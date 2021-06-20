Площадь Ленина в Петрозаводске

Петрозаводская площадь Ленина является одной из центральных площадей города. Первоначально была создана в XVIII веке и относится к архитектурным памятникам той эпохи. Располагается на пересечении двух крупнейших магистралей столицы Карелии – проспекта Карла Марка и улицы Фридриха Энгельса.
За 250 лет своего существования площадь успела множество раз сменить название. Переименования происходили в следующей очередности:
Первоначально площадь была спроектирована в 1771 году. Автором проекта стал управляющий местного завода по производству пушек им. Императора Александра, бергмейстер А.С.Ярцев. Вокруг нее планировалось размещение всех главных административных корпусов означенного завода. Общий архитектурный ансамбль площади требовал применения большего мастерства, для чего из Москвы был выписан архитектор Назаров – ученик самого Баженова.
Мастер решил разместить по периметру такие здания:
Назначенный новым губернатором Державин в 1788 решил внести изменения в ансамбль. Здания передали от «пушкарей» губернским конторам, причем отдельные «тройки» домов соединили, получив два полукруглых корпуса.
Неудачно выбранный для зданий песчаник за несколько десятков лет потерял прочность, и фасады начали заметно ветшать. В 1805-1807 г.г. были проведены реставрационные работы. Дома надежно укрепили снаружи, частично перепланировали изнутри, а флигели удлинили. Саму площадь и близлежащие тротуары впервые вымостили гранитом.
В 1873 году по центру площади был торжественно установлен памятник Петру I.
После революции губернских канцеляристов в зданиях сменила новая власть. В шести зданиях разместили:
В 1933 императора с постамента убрали и впервые установили на него фигуру В.И.Ленина. Там Вождь мирового пролетариата простоял почти 10 лет, пока взявшие город финны не демонтировали памятник и не разместили на его месте гаубицу.
После освобождения Ленин вновь занял свое место на пьедестале, а к 1969 году рядом с ним появился мемориал «Неизвестный солдат».
В настоящий момент в зданиях площади размещаются культурно-просветительные заведения, в частности:
С архитектурной точки зрения все здания площади представляют собой яркие образцы российского классицизма – с характерными колоннами и фигурами сидящих львов у входа.
Основными деталями ансамбля площади служат:
Фигура вождя установлена в центральной зоне площади. Камень для памятника выбран классический – скромный однотонный серый гранит. Ленин изображен стоящим за трибуной и произносящим речь, в теплом длинном пальто, с шапкой ушанкой в одной руке.
Общая высота памятника – 11 м, из которых 4,5 м – постамент, и 6,5 м – сама фигура. Проект был выполнен архитектором Ильиным.
Площадка вокруг выложена тремя видами камня – темным габбро, розово-серым гранитом и малиновым кварцитом.