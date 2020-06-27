Памятка для новогодних туристов

Мы написали этот текст для всех туристов, приезжающих в Карелию на новогодних праздниках (туры с 30.12 по 10.01). Просим внимательно ознакомиться с информацией, чтобы отдых прошел весело, дружно и без накладок! Мы постарались учесть здесь все моменты, но, если что-то осталось Вам непонятным — не стесняйтесь, пишите и задавайте вопросы!
Карелия находится всего в 1000 километрах от Москвы и в 450 от Петербурга, на Северо-Западе России. Петрозаводск, куда Вы едете проводить свои новогодние каникулы, считается северным городом с присущей умеренно-холодной зимой.
2021 год в Карелии подарил всем туристам прекрасную погоду: летом было настоящее лето, а уже 1 декабря наступила настоящая зима, как по расписанию. Сейчас в Петрозаводске очень много снега, минус 10-15 градусов. По нашему опыту, на новогодних праздниках нас ждет следующая погода: диапазон температур -4 … -13, при больших прояснениях воздух может остывать до -20, в ночные и утренние часы.
В любом случае, проверьте перед выездом, на всякий случай, предстоящую погоду. Яндекс.Погоде и Гисметео доверять можно максимум на 1-2 дня вперед, советуем пользоваться вот этим сайтом: http://pogoda-karelia.ru/forecast (прогноз в Петрозаводске на ближайший день + ожидаемый прогноз на месяц).
Не стоит забывать, что погода в Карелии ужасно капризная. Поэтому готовится надо и к холодам, и к теплу. С утра может быть минус 10, с ясным солнышком на небе, к вечеру случится ужасный ветер и ноль градусов на термометре. Вероятнее всего, в какие-либо дни могут случиться морозы до 20 и более градусов — в итоге, совет наш простой: необходимо подготовиться к любым погодным ситуациям и брать вещи на все случаи жизни. Теплая одежда - это самое главное!
Лучше всего ловит в Карелии Мегафон. В населенных пунктах и в Петрозаводске — МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН и ТЕЛЕ2, за городом Мегафон и МТС хорошо, Билайн и ТЕЛЕ2 будут периодически пропадать. В Петрозаводске мобильный интернет очень быстрый, за городом встречается редко. В гостиницах WiFi бесплатный, достаточно быстрый.
Практически везде в республике можно оплатить банковской картой, но какой-то запас наличных средств Вам все же потребуется. Сбербанки в Петрозаводске на каждом шагу, много отделений ВТБ. Остальных банков мало, как правило по одному отделению, банкоматы других банков бывает сложно найти и их мало, поэтому, если Вы не используете Сбер или ВТБ, лучше позаботиться о наличных заранее.
Очень много вопросов было, вот, отвечаем. Есть информация, что на новогодних праздниках солнышко будет бушевать и устроит сильные магнитные бури. Это значит, что, возможно, мы с Вами увидим северное сияние, когда будем за городом, на какой-либо из экскурсий. Например, в 2018 году, Северное Сияние пожаловало прямо в новогоднюю ночь и все гости гостиницы Cosmos могли наблюдать его лично (кто не стал спать, а праздновал новогодний банкет.
Кому-то напоминаем, кого-то удивляем: световой день на Севере зимой гораздо короче, чем в центре, а летом — дольше. Поэтому в декабре и начале января, солнце появляется на небе только часам к 10, а уходит уже часов в 16. Так и живем. Вы про это тоже не забывайте, пока будете гостить у нас!
Петрозаводск — милый, красивый, настоящий город! Город, в которым мы родились, любим его всем сердцем и готовы делиться этой любовью с Вами. Главное, что нужно о нем знать — это тихий и провинциальный городок, с населением в 300 тысяч человек. Немного рекомендаций:
Бронировать места в этих ресторанах лучше заранее, по телефонам заведений. В новогодние праздники очень много туристов и вполне возможна ситуация с отсутствием свободных столиков.
Программы насыщенные. Есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:
В большинство времени Вам потребуется теплая зимняя одежда. Шапочки, шарфики, варежки, спортивные штаны с подкладом, куртка с пухом. Обувь — удобная, спортивная. Свитер — обязательно, теплый. Всего этого — лучше по 2 экземпляра. Для тех, кто идет на банкет, дополнительно нужно взять красивые вечерние платья/рубашки, как же без них.
У нас в автобусе и у экскурсовода, есть все необходимое, на все случаи жизни. Но если хотите — можете подстраховаться и взять свое. Хорошее настроение — обязательно нужно взять с собой!
Когда Вы прибудете 30-31.12, 03-04.01, 06-07.01 нам нужно будет дождаться всю группу. В 7:00 приезжает петербургский поезд, в 7:50 московский поезд. Начиная с 7:30, мы будем встречать Вас у главного входа на ЖД вокзал со стороны города, с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии». Посмотрите наше видео о том, как мы встречаем гостей.
Вы находите нас, подходите к встречающему, говорите фамилию и мы отмечаем Вашу семью в списках. После этого идем к автобусу, загружаем вещи и отправляемся на завтрак.
Экскурсовод с 7:30 будет в автобусе, Вы можете начать свое знакомство с Карелией сразу, общаясь с ней.
Всем туристам мы выдадим пакет документов. Там будет:
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