Советы туристам по отдыху в Карелии

Вы решили осуществить свою мечту и наконец-то едете в Карелию? Но вот беда – есть несколько вопросов, по которым нужен совет местных жителей. Мы с радостью Вам в этом поможем 🙂 Чтобы Ваш отдых прошел гладко и легко, мы даем Вам несколько действительно полезных советов, прочитав которые, Вы сможете максимально подготовиться к поездке в Карелию.

Время

Карелия находится в европейской части России и имеет тот же часовой пояс, что и Москва. С начала июня и до 20-ых чисел июля у нас период белых ночей – романтика и практически круглосуточное солнце. Бывает, просыпаешься среди ночи и думаешь, что пора вставать или еще хуже – ты проспал. Но нет, на часах 3 утра и ты радостный спишь дальше 🙂 Самым длинным днем в году объявлено 22 июня. При этом, не смотря на всю романтику белых ночей, есть и обратная сторона. Этакое Зазеркалье 🙂 Зимою все ровным счетом наоборот, что называется – полярной ночью. И самый короткий день зимой, как Вы думаете, 22 декабря.

Погода

Карелия – республика на Севере страны, и про это всегда стоит помнить. Главная отличительная черта нашей местности – просто безбашенная и резкая перемена погодных условий. Всего за один час у нас может выпасть снег, всех вокруг сдуть ветром и вдруг резко станет жарко, как на «майами», когда хочется ходить без футболки. Это всегда надо помнить и быть готовым ко всему. Собираясь прогуляться по старому городу Петрозаводска или посмотреть красоты водопада Кивач берите с собой вещи на все случаи жизни: тепло, жарко, холодно и дождливо – на все должна быть своя одежда. Например, зонты, ветровки, теплые носки, кроссовки, тапки и тд.

Вы едете на своей машине

Главное правило – всегда внимательно следите за знаками. Мы понимаем, что знак «Неровная дорога» в России – это даже смешно, но в Карелии это правда жизни, стоит обращать на это внимание и ездить аккуратно. Тем не менее, федеральная трасса Петербург-Мурманск очень хорошего качества, хотя и тут есть новые «опасности»: ГИБДДД и камеры. Согласитесь, что приехать домой и найти в ящике кучу штрафов – не лучшее впечатление от отдыха.

Что касается бензина, то Слава Богу, заправок достаточно. Лучше заправляться Лукойлом и ТНК, их много. Цены – чуть-чуть выше среднероссийских.

Деньги

Сейчас практически везде принимают карты и кредитки. Банкоматов предостаточно и есть даже в деревнях. Естественно, как и в любой провинции – Сбербанк повсюду, с остальными банками посложнее.

МЕДОБСЛУЖИВАНИЕ

В Петрозаводске огромное количество аптек, есть круглосуточные. Есть больницы и медцентры, центры платных услуг, роддом (можете спокойно рожать в Карелии 🙂 ).

Связь

В Карелии 4 оператора сотовой связи: МТС, Билайн, Мегафон и ТЕЛЕ2. В городах все операторы работают хорошо, в большинстве Карелии хорошо работают только Мегафон и МТС, в глуши полной работает только Мегафон, ну а также есть очень много мест, где не работает ровным счетом ничего 🙂

Насекомые

Комары, оводы и мошкара – наше все! 🙂 Но выход очень простой – надо всего лишь купить чт-то на подобии «Москитолла». Июнь-начало июля – основная активность комаров, потом лезет мошка и появляются оводы. На самом деле, ко всему этому безобразию привыкаешь на третий день и даже москитоллы уже не нужны…

Клещи – есть. Решаются также – средства от клещей ну и прививочку можно сделать (заранее конечно), всем рекомендую. Змеи – есть, но не так много, как их славят. Смотреть под ноги и быть осторожными – все что потребуется от Вас. Вот такие вот вышли наши советы 🙂 Надеемся, что они правда помогут Вам при организации своего отдыха в Карелии и мы получим немного кармы плюсом. Отдыхайте с нашей компанией, также изучите все наши предложения экскурсий по Карелии.