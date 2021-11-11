Троицкий Муезерский монастырь – одна из 40 равновеликих православных обителей, которые были созданы на территории современной Карелии в период с XV по XVII ст. Он принадлежит Костомукшской епархии и находится в 3 км от деревни Ушаково, а именно на Троицком острове посреди небольшого озера Муеозера. Административно деревня относится к Беломорскому району Республики.

Название озера произошло от слова «муе», которым местные жители называли рыбу ряпушку. Обитель была основана в сер. XVI века послушником Соловецкого монастыря Кассианом. Сейчас монастырь упразднен, а из его архитектурных объектов уцелели только церковь Николая Чудотворца, часовня Спаса Нерукотворного образа и Кассианова часовня-гробница.

История обители

Точная дата основания «монастыря на острове» неизвестна, но впервые о нем упоминается в документах, датируемых 1573 годом. По легенде, монах Кассиан, годы жизни которого и дата канонизации неизвестны, приплыл из Соловецкого архипелага на остров Троица на каменной плите. Дикие и малонаселенные земли Кемской волости, вероятно, казались ему отличным местом для уединенной молитвы. Позже к нему присоединились пятеро послушников. Вместе они возвели первый в монастыре храм, назвав его в честь Живоначальной Троицы. К сожалению, он не сохранился до наших дней. Описание церкви и скромной жизни монахов встречается в письменах 1591 года. Там говорилось, что иноки вкушают рыбу, пойманную в озере, и плоды своих трудов.

Через несколько лет после основания иноки обнесли территорию монастыря острогом. Он служил монахам защитой он набегов кочевников с территории Швеции. Предположительно в 1586-1587 годах последователь преподобного Кассиана и новый настоятель обители – игумен Никандр – получил от царя Федора Иоанновича грамоту, в которой волею государя монастырь освобождался от уплаты податей. В результате такого «подарка» монахам удалось сосредоточиться на облагораживании территории обители и возведении новых храмовых, жилых и хозяйственных построек. В 1592 году Кассианова обитель вошла в состав вотчинного округа Соловецкого монастыря, что еще больше поспособствовало ее развитию.

К концу XVII – начала XVIII вв. Кассианова пустынь имела два деревянных храма: клинчатый Троицкий и шатровый Никольский с трапезной, а также две часовни, пятистолбовую звонницу, кельи послушников и работников, монастырскую кухню, хлебню и квасоварню, кузню, мельницу и две конюшни. По данным на 1677 год в обители постоянно проживало 33 человека.

В 1751 году Троицкий храм перепланировали, отреставрировали и заново освятили. Муезерский монастырь успешно функционировал до 1764 года. Тогда по приказу императрицы Екатерины II он был упразднен. Его храмы были переданы Маслозерскому приходу. Некоторое время на территории обители еще проживали монахи-старообрядцы. Их кладбище с крестами-колубцами вместо традиционных православных крестов и надгробий сохранилось до наших дней.

Основные достопримечательности

Самая древняя храмовая постройка, с которой началась история Муезерского монастыря, – церковь Троицы. Она полностью сгорела при невыясненных обстоятельствах еще в к. XVIII – н. XIX вв. Сейчас о ней напоминает только небольшая впадина, служившая ранее основанием церкви, а ныне заросшая ельником и березняком.

Никольский храм – одна из немногих монастырских построек, сохранившихся на Троицком острове. Официальной датой основания церкви считается 1602 г., но существует версия, согласно которой ее построили 9 годами ранее – в 1573 году. Эта одноглавое здание квадратной формы считалось зимним и отапливалось двумя дровяными печами. Непосредственно к молельному помещению примыкала паперть и трапезная. В течение 1892–1901 гг. в церкви были проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы.

Сегодняшний облик храма существенно отличается от его архитектурного оформления 100-летней давности. В нем исчезли крыльцо, паперть и келарня. Остались только две клети – молельня и трапеза, а также восьмерик с шатровой главой и шпилем. До 1960-х годов XX ст. алтарь храма украшал каменный крест, установленный еще в 1573 году. Затем он был демонтирован и вывезен в Санкт-Петербург сотрудниками Русского музея. В 1974 году Никольская церковь получила статус объекта культурного наследия федерального значения. Раз в год в храме проводится служба.

Также в Муезерском монастыре сохранилась часовня Образа Спаса Нерукотворного. В этом деревянном срубе с одним небольшим оконцем и четырехгранной крышей, увенчанной 8-конечным крестом, находились два ценных креста: обетный с резным распятием и поклонный, Алексеевский, установленный в 1672 году. В советский период резное распятие было передано в коллекцию Русского музея. Кроме этой часовни, уцелела еще и часовня-гробница, в которой хранятся мощи прп. Кассиана и часть каменной плиты, на которой он якобы приплыл на остров. Обе эти малые храмовые постройки являются объектами культурного наследия РФ.