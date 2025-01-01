Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Путешествуй по Карелии

Когда страховка по России так же важна, как страховка за рубеж. Застрахуйте себя и своих близких от возможных рисков.

Оформление страховки для поездки в Карелию

Почему страховка – это важно?

За весь наш многолетний опыт организации путешествий по Карелии случались разные ситуации. Человеческий фактор неизбежен и во время путешествия могут возникнуть различные ситуации. Мы всегда помогаем нашим туристам; наши экскурсоводы проходили курсы оказания первой медицинской помощи; а в автобусе всегда есть аптечка.

Но, несмотря на все меры предосторожности, в нашей практике были ситуации, когда требовалась срочная медицинская помощь в частных травмпунктах (круглосуточных); покупка дорогостоящих лекарств в аптеке; и даже транспортировка с Соловков домой в Москву на такси. Все подобные случаи охватывает медицинская страховка "Путешествуй по России"

Ее стоимость - всего 40 рублей с человека за 1 день. Поверьте, это совершенно не существенная стоимость в сравнении с тем, что может внезапно произойти. Для оформления такой страховки просто выберите страну "Российская Федерация", введите даты своего тура и нажмите на опцию в таблице "Путешествуй по России". В таблице буду указаны страховые покрытия, а внизу итоговая сумма (дней отдыха * 40 рублей * количество человек). Введите свои данные и купите страховку онлайн.

Теперь можно быть уверенным, что Вы застрахованы от несчастных случаев во время своего путешествия.

Что включает в себя страховка

  • Амбулаторное и стационарное лечение
    Амбулаторное и стационарное лечение

    Распространяется на лечение в частных клиниках, а также на платные услуги, не входящие в ОМС. Включая COVID-19.

  • Покупка лекарств по рецепту
    Покупка лекарств по рецепту

    Компенсация стоимости лекарств, выписанных врачом, включена в медицинскую страховку

  • Задержка регулярного рейса
    Задержка регулярного рейса

    Выплата 1000 руб. при задержке регулярного рейса на 3 часа и более

  • Медицинская транспортировка
    Медицинская транспортировка

    Проезд до медицинского учреждения и обратно на такси, эвакуация до места жительства

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