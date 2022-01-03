Палеостровский монастырь Рождества Богородицы

Корнилие-Палеостровский мужской монастырь – один из восьми главных карельских обителей. Он находится в Медвежьегорском районе на Паль-острове, что в Повенецком заливе Онеги.

Считается, что остров Палей получил свое название из-за обилия у его берегов ценного сорта рыбы семейства лососевых – палии. Древняя пустынь относится к Петрозаводской епархии РПЦ. Ее основал валаамский монах Корнилий, позже именуемый Палеостровским. Сейчас жизнью монастыря руководит игумен Иоанн.

История образования пустыни

Точная дата создания монастыря неизвестна. Однако, изучив архивы, специалисты пришли к выводу, что история обители начинается в н. XV века, когда инок Корнилий, родом из Пскова, получив благословение на подвиг, отправился в места, населенные язычниками. Прибыв на остров, он поселился в пещере-келье. До наших дней сохранился документ, в котором зафиксирован факт передачи земель острова от новгородских бояр монастырю. Эта грамота составлена в сер. 1440-х годов и, учитывая, что о. Палий – это основа монастырской вотчины, то именно этот период можно считать датой основания обители.

Еще при жизни Корнилия к нему стали примыкать другие монахи. Несмотря на затворнический образ жизни, иноки строили новые кельи и деревянные церкви. К моменту смерти основателя в монастыре регулярно совершались богослужения в храме Рождества Божьей Матери, в церкви им. Св. Ильи и Никольском храме. Духовным последователем первого настоятеля обители стал Авраамий Палеостровский. Мощи обоих преподобных как главные святыни пустыни хранятся в ее центральном храме.

В сер. XVI в. монастырь получил в дар от царя две заброшенные деревни на берегу р. Путка. Через время в состав обители вошло еще одно село, расположенное на губе Святуха. Зажиточный новгородец Денисов даровал монастырю самые удаленные от острова земли и заводи. Они располагались на р. Выг у порога Золотец.

Жизнь монастыря до XX века

В XVI – н. XVII века Палеостровская пустынь – это небольшая, но не испытывающая нужды обитель. По данным на 1563 г. в ней постоянно проживали игумен Иоанн и 30 иноков, а к началу 1580-х годов число монахов увеличилось почти до 50-ти. Но размеренная монашеская жизнь закончилась с приходом Смутных времен. Обитель несколько раз подвергалась набегам литовцев. Ее имущество было разграблено, а храмы сожжены. Чудом удалось уцелеть только клетскому Никольскому и шатровому Ильинскому храмам.

Восстановить монастырь удалось к 1630-му году. Тогда 48 послушников, постоянно проживающих на острове, начали строительство новой церкви Рождества Богородицы. Она отличалась обилием икон, богатым убранством внутри и снаружи, имела звонницу на 7 колоколов, самый крупный из которых весил 850 кг. Согласно переписи, датируемой 1647 годом, в пустыни жили 44 богослужителя и 19 монастырских подсобников. К тому времени в монастыре появился четвертый храм, названный в честь Св. Михаила. Такого процветания монахам удалось добиться за счет успешной торговли солью и рыбой. Кроме этого, послушники имели право без пошлин провозить регламентированное число зимних и летних упряжей, а также владели амбарами и постоялыми дворами в районе Повенца.

Тяжелые времена для Палеостровской пустоши настали в к. XVII века. В этот период ее дважды грабили и захватывали старообрядцы-раскольники. В 1687 году на территории монастыря произошло одно из самых трагических событий в его истории. Около 2000 человек из близлежащих деревень, скрываясь в стенах обители и не желая сдаваться новгородской карательной группе, совершили акт самосожжения. В 1689 г. бунтовщики вновь напали на монастырь и проживали в нем в течение 9 недель. Его иегумена вместе с 10 послушниками и тремя дьяконами заковали в цепи и поместили в подвал. Эти священнослужители сгорели вместе с захватчиками при освобождении обители.

В XVIII в. начался период восстановления, которому способствовали щедрые царские дары деньгами и зерном. Монахам удалось отреставрировать церкви и вернуть бывшие владения вотчины. В середине столетия в нее входила центральная шатровая 5-главая церковь Рождества Пречистой Девы, храм Ильи с трапезной, часовня, названная в честь основателя, деревянная звонница, кельи, хозпостройки, а также 2 мельницы на берегах рек Путка и Рагуша. В 1764 г. обитель стала заштатной, что означало полное самообеспечение.

Однако, несмотря на все усилия, Палеостровская пустынь так и не смогла добиться прежнего уровня благосостояния. С 1722 года число послушников стало сокращаться и к 1788-му уменьшилось с 40 человек до трех. В 1793 году произошел пожар, который уничтожил деревянные церкви, большую часть жилых и хозяйственных помещений, а также монастырский забор.

Новую страницу в истории Палеозерской пустоши открыл иегумен Иоасафа в н. XIX века. Под его руководством в период с 1811 по 1840 годы были реконструированы старые храмы, построены новые кельи, амбар, погреб, скотный двор и баня. Но главное, в 1816 г. был заложен фундамент новой каменой церкви им. Рождества Богоматери над могилой прп. Корнилия. Стены старой церкви аккуратно разобрали, а затем заново собрали на другом месте. Этот храм нарекли именем преп. Ефрема Сирина.

История обители с XX века по наши дни

В начале прошлого столетия монастырь процветал. Благодаря продуманной стратегии тогдашнего его настоятеля – архимандрита Варнавы – обители удалость преумножить свое хозяйство и отдать долги, накопленные в предыдущие годы. С приходом Советов владения монастыря перешли в пользование созданной на острове сельхозкомунне, а монастырский капитал национализировали и передали в государственную казну. В 1928 г. главный храм закрыли, что привело к запустению обители.

В 2000 году Синод РПЦ постановил восстановить Корнилие-Палеостровский монастырь. Епархией были выделены средства на реконструкцию каменной церкви, постройку новых келейных помещений и гостиницы. В 2011 г. обитель создала свое подворье в Петрозаводске. В его храме регулярно проходят богослужения.