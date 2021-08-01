Выгостров – небольшая деревушка, расположенная на песчаном побережье возле дельты реки Выг. Населенный пункт относится к Беломорскому району Карелии. Через территорию поселка проложен Беломорско-Балтийский канал.

Географическое положение

Выгостров имеет удобное транспортное расположение: поселение находится в 7 километрах от административного центра района города Беломорска.

История населенного пункта

До середины 20 века населенный пункт являлся частью Сорокской волости. После формирования Выгостровского сельского совета стал его центром. Помимо самого Выгострова туда входило еще 2 деревни: Сосновец и Матигора.

В 1906 году на соседнем с поселением уединенном острове был возведен изысканный деревянный храм святой великомученице Варваре. Добраться до церкви можно было только на лодках. Через десятилетие в храме случился сильный пожар, полностью его уничтоживший. Тогда всеобщими усилиями местных жителей была выстроена новая церковь. Но ее не успели освятить, так как начался период гонений на православные святыни.

К 1926 году в поселке постоянно проживало 525 человек. Национальный состав населения деревни был представлен русскими и карелами.

После упразднения сельского совета управление населенным пунктом перешло к Беломорской администрации.

В 50-х годах 20 века на окрестных территориях началось активное строительство Беломорско-Балтийского канала. Из-за чего пришлось даже изменить график работы местной школы: в первые 2 смены учились дети, а в третью – строители. В результате строительных работ на месте бывшей церкви, которую полностью затопили, был возведен 16-й шлюз ББК.

В 1961 году заработала деревенская плотинно-деривационная гидроэлектростанция. Из-за ее строительства пришлось изменить русло реки Выг.

Тенденция по уменьшению численности населению деревень не обошла и Выгостров стороной. Согласно данным последней переписи в некогда процветающей карельской деревне осталось всего 29 жителей.

Интересные места

Неподалеку от поселка на побережье реки Выг найдены уникальные археологические достопримечательности – беломорские петроглифы. Это наскальные рисунки, созданные древними людьми. По данным проведенных археологических исследований эти изображения были сделаны в 4 веке до нашей эры. Чтобы своими глазами увидеть старинные петроглифы и прикоснуться к ним, многие туристы преодолевают не одну сотню километров.

На территории деревни сохранился деревянный старообрядческий дом-молельня.

Для комфортного проживания туристов в поселке построена база отдыха.

Знаменитые уроженцы

В живописном поморском поселке родились и выросли:

народная сказительница и поэтесса Фёкла Быкова;

полный кавалер ордена славы гвардии сержант Василий Матросов;

герой соцтруда и кавалер ордена Отечественной войны Иван Белый.

Как добраться

Из Беломорска в Выгостров регулярно ходят рейсовые автобусы. На личном автомобиле следует двигаться по трассе М18 («Кола»), затем свернуть возле поселка Пушной и проехать еще 31 километр, далее выехать на лесную дорогу и продолжать движение, ориентируясь по установленным указателям.