Парк троллей в Карелии

Карелия – удивительный край, славящийся своими мистическими местами, окутанными множеством тайн и загадок. Парк троллей как раз одна из таких необычных карельских достопримечательностей. Здесь посетителям предоставляется уникальная возможность поближе познакомиться с легендарными сказочными персонажами – троллями.

Кто такие эти тролли?

Это грозные горные духи, защищающие природу, но боящиеся солнечного света, так как он моментально превращает их в каменные изваяния. Легенды об этих сказочных существах, обладающих магическими способностями, пришли из скандинавской мифологии. Как правило, они враждебно настроены к человеку. Чего не скажешь о карельских троллях, обитающих на просторах парка. Они совершенно безобидные и радушно встречают своих гостей.

Что посмотреть в парке?

Все фигуры сказочных персонажей созданы из природных материалов и максимально органично вписаны в существующий ландшафт. Экспозиция, размещенная под открытым небом в карельском лесу, насчитывает около 50 фантазийных фигур самых разных размеров и характеров. На просторах парка встречаются не только гордые тролли, но и злобные великаны, очаровательные русалки, исполинские драконы, хитрая птица сирин, миловидные карлики, угрюмые викинги, безобидные фантастические животные и другие сказочные персонажи. А по соседству с ними на мини-ферме живут самые настоящие козы, кролики, поросята, куры, которых можно безбоязненно гладить и кормить, что приводит в неописуемый восторг как маленьких, так и взрослых посетителей.

Прогуливаясь по секретной тропе, если повезет, можно набрести на магический колодец желаний. Говорят, если бросить в него монетку, то сбудется самое сокровенное желание. Каждый желающий может сыграть собственную придуманную мелодию на диких музыкальных инструментах, развешанных на деревьях.

Прогулка по парку – активный и познавательный отдых на свежем воздухе. Самые любознательные гости могут принять участие в квесте по поиску спрятанных лесными духами каменных сокровищ и в настоящих археологических раскопках древнего монстра. На интерактивных мастер-классах, которые проводят карельские умельцы, можно собственными руками изготовить фигурку тролля.

Маленькие посетители получат незабываемые эмоции от детского троллинга: катания на двадцатиметровом тросе. Также можно испытать свою ловкость на подвесной полосе препятствий или помериться силами, участвуя в интерактивных играх: боях на подушках и стрельбе из громадных рогаток.

Как добраться

Сказочный лес расположен в Ладожской Карелии, в Лахденпохском районе, на базе отдыха «Мишкина сказка», в поселке Куликово. На автомобиле необходимо двигаться по трассе А-121 в сторону города Приозерска. После указателя на парк придется проехать ещё 4 км, увидев специально установленную разбитую машину, необходимо свернуть на лесную дорогу и двигаться до шлагбаума, который предваряет вход в сказочный лес. Из Санкт-Петербурга и Сортавалы до парка можно добраться на общественном транспорте.

GPS-координаты: 61.183600, 29.780945.

«Парк троллей» – прекрасное место, где на несколько часов забываешь обо всех насущных проблемах и попадаешь в удивительный мир сказочных существ.

Окрестные достопримечательности

В нескольких километрах от сказочного леса расположены не менее увлекательные и самобытные объекты, заслуживающие внимания: