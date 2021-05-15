Памятник Петру I в Петрозаводске

Один из самых частых вопросов, который задают петрозаводским гидам туристы, связан с причиной установки памятника Петру I в карельской столице. На что все интересующиеся получают ответ: «Без решения царя о постройке здесь крупнейшего пушечного завода, города Петрозаводска никогда бы не было».

Предпосылки возникновения Петрозаводска

Будущий завод был не единственным в Карелии. Основной предпосылкой их строительства на северо-западных границах государства Российского стала начавшаяся война со шведами. Это произошло в 1700 году, и Петр I сразу понял, что при тогдашней логистике доставка вооружений с Урала привела бы к поражению.

На начальных этапах военных действий так и случилось – жестокое поражение в битве под Нарвой оставило русскую армию почти без артиллерии. Все лучшие геологи были направлены на поиски железорудных месторождений в Олонецком крае. Одно из самых больших, с залежами железа и меди, было обнаружено вблизи реки Лосинка.

Как завод превращался в город

Практически сразу, неподалеку от месторождения, на берегу Онеги стали спешно возводиться корпуса будущего пушечно-литейного предприятия. Рабочих поселили в наспех выстроенном поселке, который получил название «Петровская слобода».

К моменту начала строительства поселок состоял из 40 дворов на такое же количество семей. А уже в 1703 Петрово-Шуйский завод (вторая часть названия образовалась из-за размещения цехов на землях Шуйского уезда) отослал на фронт первую партию пушек.

Главной проблемой расширения выпуска продукции было отсутствие не только специалистов, но и денег, поскольку они нужны были Государю на войну. Петр поручил найти выход Меньшикову, и тот с задачей справился. Поскольку купить новое оборудование было не на что и некогда, фаворит царя вывез часть станков и 40 мастеров со знаменитого и крупнейшего на тот момент завода Бутенанта.

В итоге выпуск пушек вырос на порядок и на производство потянулись новые рабочие:

1710 – их число выросло до 800 чел;

1714 – свыше 1200 чел.;

1717 – более 3000 чел.

Петровская слобода разрослась, и 26 января 1719, уже после победы над Карлом XII, в будущий Петрозаводск пожаловал сам царь. Поскольку визит планировался трехдневным, местные мастеровые соорудили специально для Петра целый мини-дворец из дерева на 2 этажа, а также походный храм для молитв.

Реакция Петра I на результаты строительства

Восторженное впечатление государя на результаты выполнения своего указа лучше всего демонстрируют его собственные слова. Оригинал письма, отправленного Меньшикову, сохранился до наших дней и гласит: «Мейн фринт! («мой друг» - пер. с голландского). Объявляю вам, что Мы еще вчерашнего дня сюда прибыли. И, правда, таких заводофф нигде не видал, могу сказать! А вам, яко фундатору оных, благодарствовать…».

Примечание: к моменту смерти Петра в 1725 году в Петрозаводске насчитывалось целых 50 000 дворов – население для небольшого северного города невиданное.

Какими были другие варианты?

Возможной ли была ситуация, при которой будущая столица Карелии появилась в другом месте? Да, это было возможно – если бы не прямой указ императора создать завод по литью пушек и ядер как можно ближе к границе.

Тогда административным центром края вполне могла стать Фоймо-губа или Вытегра – места, где уже функционировали предприятия Бутенанта. Но Петр Первый решил иначе, и потому памятник царю в центре Петрозаводска воздвигли абсолютно справедливо.

Интересный факт - нынешний герб города украшен скрещенными книппелями. Они – прямое напоминание о том, что Петрозаводск изначально задумывался как военно-морской город. И даже в годы Великой Отечественной войны он исправно снабжал артиллерийскими орудиями Балтийский флот.