Концерт национального ансамбля Кантеле

Жителей и гостей карельской столицы ансамбль «Кантеле» приглашает в полёт за летом. В это солнечное, беззаботное время года посетителей Дома Кантеле унесут нежные звуки старинного карело-финского инст
Жителей и гостей карельской столицы ансамбль «Кантеле» приглашает в полёт за летом. В это солнечное, беззаботное время года посетителей Дома Кантеле унесут нежные звуки старинного карело-финского инструмента - кантеле, звонкие голоса артистов вокальной группы «Айно» и парящие, словно бабочки, танцоры.
В программе «Летим за летом!» представлены яркие инструментальные, вокальные и танцевальные номера, дополненные информационными «вставками» о народных обычаях и традициях, связанных с самым любимым временем года – летом!
Ждём вас в Доме Кантеле!