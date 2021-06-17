Республика Карелия славится своей первозданной природой, живописными местами и уникальными достопримечательностями. Одним из таких интересных мест является Змеиная гора. Она находится на берегу Ладожского озера приблизительно в 4 км от райцентра Лахденпохья. Ее средняя высота составляет 50 м над уровнем Ладоги, но встречаются участки высотой до 62 метров.

С вершины Змеиной горы открываются потрясающие панорамы, которые производят невероятное впечатление и надолго врезаются в память. Поднявшись на гору, туристы могут увидеть сверкающую водную гладь озера, чистейшие пляжи, покрытые песком и камнями, устрашающего вида прибрежные скалы, которые, нависая над водой, уходят глубоко в ее толщу. Также с горы видны неисчисляемые островки, вышедшие на поверхность со дна Ладоги в результате тектонических сдвигов. Такая ослепляющая красота не может оставить равнодушными даже опытных путешественников.

История названия

У этой горы есть два названия: более древнее Annanriuta, что означает «гора-риф Анны», и современное – Змеиная. Последнее объясняется довольно прозаически. На территории вокруг возвышенности ранее выращивали зерно, поэтому эти места облюбовали различные грызуны. Следовательно, змеям, которые водились в лесах горы, тоже было чем поживиться. Обилие пищи и позволило ползучим гадам расплодиться в огромном количестве, поэтому местные жители и назвали гору Змеиной.

А вот со старинным названием связана трагическая легенда о местной девушке по имени Анна. В период русско-финской войны она, чтобы не попасть в плен к врагам, бросилась со скалы в воду. Свидетели ее самоотверженного поступка и назвали гору ее именем – Annanriuta.

Гора сегодня

В последние несколько лет Змеиная гора перестала быть просто живописным туристическим местом. С 2014 года, когда на ее территории открыли скальный парк с услугой аренды снаряжения, она стала Меккой для альпинистов и любителей острых ощущений и экстремального отдыха. Удобное расположение горы и более сотни оборудованных трасс разной сложности позволяют использовать парк как площадку для тренировок профессиональных спортсменов и проведения различных альпинистских мероприятий. Это и первенства РФ по горному туризму, и мультиспортивные приключенческие соревнования, и турниры по скалолазанию, и культурно-спортивные состязания.

Начиная с 2015 года, здесь регулярно проходит фестиваль Red Fox Karelian Rock. С каждым годом он привлекает все больше участников и гостей, которые с радостью демонстрируют свои таланты и наслаждаются прекрасным отдыхом. Кроме альпинистских трасс, которые интересны не только своей высотой, но и рельефностью, в скальном парке есть мультипитчи и 50 маршрутов боулдеринга 4-8-й категорий сложности. Территория парка поделена на несколько секторов, каждый из которых имеет свое оригинальное название. При этом местные власти и предприниматели продолжают осваивать Змеиную гору с целью популяризации спорта и туризма в Карелии.

Те туристы, которых мало интересует преодоление отвесных скал, также могут найти для себя достойное развлечение на Змеиной горе. Для них открыты две пешеходные тропы, ведущие на вершину, с которой открывается великолепный вид. Также гости парка могут заняться изучением пещер и гротов.

Как добраться

Попасть на Змеиную гору довольно легко. Это можно сделать на автомобиле, оставив его по прибытию на оборудованной стоянке, или на общественном транспорте. С Ладожского вокзала до горы и обратно регулярно курсирует автобус. Если туристы планируют остаться в этих местах с ночевкой, то они могут разбить палаточный лагерь на берегу или арендовать жилье в ближайшей базе отдыха.