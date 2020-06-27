Выбирая, куда сходить в Петрозаводске, возьмите на заметку вариант прогулки по кварталу исторической застройки. Ведь это уникальный шанс отвлечься от шумного современного мира и окунуться в атмосферу провинциального городка на рубеже XVIII-XIX столетий.

Решение о сохранении в городе образцов деревянной архитектуры было принято в 70-е годы XX века. Для реализации проекта была выделена территория, расположенная между Онежской набережной, улицей Куйбышева и рекой Неглинкой, где хорошо сохранилась прежняя традиционная городская планировка. Теперь это настоящий музей Петрозаводска под открытым небом. Активное участие в возрождении квартала принимал музей-заповедник «Кижи». При его содействии было отреставрировано 5 зданий.

Дом Кучевского

Образец жилого дома постройки XVIII века. Небольшое строение с мезонином и открытым балконом-лоджией украшают 6 белых колонн и деревянное ограждение с точёными балясинами. Архитектурная композиция постройки состоит из 3 частей: основной выполнен в форме параллелепипеда, по бокам к нему присоединены два прямоугольных одноэтажных строения.

Сегодня в доме разместились отделы музея-заповедника научного направления.

Часовня губернской земской больницы

Здание построено в 1894 г. Эта достопримечательность Петрозаводска представляет собой небольшое одноэтажное деревянное строение с шатровой крышей, увенчанной крестом. После завершения реставрационных работ в 1990-1996 гг. храмовая постройка была освящена во имя Сошествия Святого Духа Спасо-Кижского прихода. Церковь является действующей: она открыта для посещения.

Дом Лазарева

Образец мещанского жилого дома: одноэтажное строение прямоугольной формы с двумя входными тамбурами и четырехскатной вальмовой крышей, огороженное невысоким дощатым забором по всему периметру. После реставрации здесь находятся библиотечные фонды музея.

Корпус земской больницы

Двухэтажная угловая постройка была возведена в 1893 г. для размещения хирургического отделения земской больницы. Снаружи здание обшито тёсом, а его углы украшены профилированными пилястрами. Главный и дворовый фасады дополнены боковыми ризалитами с четырехскатными стропильными крышами. Сегодня в здании расположен Лекционно-выставочный комплекс музея «Кижи».

Кузница

Пример промышленной архитектуры XIX века. Здание кузницы построено из каменных блоков. Дверные и оконные проёмы обрамлены кирпичом. Кузница до сих пор функционирует по прямому назначению. Именно здесь было выковано оригинальное изображение герба Карелии, которое сейчас украшает фасад здания Правительства республики.

Тихий и спокойный квартал исторической застройки в Петрозаводске по-настоящему оживает во время ежегодного тематического фестиваля «Иллюзии Старого города», когда сотрудники музея-заповедника «Кижи» стараются досконально воссоздать реальную жизнь карельской столицы XVIII века, чтобы гости города хотя бы на один день смогли почувствовать себя жителями того Петрозаводска.

Как добраться до квартала исторической застройки Петрозаводска

Старый город в Петрозаводске находиться на пересечении Неглинской набережной и улицы Федосовой. Пешим ходом сюда удобно добираться с Левашовского бульвара или Онежской набережной. Также советуем пешую экскурсию по Петрозаводску с посещением старого города.