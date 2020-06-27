Выбирая, куда сходить в Петрозаводске, возьмите на заметку вариант прогулки по кварталу исторической застройки. Ведь это уникальный шанс отвлечься от шумного современного мира и окунуться в атмосферу провинциального городка на рубеже XVIII-XIX столетий.
Решение о сохранении в городе образцов деревянной архитектуры было принято в 70-е годы XX века. Для реализации проекта была выделена территория, расположенная между Онежской набережной, улицей Куйбышева и рекой Неглинкой, где хорошо сохранилась прежняя традиционная городская планировка. Теперь это настоящий музей Петрозаводска под открытым небом. Активное участие в возрождении квартала принимал музей-заповедник «Кижи». При его содействии было отреставрировано 5 зданий.
Образец жилого дома постройки XVIII века. Небольшое строение с мезонином и открытым балконом-лоджией украшают 6 белых колонн и деревянное ограждение с точёными балясинами. Архитектурная композиция постройки состоит из 3 частей: основной выполнен в форме параллелепипеда, по бокам к нему присоединены два прямоугольных одноэтажных строения.
Сегодня в доме разместились отделы музея-заповедника научного направления.
Здание построено в 1894 г. Эта достопримечательность Петрозаводска представляет собой небольшое одноэтажное деревянное строение с шатровой крышей, увенчанной крестом. После завершения реставрационных работ в 1990-1996 гг. храмовая постройка была освящена во имя Сошествия Святого Духа Спасо-Кижского прихода. Церковь является действующей: она открыта для посещения.
Образец мещанского жилого дома: одноэтажное строение прямоугольной формы с двумя входными тамбурами и четырехскатной вальмовой крышей, огороженное невысоким дощатым забором по всему периметру. После реставрации здесь находятся библиотечные фонды музея.
Двухэтажная угловая постройка была возведена в 1893 г. для размещения хирургического отделения земской больницы. Снаружи здание обшито тёсом, а его углы украшены профилированными пилястрами. Главный и дворовый фасады дополнены боковыми ризалитами с четырехскатными стропильными крышами. Сегодня в здании расположен Лекционно-выставочный комплекс музея «Кижи».
Пример промышленной архитектуры XIX века. Здание кузницы построено из каменных блоков. Дверные и оконные проёмы обрамлены кирпичом. Кузница до сих пор функционирует по прямому назначению. Именно здесь было выковано оригинальное изображение герба Карелии, которое сейчас украшает фасад здания Правительства республики.
Тихий и спокойный квартал исторической застройки в Петрозаводске по-настоящему оживает во время ежегодного тематического фестиваля «Иллюзии Старого города», когда сотрудники музея-заповедника «Кижи» стараются досконально воссоздать реальную жизнь карельской столицы XVIII века, чтобы гости города хотя бы на один день смогли почувствовать себя жителями того Петрозаводска.
Старый город в Петрозаводске находиться на пересечении Неглинской набережной и улицы Федосовой. Пешим ходом сюда удобно добираться с Левашовского бульвара или Онежской набережной. Также советуем пешую экскурсию по Петрозаводску с посещением старого города.