центре Петрозаводска, 12:30 - Водопад Кивач: осмотр, экскурсия, прогулка. Желающие могут пообедать в кафе (шашлык, калитки, рыба), 16:00 - Прибытие в Петрозаводск.
Карелия, край тысячи озер и рек, славен своими водопадами. Их здесь множество, но, пожалуй, самый известный – Кивач. Он считается украшением и гордостью края, ведь этот водопад является вторым по величине на равнинах Европы. Кивач уступил первенство только Рейнскому водопаду в Германии. Расположенный на речке Суне каскад впечатляет своей красотой. Он срывается пенными потоками вниз и преодолевает четыре уступа, общей высотой почти 11 метров.
Кивач в течение года меняется, но в любое время неизменно красив. Весной, наполненный талыми водами, он мощным потоком с невероятной скоростью стремится вниз, круша все на своем пути. Летом сила водопада убывает. В его основном русле можно увидеть ступени, а возле левого берега вырисовывается трехступенчатый каскад. Осенью водопад устало утихает, смиряет свой бег и оживает только под долгими холодными дождями, слегка убыстряя свое падение. Зимой Кивач не замерзает, он катит свои струи мимо заледеневших деревьев по укутанным в белые шубы скалам и нарушает застывшую тишину ворчливым говором водного потока.
Сегодня Кивач – часть одноименного заповедника, который был создан в 1931 году. Вначале предполагалось, что охраняемая территория создаётся ради сохранения красивейшего в Карелии водопада. Позже оказалось, что местная природа очень разнообразна и интересна, поэтому территория заповедника расширилась до 10 тысяч гектаров. Кивач – обязательное для посещения место для всех туристов, приезжающих в Карелию. Здесь много интересного. Для гостей оборудованы пешеходные тропы с тенистыми беседками, кафе, дендрарий и музей природы.
Водопад Кивач – визитная карточка Карелии. Приехать в край озер и водопадов и не увидеть этот падун, как его называют местные жители, – непростительная ошибка. Кивач – удивительно красивое место. Белоснежный водопад, словно дорогое полотно, заключен в раму из зелени вековых лесов. Есть поверье, что он уносит прочь тревогу и плохие мысли. Нужно только сконцентрироваться на пенных потоках и позволить воде забрать все плохое, омыть прохладной влагой разум и душу. Постойте около водопада. Кивач щедро делится с людьми своей неуемной энергией и жизненными силами. Все, кто хоть раз это ощутил, возвращаются к нему снова и снова.
Легенды севера - очарование зимней Карелии, 26-29 февраля 2020 Пишу здесь отзыв не сразу по-приезду. Первый свой отзыв написала в "Отзовике", как обычно, сразу, ещё в поезде. Кстати, отзыв "на пятерку".
А поездка была отличная! Организация встречи, поездок, режим поездки, остановки, экскурсии, проживание - всё без проблем. Есть одна проблема - погода. Как с ней договориться?! Нам очень везло два дня, а вот в день посещения острова Кижи... Мало того, что Онега в принципе не замёрзла в этом году и непригодна для поездки из Петрозаводска на "воздушной подушке", о чем нас предупредили заранее, кстати, так ещё и в этот день сильнейший ветер и метель налетели на Карелию. Конечно, хорошо, пришла зима, но на продуваемом острове было негуляльно как-то. Зато на следующий день опять солнце, чистейший снег, лёгкий мороз! Сказка!
Были у нас отличные экскурсоводы: Галина Петровна, Роман, Галина Ивановна. Увлечённые, знающие свой край, и просто приятные в общении люди. Роман, к тому же, прекрасно возил нас по иногда сложным зимним дорогам Карелии. Спасибо всем.
Проживание в отеле Космос, завтраки - отличное! Кроме того, каждый день пробовали множество разных "калиток" (впервые, вообще, услышала о них!). Поскольку узнала о "Золотом кольце Карелии" случайно, из рекламы, немного волновалась. Но все прошло отлично, рекомендую всем. Это как раз тот случай, когда не страшно порекомендовать самым близким друзьям. Сотрудникам удачи, здоровья и не снижать уровня. Спасибо.
"Легенды Севера - очарование зимней Карелии" 11.02.2020-14.02.2020 Мы с подругой посетили Карелию с туром "Легенды Севера-очарование зимней Карелии" 11.02.2020-14.02.2020 г. С турфирмой "Золотое кольцо Карелии" мы путешествовали впервые. Выбор был сделан в пользу нее из-за продуманности предложенных ею экскурсионных туров. Несколько лет назад я уже бывала в Карелии и точно знала, где бы я хотела побывать и чтобы хотела увидеть, предложенная турфирмой программа полностью совпала с моими пожеланиями, подруга доверилась моим предпочтениям и мы забронировали тур, о чем ни разу не пожалели.
