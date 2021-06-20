Площадь Ленина в Петрозаводске

Петрозаводская площадь Ленина является одной из центральных площадей города. Первоначально была создана в XVIII веке и относится к архитектурным памятникам той эпохи. Располагается на пересечении двух крупнейших магистралей столицы Карелии – проспекта Карла Марка и улицы Фридриха Энгельса.

Смена названий

За 250 лет своего существования площадь успела множество раз сменить название. Переименования происходили в следующей очередности:

Круглая – изначально названа так благодаря своей форме, близкой к идеальной окружности.

– изначально названа так благодаря своей форме, близкой к идеальной окружности. Циркульная – несколько изменить наименование приказал тогдашний градоначальник. Его решение было продиктовано схожими соображениями, поскольку возведение домов по краям площади словно производилось по линии, прочерченной циркулем.

– несколько изменить наименование приказал тогдашний градоначальник. Его решение было продиктовано схожими соображениями, поскольку возведение домов по краям площади словно производилось по линии, прочерченной циркулем. Петровская – очередным именем обязана возведению памятника его императорскому величеству Петру I в 1873 году.

– очередным именем обязана возведению памятника его императорскому величеству Петру I в 1873 году. Советская – решение приняла советская власть, заменявшая все «царские» названия улиц и площадей на соответствующие идеологии нового государства.

– решение приняла советская власть, заменявшая все «царские» названия улиц и площадей на соответствующие идеологии нового государства. Имени 25 октября 1917 года – переименование произошло в годовщину Революции.

– переименование произошло в годовщину Революции. Административная – стала таковой в короткий период финской оккупации.

– стала таковой в короткий период финской оккупации. Имени 25 октября 1917 года – повторный возврат прежнего названия после освобождения города в 1944-м.

– повторный возврат прежнего названия после освобождения города в 1944-м. Ленина – с 1960 года – в честь празднования 90-летия со дня рождения Ильича по нынешний день.

История

Первоначально площадь была спроектирована в 1771 году. Автором проекта стал управляющий местного завода по производству пушек им. Императора Александра, бергмейстер А.С.Ярцев. Вокруг нее планировалось размещение всех главных административных корпусов означенного завода. Общий архитектурный ансамбль площади требовал применения большего мастерства, для чего из Москвы был выписан архитектор Назаров – ученик самого Баженова.

Мастер решил разместить по периметру такие здания:

по три каменных двухэтажных дома в виде двух полуколец;

по одному трапециевидному флигелю напротив друг друга, разделяющему тройки – всего 8 построек.

Назначенный новым губернатором Державин в 1788 решил внести изменения в ансамбль. Здания передали от «пушкарей» губернским конторам, причем отдельные «тройки» домов соединили, получив два полукруглых корпуса.

Неудачно выбранный для зданий песчаник за несколько десятков лет потерял прочность, и фасады начали заметно ветшать. В 1805-1807 г.г. были проведены реставрационные работы. Дома надежно укрепили снаружи, частично перепланировали изнутри, а флигели удлинили. Саму площадь и близлежащие тротуары впервые вымостили гранитом.

В 1873 году по центру площади был торжественно установлен памятник Петру I.

После революции губернских канцеляристов в зданиях сменила новая власть. В шести зданиях разместили:

Революционный трибунал;

Исполком;

Госбанк;

Городской суд;

Комиссариат.

В 1933 императора с постамента убрали и впервые установили на него фигуру В.И.Ленина. Там Вождь мирового пролетариата простоял почти 10 лет, пока взявшие город финны не демонтировали памятник и не разместили на его месте гаубицу.

После освобождения Ленин вновь занял свое место на пьедестале, а к 1969 году рядом с ним появился мемориал «Неизвестный солдат».

В настоящий момент в зданиях площади размещаются культурно-просветительные заведения, в частности:

Центр национальной культуры;

Национальный музей Республики Карелия;

Министерство культуры Карелии.

Архитектурный ансамбль

С архитектурной точки зрения все здания площади представляют собой яркие образцы российского классицизма – с характерными колоннами и фигурами сидящих львов у входа.

Основными деталями ансамбля площади служат:

Мемориальный памятник «Могила Неизвестного солдата». Представляет собой три архитектурных элемента – вечный огонь по центру, справа прямоугольная плита с надписью, слева братская могила. Брусчатое покрытие – малиновый кварцит. Губернаторский парк. Территориально не входит в площадь, а примыкает к ней. Состоит из двух садов – Горно-начальственного и Губернаторского, причем в последнем установлен памятник самому знаменитому губернатору города – поэту Державину. Зеленые зоны времен 1917 были основательно облагорожены в 2002 – выложены гранитным камнем дорожки, установлены ограды, поставлены новые лавочки и фонари.

Памятник В. И. Ленину

Фигура вождя установлена в центральной зоне площади. Камень для памятника выбран классический – скромный однотонный серый гранит. Ленин изображен стоящим за трибуной и произносящим речь, в теплом длинном пальто, с шапкой ушанкой в одной руке.

Общая высота памятника – 11 м, из которых 4,5 м – постамент, и 6,5 м – сама фигура. Проект был выполнен архитектором Ильиным.

Площадка вокруг выложена тремя видами камня – темным габбро, розово-серым гранитом и малиновым кварцитом.