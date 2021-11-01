Карелия – богатый грибной и ягодный край. Своими дарами республика щедро делится с местными жителями и гостями. Но не все ягоды полезны для человека.

Ядовитые ягоды Карелии

Отправляясь в лес, важно знать, что можно собирать, а какие ягоды Карелии могут нанести серьезный вред организму.

Волчеягодник обыкновенный или волчье лыко

Невысокий ветвистый кустарник, занесенный в Красную книгу, встречается чаще всего в затененных участках хвойных и смешанных карельских лесов. Начинает цвести раньше других кустарников, окутывая все вокруг нежным ароматом.

Алые плоды, обильно покрывающие стебли растения, сразу привлекают к себе внимание. Но эти красивые ягоды крайне ядовиты: они содержат дафнетоксин и мезереин, которые при попадании в организм человека провоцирующие сильные боли в животе, онемение конечностей, рвотные позывы. 10 съеденных ягод могут привести к летальному исходу. Опасны также и зеленые части кустарника: контакт с едким соком растения вызывает обильные покраснения с образованием язв и волдырей на кожных покровах, и серьезные ожоги, которые способны привести к некрозу тканей.

Даже вдыхание пыли, содержащейся в коре растения, вызывает крайне неприятные последствия, так как из-за нее сильно раздражаются слизистые оболочки дыхательных путей.

Вороний глаз

Многолетнее низкорослое растение, произрастающее повсеместно по всей территории Карелии. Верхушку стебля растения увенчивают четыре продолговатых листа, в центре которых расположен желтый цветок, впоследствии развивающийся в крупную иссиня-черную ягоду шаровидной формы. Сушеные плоды растения широко применяются в медицине, но собирать их самостоятельно и употреблять в пищу не рекомендуется. Все части растения ядовиты.

Интересно, что природа сама предупреждает человека об опасности растения, специально наградив его неприятным едким запахом.

Крушина ломкая

Высокий древовидный кустарник чаще всего встречается на речных берегах и высохших болотах, также его нередко можно наблюдать на опушках лиственных и сосновых лесов. Плоды сине-черные, небольшого размера, внешне очень схожи на ягоды черемухи. Несмотря на то, что птицы активно поедают ягоды крушины, человеку употреблять их в пищу противопоказано, так как неприятные последствия в виде рвоты и диареи не заставят себя долго ждать. Из-за своих токсичных свойств в народе за ними закрепилось название: «волчьи ягоды».

Жимолость лесная

Представляет собой высокий кустарник с насыщенно-зелеными листьями и желтыми соцветиями. В июле на ветвях формируются плоды: ярко-красные шарообразные костянки, расположенные парами и зачастую сросшиеся у основания. Концентрация вредных для человека веществ в плодах критична и вызывает острые симптомы отравления.

###Белладонна или красавка

Низкорослое травянистое растение с нежными сиреневато-пурпурными цветками в виде колокольчиков, растущее немногочисленными группами на берегах рек и озер, на лесных опушках и вырубках. В июле на стеблях образуются сочные, блестящие, фиолетово-черные ягоды, по форме сильно напоминающие вишню. Так на первый взгляд и не скажешь, что растение таит в себе смертельную опасность. В нем ядовито все: от стеблей до ягод. Отравление может произойти при непосредственном контакте с частями растения или поедании его плодов.

Второе название красавки «бешеная вишня» обусловлено тем, что в его состав входит естественный алкалоид группы атропина, который при попадании в организм действует на центральную нервную систему, вызывая у человека чувства агрессии и бешенства. Возможно даже появление галлюцинаций.

Снежноягодник белый

Одно из самых красивых дикорастущих растений. Нашел широкое применение в декорировании городских парков и зон отдыха. Белоснежные круглые ягоды, собранные в продолговатые кисти, достаточно термоустойчивы, держатся на кустах вплоть до сильных морозов. При раздавливании издают характерный хлопающий звук, из-за чего с ними любят играть дети. Но важно знать, что эти белоснежные шарики несут в себе скрытую опасность: при попадании в организм вызывают тошноту, головокружение, рвоту. А 100 грамм съеденных плодов являются смертельной для человека дозой.

Ландыш

Всеми известное растение, которое каждую весну радует глаз своим цветением на лесных полянах. Да и его сладостный аромат ни с чем не спутать. Но в сентябре на месте миниатюрных белых цветков образуются оранжево-красные ягоды. Эти шаровидные плоды несут потенциальную опасность для здоровья человека и их категорически запрещено употреблять в пищу. Достаточно проглотить несколько горошин, чтобы получить отравление, которое может привести к летальному исходу.

Паслен сладко-горький

Это дальний родственник томатов, одной из самых популярных садово-огородных культур. В октябре месяце на извилистых ветвях полукустарника образуются ярко-красные кисти из продолговатых ягод, обильно наполненных семенами. На вкус они сладко-горькие, за что растение и получило своё название. И листья, и плоды содержат опасные для человека вещества, отравление которыми приводит к сердечно-сосудистой недостаточности и резким болям в животе.

Воронец красноплодный

Идеальное место произрастания этого невысокого травянистого растения – затененные участки смешанных и хвойных лесов с влажной почвой. Его листья крупные, тройчато-рассеченные, на конце заостренные. Плоды воронца представляют собой небольшие алые ягоды с глянцевой поверхностью, сформированные в плотные, продолговатые кисти. Изначально они зеленого цвета, но по мере созревания багровеют. Все части растения крайне ядовиты.

Белокрыльник болотный

Растение вида Каллы, привлекающее внимание белыми продолговатыми соцветиями, красуется на болотистых участках и по топким берегам озер Карелии. В конце августа на стеблях формируются алые ягоды, соединенные в плотные цилиндрические гроздья. Растение содержит алкалоиды и сапонин, которые губительно действуют и на человека, и на животных, вызывая воспалительные процессы, судороги, угнетение сердечной деятельности.

При попадании в организм любых из вышеперечисленных ягод необходимо незамедлительно промыть желудок и обязательно обратиться к врачу.

Наслаждаясь красотой карельской природы и тихой тихой охотой в лесу, важно не терять бдительность и собирать только известные ягоды, полезные свойства которых не вызывают никаких сомнений. Туры в Карелию с опытным гидом и ответственное отношение к его рекомендациям позволят избежать таких неприятных ситуаций, как отравление ядовитыми ягодами.