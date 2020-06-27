Памятка для новогодних туристов

Мы написали этот текст для всех туристов, приезжающих в Карелию на новогодних праздниках (туры с 30.12 по 10.01). Просим внимательно ознакомиться с информацией, чтобы отдых прошел весело, дружно и без накладок! Мы постарались учесть здесь все моменты, но, если что-то осталось Вам непонятным — не стесняйтесь, пишите и задавайте вопросы!

ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ

Карелия находится всего в 1000 километрах от Москвы и в 450 от Петербурга, на Северо-Западе России. Петрозаводск, куда Вы едете проводить свои новогодние каникулы, считается северным городом с присущей умеренно-холодной зимой.

2021 год в Карелии подарил всем туристам прекрасную погоду: летом было настоящее лето, а уже 1 декабря наступила настоящая зима, как по расписанию. Сейчас в Петрозаводске очень много снега, минус 10-15 градусов. По нашему опыту, на новогодних праздниках нас ждет следующая погода: диапазон температур -4 … -13, при больших прояснениях воздух может остывать до -20, в ночные и утренние часы.

В любом случае, проверьте перед выездом, на всякий случай, предстоящую погоду. Яндекс.Погоде и Гисметео доверять можно максимум на 1-2 дня вперед, советуем пользоваться вот этим сайтом: http://pogoda-karelia.ru/forecast (прогноз в Петрозаводске на ближайший день + ожидаемый прогноз на месяц).

Не стоит забывать, что погода в Карелии ужасно капризная. Поэтому готовится надо и к холодам, и к теплу. С утра может быть минус 10, с ясным солнышком на небе, к вечеру случится ужасный ветер и ноль градусов на термометре. Вероятнее всего, в какие-либо дни могут случиться морозы до 20 и более градусов — в итоге, совет наш простой: необходимо подготовиться к любым погодным ситуациям и брать вещи на все случаи жизни. Теплая одежда - это самое главное!

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

Лучше всего ловит в Карелии Мегафон. В населенных пунктах и в Петрозаводске — МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН и ТЕЛЕ2, за городом Мегафон и МТС хорошо, Билайн и ТЕЛЕ2 будут периодически пропадать. В Петрозаводске мобильный интернет очень быстрый, за городом встречается редко. В гостиницах WiFi бесплатный, достаточно быстрый.

БАНКИ

Практически везде в республике можно оплатить банковской картой, но какой-то запас наличных средств Вам все же потребуется. Сбербанки в Петрозаводске на каждом шагу, много отделений ВТБ. Остальных банков мало, как правило по одному отделению, банкоматы других банков бывает сложно найти и их мало, поэтому, если Вы не используете Сбер или ВТБ, лучше позаботиться о наличных заранее.

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Очень много вопросов было, вот, отвечаем. Есть информация, что на новогодних праздниках солнышко будет бушевать и устроит сильные магнитные бури. Это значит, что, возможно, мы с Вами увидим северное сияние, когда будем за городом, на какой-либо из экскурсий. Например, в 2018 году, Северное Сияние пожаловало прямо в новогоднюю ночь и все гости гостиницы Cosmos могли наблюдать его лично (кто не стал спать, а праздновал новогодний банкет.

КОРОТКИЙ СВЕТОВОЙ ДЕНЬ

Кому-то напоминаем, кого-то удивляем: световой день на Севере зимой гораздо короче, чем в центре, а летом — дольше. Поэтому в декабре и начале января, солнце появляется на небе только часам к 10, а уходит уже часов в 16. Так и живем. Вы про это тоже не забывайте, пока будете гостить у нас!

ПЕТРОЗАВОДСК

Петрозаводск — милый, красивый, настоящий город! Город, в которым мы родились, любим его всем сердцем и готовы делиться этой любовью с Вами. Главное, что нужно о нем знать — это тихий и провинциальный городок, с населением в 300 тысяч человек. Немного рекомендаций:

в городе есть отличный ресторан национальной кухни «Карельская горница». Советуем сходить туда, поужинать. Цены не дешевые, но того стоит: национальный интерьер, официанты в костюмах, блюда от шеф-повара финна — сказка!

Также, поужинать вкусно можно в кафе Дежавю (ул. Ленина, 21). Демократичные цены и вкусные блюда.

ресторан рыбной кухни Фрегат

семейный ресторан с огромным карельским меню Ягель

Ресторан ВКарелииЕсть с высокой карельской кухней

Бронировать места в этих ресторанах лучше заранее, по телефонам заведений. В новогодние праздники очень много туристов и вполне возможна ситуация с отсутствием свободных столиков.

