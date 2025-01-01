Оформление страховки для поездки в Карелию

Почему страховка – это важно?

За весь наш многолетний опыт организации путешествий по Карелии случались разные ситуации. Человеческий фактор неизбежен и во время путешествия могут возникнуть различные ситуации. Мы всегда помогаем нашим туристам; наши экскурсоводы проходили курсы оказания первой медицинской помощи; а в автобусе всегда есть аптечка.

Но, несмотря на все меры предосторожности, в нашей практике были ситуации, когда требовалась срочная медицинская помощь в частных травмпунктах (круглосуточных); покупка дорогостоящих лекарств в аптеке; и даже транспортировка с Соловков домой в Москву на такси. Все подобные случаи охватывает медицинская страховка "Путешествуй по России"

Ее стоимость - всего 40 рублей с человека за 1 день. Поверьте, это совершенно не существенная стоимость в сравнении с тем, что может внезапно произойти. Для оформления такой страховки просто выберите страну "Российская Федерация", введите даты своего тура и нажмите на опцию в таблице "Путешествуй по России". В таблице буду указаны страховые покрытия, а внизу итоговая сумма (дней отдыха * 40 рублей * количество человек). Введите свои данные и купите страховку онлайн.

Теперь можно быть уверенным, что Вы застрахованы от несчастных случаев во время своего путешествия.