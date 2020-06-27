Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Памятка для новогодних туристов

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Мы написали этот текст для всех туристов, приезжающих в Карелию на новогодних праздниках (туры с 30.12 по 10.01). Просим внимательно ознакомиться с информацией, чтобы отдых прошел весело, дружно и без накладок! Мы постарались учесть здесь все моменты, но, если что-то осталось Вам непонятным — не стесняйтесь, пишите и задавайте вопросы!

ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ

Карелия находится всего в 1000 километрах от Москвы и в 450 от Петербурга, на Северо-Западе России. Петрозаводск, куда Вы едете проводить свои новогодние каникулы, считается северным городом с присущей умеренно-холодной зимой.

2021 год в Карелии подарил всем туристам прекрасную погоду: летом было настоящее лето, а уже 1 декабря наступила настоящая зима, как по расписанию. Сейчас в Петрозаводске очень много снега, минус 10-15 градусов. По нашему опыту, на новогодних праздниках нас ждет следующая погода: диапазон температур -4 … -13, при больших прояснениях воздух может остывать до -20, в ночные и утренние часы.

В любом случае, проверьте перед выездом, на всякий случай, предстоящую погоду. Яндекс.Погоде и Гисметео доверять можно максимум на 1-2 дня вперед, советуем пользоваться вот этим сайтом: http://pogoda-karelia.ru/forecast (прогноз в Петрозаводске на ближайший день + ожидаемый прогноз на месяц).

Не стоит забывать, что погода в Карелии ужасно капризная. Поэтому готовится надо и к холодам, и к теплу. С утра может быть минус 10, с ясным солнышком на небе, к вечеру случится ужасный ветер и ноль градусов на термометре. Вероятнее всего, в какие-либо дни могут случиться морозы до 20 и более градусов — в итоге, совет наш простой: необходимо подготовиться к любым погодным ситуациям и брать вещи на все случаи жизни. Теплая одежда - это самое главное!

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

Лучше всего ловит в Карелии Мегафон. В населенных пунктах и в Петрозаводске — МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН и ТЕЛЕ2, за городом Мегафон и МТС хорошо, Билайн и ТЕЛЕ2 будут периодически пропадать. В Петрозаводске мобильный интернет очень быстрый, за городом встречается редко. В гостиницах WiFi бесплатный, достаточно быстрый.

БАНКИ

Практически везде в республике можно оплатить банковской картой, но какой-то запас наличных средств Вам все же потребуется. Сбербанки в Петрозаводске на каждом шагу, много отделений ВТБ. Остальных банков мало, как правило по одному отделению, банкоматы других банков бывает сложно найти и их мало, поэтому, если Вы не используете Сбер или ВТБ, лучше позаботиться о наличных заранее.

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Очень много вопросов было, вот, отвечаем. Есть информация, что на новогодних праздниках солнышко будет бушевать и устроит сильные магнитные бури. Это значит, что, возможно, мы с Вами увидим северное сияние, когда будем за городом, на какой-либо из экскурсий. Например, в 2018 году, Северное Сияние пожаловало прямо в новогоднюю ночь и все гости гостиницы Cosmos могли наблюдать его лично (кто не стал спать, а праздновал новогодний банкет.

КОРОТКИЙ СВЕТОВОЙ ДЕНЬ

Кому-то напоминаем, кого-то удивляем: световой день на Севере зимой гораздо короче, чем в центре, а летом — дольше. Поэтому в декабре и начале января, солнце появляется на небе только часам к 10, а уходит уже часов в 16. Так и живем. Вы про это тоже не забывайте, пока будете гостить у нас!

ПЕТРОЗАВОДСК

Петрозаводск — милый, красивый, настоящий город! Город, в которым мы родились, любим его всем сердцем и готовы делиться этой любовью с Вами. Главное, что нужно о нем знать — это тихий и провинциальный городок, с населением в 300 тысяч человек. Немного рекомендаций:

  • в городе есть отличный ресторан национальной кухни «Карельская горница». Советуем сходить туда, поужинать. Цены не дешевые, но того стоит: национальный интерьер, официанты в костюмах, блюда от шеф-повара финна — сказка!
  • Также, поужинать вкусно можно в кафе Дежавю (ул. Ленина, 21). Демократичные цены и вкусные блюда.
  • ресторан рыбной кухни Фрегат
  • семейный ресторан с огромным карельским меню Ягель
  • Ресторан ВКарелииЕсть с высокой карельской кухней

Бронировать места в этих ресторанах лучше заранее, по телефонам заведений. В новогодние праздники очень много туристов и вполне возможна ситуация с отсутствием свободных столиков.

