В Суоярвском районе Карелии в 20 км от российско-финской границы находится Вонгозеро − один из красивейших водоемов республики. Туристы едут сюда, чтобы отдохнуть в тишине, порыбачить, поплавать с острова на остров, которых здесь немало.

Через озеро проходят многие маршруты любителей сплавляться по северным рекам. В последнее время интерес к озеру вырос. Это связано с выходом кинофильма «Эпидемия. Вонгозеро» и одноименного сериала, ставшего настоящим хитом.

Общие сведения

Вонгозеро − достаточно крупный водоем площадью более 21 км². Его бассейн занимает 258 км². На преимущественно песчаных и каменистых берегах встречаются заболоченные участки.

Озеро протянулось с юго-востока на северо-запад, так же, как и его острова. В акватории их более десяти. Количество и размеры малых и средних островов меняются в зависимости от уровня воды. Озеро соединяется потоками с другими водоемами: с Савиярви на юго-западе, с Лубоярви и Тулос − на северо-западе, Мярат − на юго-востоке.

Туризм на Вонгозере

Большинству туристов Вонгозеро знакомо как точка, через которую проходят водные туристические маршруты.

Многие приезжают на озеро, чтобы порыбачить. Для любителей этого вида времяпрепровождение здесь есть все условия: удобные берега, возможность переплывать в другие озера и реки, относительно небольшое количество туристов. Но самое главное − много рыбы. Здесь ловятся лещ, налим, окунь, щука.

Как добраться

Озеро находится в 250 км от Петрозаводска. Необходимо добраться до поселка Поросозеро. Затем свернуть на грунтовую дорогу, чтобы, проехав чуть более 50 км, оказаться на Вонгозере.

Озеро в литературе и кино

В 2011 году вышел постапокалиптический роман «Вонгозеро». Дебютное произведение российской писательницы Яны Вагнер в жанре антиутопии и научной фантастики стал бестселлером. Книга была номинантом премий «НОС» и «Национальный бестселлер», в 2015 году стала финалистом «Prix Bob Morane», «Prix Russophonie meilleure traduction du russe vers le français» и «Grand Prix des lectrices de Elle» Роман был переведен на 12 языков.

В 2019 году на его основе вышел фильм «Эпидемия. Вонгозеро», который также получил признание и у критиков, и у зрителей. Сюжет фильма оказался пророческим. В нем рассказывается о вирусе, который быстро распространяется, вынуждая людей выживать, бороться за еду, бензин. Чтобы спастись от болезни, главные герои стремятся укрыться в охотничьем домике на необитаемом острове на Вонгозере. На фоне всемирной катастрофы показаны их сложные взаимоотношения.

Осенью 2019 года состоялась премьера сериала «Эпидемия», который вызвал огромный интерес у зрителей. Сериал попал в отбор CanneSeries в Каннах, был номинирован на несколько престижных российских и международных телепремий. Один из гигантов индустрии развлечений − телевизионная компания Netflix − купила права на показ сериала. Осенью 2020 года после показа первых серий «Эпидемия» попала в пятерку лучших сериалов платформы.

Во время пандемии вируса COVID-19 интерес к сериалу вырос, так как многие провели аналогию сюжета с событиями, которые произошли в реальности.

Зрителей не смущают присущие ему как художественному произведению условности: «Эпидемия» − фильм, Вонгозеро и другие природные точки − это, на самом деле, пейзажи Архангельской области. Очень многие посмотревшие фильм захотели почитать книгу-первоисточник, а также увидеть Вонгозеро воочию.