Для гостей, которые будут жить в центре (Палас, Парк Инн, Петрозаводск), можно сходить в ТЦ Макси, там есть кинотеатры, ресторанный дворик, магазин. Адрес — Ленина, 14.

Главный ТРЦ города — Лотос-Плаза, там есть все: кинотеатры, рестораны, магазины, каток, постоянно проходят какие-либо развлекательные программы. Также там работает колесо обозрения и есть огрмоный крытый парк детских развлечений: батутники, квесты и тд! Адрес — Лесной, 47А.

Великолепный национальный театр Карелии (однозначно всем советуем).

ПРОГРАММЫ

Программы насыщенные. Есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:

На все Ваши программы будут стоять большие 50-местные автобусы. Они качественные, у них большие окна, они теплые и в них приятно проводить время в переездах. Туалеты зимой в автобусах закрываются (технический момент), но санитарные остановки будут по-распорядку и ГОСТу, не переживайте

Большинство наших переездов — короткие, не более 1 часа. Есть лишь один переезд, у тех, кого в программе стоит поездка на «Мраморный каньон Рускеала». Путь туда занимает 3,5-4 часа, но мы проведем весело время с экскурсоводом и остановками на достопримечательностях по-пути, а обратно посмотрим старые добрые советские фильмы — как же без них на Новый год?

Для тех, кто забронировал дополнительно поездку на Кижи — обратите внимание, что туда путь также очень дальний, а места там достаточно глухие, с отсутствием инфраструктуры. Возьмите обязательно с собой чай в термосах и покушать, так как там негде это сделать. Также, это направление на север республики и скорее всего там будет холоднее.

Так как Вы едете в национальную республику — готовьтесь к особенностям национальной кухни — калитки, красная рыба, местные настойки!

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ

Одежда:

В большинство времени Вам потребуется теплая зимняя одежда. Шапочки, шарфики, варежки, спортивные штаны с подкладом, куртка с пухом. Обувь — удобная, спортивная. Свитер — обязательно, теплый. Всего этого — лучше по 2 экземпляра. Для тех, кто идет на банкет, дополнительно нужно взять красивые вечерние платья/рубашки, как же без них.

Аптечка:

У нас в автобусе и у экскурсовода, есть все необходимое, на все случаи жизни. Но если хотите — можете подстраховаться и взять свое. Хорошее настроение — обязательно нужно взять с собой!

НЕМНОГО ПРАВИЛ

Слушайте внимательно и не перебивайте экскурсовода. На объектах старайтесь держать в зоне видимости свою группу. Уважительно относитесь ко всей группе: ведите себя прилично, не материтесь, будьте вежливы, помогайте друг друга фотографировать Вежливо относитесь к чужому имуществу — Вы материально ответственны за имущество в гостиницах, автобусах, на экскурсионных объектах. Во время экскурсионных программ можно выпивать, но так, чтобы никто этого не видел, чтобы это никому не мешало, и, чтобы Вы контролировали себя. Групповой тур требует достаточной дисциплины — поэтому просьба внимательно следить за временем и если Вы отделяетесь от группы и самостоятельно гуляете по туристическим объектам — просьба подходить к автобусу к назначенному экскурсоводом времени.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ

Когда Вы прибудете 30-31.12, 03-04.01, 06-07.01 нам нужно будет дождаться всю группу. В 7:00 приезжает петербургский поезд, в 7:50 московский поезд. Начиная с 7:30, мы будем встречать Вас у главного входа на ЖД вокзал со стороны города, с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии». Посмотрите наше видео о том, как мы встречаем гостей.

Вы находите нас, подходите к встречающему, говорите фамилию и мы отмечаем Вашу семью в списках. После этого идем к автобусу, загружаем вещи и отправляемся на завтрак.

Экскурсовод с 7:30 будет в автобусе, Вы можете начать свое знакомство с Карелией сразу, общаясь с ней.

Всем туристам мы выдадим пакет документов. Там будет:

путевой лист с полным расписанием по времени (когда завтраки, во сколько выезд из отеля, во сколько возвращение в отель) и контактная информация. Просьба внимательно отнестись к этой бумаге и не опаздывать к началу экскурсий!

Пригласительные письма на банкет (для новогодних туристов).

Если Вы еще не застраховали свою поездку — рекомендуем это сделать прямо у нас на сайте.

До скорой встречи в Карелии!