  • Для гостей, которые будут жить в центре (Палас, Парк Инн, Петрозаводск), можно сходить в ТЦ Макси, там есть кинотеатры, ресторанный дворик, магазин. Адрес — Ленина, 14.
  • Главный ТРЦ города — Лотос-Плаза, там есть все: кинотеатры, рестораны, магазины, каток, постоянно проходят какие-либо развлекательные программы. Также там работает колесо обозрения и есть огрмоный крытый парк детских развлечений: батутники, квесты и тд! Адрес — Лесной, 47А.
  • Великолепный национальный театр Карелии (однозначно всем советуем).

ПРОГРАММЫ

Программы насыщенные. Есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:

  • На все Ваши программы будут стоять большие 50-местные автобусы. Они качественные, у них большие окна, они теплые и в них приятно проводить время в переездах. Туалеты зимой в автобусах закрываются (технический момент), но санитарные остановки будут по-распорядку и ГОСТу, не переживайте
  • Большинство наших переездов — короткие, не более 1 часа. Есть лишь один переезд, у тех, кого в программе стоит поездка на «Мраморный каньон Рускеала». Путь туда занимает 3,5-4 часа, но мы проведем весело время с экскурсоводом и остановками на достопримечательностях по-пути, а обратно посмотрим старые добрые советские фильмы — как же без них на Новый год?
  • Для тех, кто забронировал дополнительно поездку на Кижи — обратите внимание, что туда путь также очень дальний, а места там достаточно глухие, с отсутствием инфраструктуры. Возьмите обязательно с собой чай в термосах и покушать, так как там негде это сделать. Также, это направление на север республики и скорее всего там будет холоднее.
  • Так как Вы едете в национальную республику — готовьтесь к особенностям национальной кухни — калитки, красная рыба, местные настойки!

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ

  • Одежда:

В большинство времени Вам потребуется теплая зимняя одежда. Шапочки, шарфики, варежки, спортивные штаны с подкладом, куртка с пухом. Обувь — удобная, спортивная. Свитер — обязательно, теплый. Всего этого — лучше по 2 экземпляра. Для тех, кто идет на банкет, дополнительно нужно взять красивые вечерние платья/рубашки, как же без них.

  • Аптечка:

У нас в автобусе и у экскурсовода, есть все необходимое, на все случаи жизни. Но если хотите — можете подстраховаться и взять свое. Хорошее настроение — обязательно нужно взять с собой!

НЕМНОГО ПРАВИЛ

  1. Слушайте внимательно и не перебивайте экскурсовода. На объектах старайтесь держать в зоне видимости свою группу.
  2. Уважительно относитесь ко всей группе: ведите себя прилично, не материтесь, будьте вежливы, помогайте друг друга фотографировать
  3. Вежливо относитесь к чужому имуществу — Вы материально ответственны за имущество в гостиницах, автобусах, на экскурсионных объектах.
  4. Во время экскурсионных программ можно выпивать, но так, чтобы никто этого не видел, чтобы это никому не мешало, и, чтобы Вы контролировали себя.
  5. Групповой тур требует достаточной дисциплины — поэтому просьба внимательно следить за временем и если Вы отделяетесь от группы и самостоятельно гуляете по туристическим объектам — просьба подходить к автобусу к назначенному экскурсоводом времени.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ

  • Когда Вы прибудете 30-31.12, 03-04.01, 06-07.01 нам нужно будет дождаться всю группу. В 7:00 приезжает петербургский поезд, в 7:50 московский поезд. Начиная с 7:30, мы будем встречать Вас у главного входа на ЖД вокзал со стороны города, с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии». Посмотрите наше видео о том, как мы встречаем гостей.

  • Вы находите нас, подходите к встречающему, говорите фамилию и мы отмечаем Вашу семью в списках. После этого идем к автобусу, загружаем вещи и отправляемся на завтрак.

  • Экскурсовод с 7:30 будет в автобусе, Вы можете начать свое знакомство с Карелией сразу, общаясь с ней.

Всем туристам мы выдадим пакет документов. Там будет:

  • путевой лист с полным расписанием по времени (когда завтраки, во сколько выезд из отеля, во сколько возвращение в отель) и контактная информация. Просьба внимательно отнестись к этой бумаге и не опаздывать к началу экскурсий!
  • Пригласительные письма на банкет (для новогодних туристов).

Если Вы еще не застраховали свою поездку — рекомендуем это сделать прямо у нас на сайте.

До скорой встречи в Карелии!

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