Железнодорожный вокзал Петрозаводска – главные ворота города, являющиеся прекрасно сохранившимся образцом сталинского ампира. Выходя из вагона поезда, гости Петрозаводска сразу получают возможность полюбоваться одним из восхитительных памятников советской архитектуры регионального значения.

История создания

Первый вокзал в столице Карелии был построен в 1916 году, и находился он в нескольких километрах от города. В период финской оккупации деревянная вокзальная постройка была полностью разрушена и восстановлению не подлежала. В 1946 году было принято решение о возведении в центре Петрозаводска нового вокзального комплекса.

Здание было построено по индивидуальному проекту талантливого архитектора из Ленинграда Ципулина. Его строительство велось на протяжении 2 лет (1953-1955 годы).

В реализованном проекте были учтены особенности местного рельефа, связанные с понижением уровня земли по направлению к Онежскому озеру, поэтому со стороны площади Гагарина здание имеет 3 этажа, а со стороны железнодорожных путей всего 2. Новое здание украсило городской облик и кардинально изменило его архитектурную планировку, став логичным композиционным завершением центрального проспекта.

Официальное открытие вокзала состоялось 5 марта 1955 года. Именно в этот день с новопостроенного перрона отправился первый поезд с пассажирами.

Архитектурные особенности

Вокзальный комплекс выполнен в стиле позднего неоклассицизма. Главное здание представляет собой вытянутое прямоугольное трехэтажное строение с углубленным портиком, который украшают 4 монументальные колонны коринфского ордера и круглый бельведер с восьмигранной башней, увенчанной семиметровым шпилем. Общая длина центрального корпуса составляет 82 метра. Экстерьер здания украшен разнообразным лепным декором.

Инфраструктура вокзала

На первом этаже расположены помещения служебного назначения, медицинский пункт, подземный тоннель для перехода на платформу №2 и широкая лестница, ведущая на второй этаж, где для отдыха посетителей подготовлен просторный зал ожидания и ресторан. Билетные кассы находятся в отдельно стоящем здании багажно-кассового центра, которое находится на первой платформе.

Железнодорожная станция состоит из 5 путей и 3 пассажирских платформ. На привокзальной площади оборудована платная автомобильная парковка.

Направления движения

Петрозаводская станция относится к Октябрьской железной дороге. С вокзала отправляются поезда дальнего следования, грузовые составы и пригородные электропоезда. Действуют прямые маршруты по следующим направлениям:

Москва;

Санкт-Петербург;

Адлер;

Симферополь;

Астрахань;

Мурманск;

Харьков;

Минск;

Гомель.

Ежедневно через вокзал проходят более 40 пассажирских поездов.

Близлежащие достопримечательности

На перроне станции находится уникальная достопримечательность военной истории страны – паровоз, водивший составы в блокадный Ленинград. На привокзальной площади раскинулся уютный сквер, украшенный голубыми елями и цветочными клумбами.

В шаговой доступности от вокзала находится набережная Онежского озера – одна из визитных карточек города.

Как добраться

Вокзал расположен на площади Гагарина. Добраться к железнодорожной станции можно на троллейбусах № 1, 2, 5 и автобусах № 2,4, 5, 10, 12, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 27.