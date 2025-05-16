Концерт национального ансамбля Кантеле

Кантеле – древний музыкальный инструмент карелов. Он занимает особое место в истории музыкальной культуры Карелии и стал основой для создания в 1936 году Национального ансамбля танца и песни Карелии «Кантеле».

Приглашаем Вас посетить один из главных брендов Карелии - концерт национального карельского ансамбля Кантеле.