Сотрудники турфирмы большие молодцы, организация тура на самом высоком уровне начиная с момента подтверждения и оформления поездки, включая ее сопровождение во время самой поездки, все оперативно, четко, согласно графику, заявленному в описании тура. Со стороны сотрудников турфирмы мы ощущали внимание и контроль за ходом экскурсионной программы.
Экскурсоводы, проводившие наши экскурсии, люди, влюбленные в свой край и в дело, которым они занимаются, информация доносилась в доступной форме, не формально, экскурсии проходили в спокойном ритме, что позволяло сделать фотографии, задать вопросы, обсудить интересующие нас темы из истории края. Ввиду того, что время нашей экскурсии выпало на середину рабочей недели, наша группа была малочисленный, что позволило установить более тесный контакт с экскурсоводами и сделать экскурсии очень личностными, приближенными именно к нашим интересам. Спасибо всем экскурсоводам за внимательное отношение к туристам, они тонко чувствуют группу и подстраивают экскурсии под конкретных людей, а это всегда особенно приятно.
Отдельно хочется выразить благодарность нашему бессменному водителю Владимиру и не только как профессионалу, но и как отзывчивому, душевному человеку. Владимир обожает Карелию и с большой любовью рассказывает о своем крае, людях его населяющих, стараясь передать эту любовь туристам. Во время экскурсий Владимир сориентировал нас где можно вкусно и недорого поесть, а во время дальней поездки на о.Кижи договорился с церковной общиной, чтобы нас накормили обедом. После возвращения с острова нас ожидал радушный прием и обед из натуральных продуктов, выращенных в личном подсобном хозяйстве общины. Все было вкусно, особенно всем понравилась поданная к травяному чаю протертая с сахаром клюква, которую мы толстым слоем намазывали на кусочек хлебушка. Обед был очень кстати, поскольку впереди у нас была долгая обратная дорога в Петрозаводск. Спасибо Владимиру за заботу.
Наша поездка получилась душевной и хорошо организованной, за что мы выражает огромную благодарность сотрудникам турфирмы "Золотое кольцо Карелии".
Карелия прекрасна в любое время года и мы уверены, что вернемся сюда еще не один раз. Татьяна и Алла
Добрый день! Приезжали группой 18 человек, Всё было здорово, детям понравилось, многое запомнилось. Спасибо году Галине Ивановне, всю дорогу рассказывала, объясняла. Замечательный водитель Дмитрии,спокойный , всегда поможет, наш мамочки за всю дорогу раз 100 просили открыть багажник, чтоб то это взять, то другое. Супер выдержка у Дмитрия. Михаил встречал нас вместе с гидом, всегда был на связи и участвовал лично. Единственный минус это только ужин, где был мастер класс, сам мастер класс был интересный, делали калитки с пюре картофельным, но ужин(салат, рис с с мясом) был не очень. Дети вообще ничего ни съели, хорошо, что утром был шикарный шведский стол в гостинице Космос. А кого то из детей пришлось кормить после этого ужинав ресторане гостиницы(так хотелось есть). Ну и как добавочка Снегурочка у Талви Укко уехала по делам, хотя в программе заявлена была. Но спасибо Талви Укко он так хорошо провел встречу, подарил подарки, что мы даже забыли про Снегурочку. Вобщем все прошло хорошо. Спасибо Вам.
Добрый день! Хотим выразить благодарность турфирме "Золотое кольцо Карелии" за прекрасную возможность ознакомиться с красотами этой волшебной республики!
За несколько дней мы успели посетить: -питомник с хаски, где получили море положительных эмоций от общения с этими энергичными собачками и катания на собачьих упряжках; -резиденцию карельского Деда Мороза; -горный парк Рускеала, где познакомились не только с красотой мраморного каньона снаружи , но и опустились в волшебные подземные шахты, покрытые льдом и ознакомились с процессом добычи мрамора; -водопад Кивач - изумительное место для посещения в Карелии, которое наполняет энергией дикой природы; -Сортавала - город с особенной архитектурой; -Успенскую церковь - удивительное архитектурное сооружение 17-ого века; -зоокомплекс "Три медведя" на берегу Сямозера - определенно лучший зоопарк , который мы когда-либо посещали, где мы послушали интереснейший рассказ экскурсовода и собственноручно покормили животных 💙 Хочется выразить благодарность экскурсоводам турфирмы "Золотое кольцо Карелии" за насыщенные экскурсии, и
отдельное огромное спасибо нашему водителю Михаилу, который сопровождал нас во время экскурсий на столь дальние расстояния и поведал нам множество интересных историй о Карельском крае!😍💙