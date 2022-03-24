Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Озеро Нюк

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Нюкозеро – живописный пресный водоем, расположенный на Западно-Карельской возвышенности на северо-западе республики в Калевальском районе.

Происхождение названия

Своё название озеро получило ещё в древности от племен карел, которые первыми освоили окрестные земли. В переводе с карельского языка оно звучит как «Лебединое озеро».

Характеристика водоема

Озеро Нюк было сформировано в результате тектонических движений земной коры. Водные просторы озера занимают обширную площадь в 214 квадратных километров. Их обрамляют высокие, скалистые берега, общей протяженностью 255 километров. Большое количество заливов придают водоёму сложную разветвленную форму.

Водоем относится к бассейну карельской реки Чирко-Кемь. Нюк относится к глубоководным озерным системам. Хоть средняя глубина водоёма составляет 8,5 метров, но часто встречаются участки, где расстояние от поверхности до дна превышает 40 метров.

Озерная поверхность щедро испещрена небольшими островными образованиями. В общей сложности на водной глади Нюкозера расположено 126 островов. Крупнейшие из них:

  • Торайссари;

  • Папинсари;

  • Хернесари;

  • Курчунсари.

    Бассейн озера сформирован из 12 впадающих в него речных систем, включая крупную водную артерию Муезерского района реку Ногеусйоки. Из Нюкозера берут начала только 2 реки: Хяме и Растас.

    Питание водоёма происходит за счет атмосферных осадков. В конце октября поверхность озера сковывает плотный ледяной слой, который держится до конца апреля.

    У Нюкозера неоднородная конфигурация донного рельефа, где небольшие возвышенности чередуются с углубленными впадинами. 80% поверхности дна покрыто толстым слоем ила.

    Высшая водная растительность наблюдается, преимущественно, на территории заливов. Там произрастают рдест, хвощ, тростник.
    В теплое время года верхние слои воды прогреваются до +23 градусов Цельсия. Прозрачность воды сильно варьируется в разных частях озера: местами она достигает 3 метров, а на некоторых участках не превышает и 1,5 метров.

    На извилистом побережье озера нет крупных населенных пунктов, только небольшие дачные поселки. Большая часть прибрежных территорий сильно заболочена.

    ## Досуг на озере

    Любители уединенного отдыха на природе с палатками непременно оценят живописные прибрежные территории Нюкозера. Тишина, первозданная природа, чистый воздух – здесь есть всё, что нужно для проведения размеренного досуга вдали от городской суеты. Прибрежные леса могут похвастаться обилием ягодных мест. Отдыхающие вдоволь смогут полакомиться морошкой, черникой и клюквой. Есть уютные песчаные пляжи с удобными заходами в воду, где можно покупаться и позагорать.

    Но стоит учитывать, что местная погода крайне капризная. Поэтому с собой вне зависимости от сезона года стоит взять теплые вещи и репеллентные средства для защиты от назойливых насекомых.
    Туристы могут выбрать отдых в комфортабельных коттеджах, расположенных на берегу озера. Хозяева некоторых из них предлагают гостям разнообразить досуг гонками по бездорожью на квадроциклах или катанием по живописным просторам озера на водных лыжах.

    Рыбалка на озере

    Нюк – не самое популярное место среди любителей рыбной ловли. И это большое упущение. В водах Нюкозера обитают разные представители ихтиофауны. Наиболее многочисленные из них:

  • щука;

  • сиг;

  • ряпушка;

  • налим;

  • окунь;

  • лещ;

  • ёрш;

  • плотва.

    Рыбалка на Нюкозере результативна как с лодки, так и с берега. Рыба ловится по всей акватории озера. Есть большая доля вероятности поймать чрезвычайно крупную добычу. Наиболее удачливые рыбаки смогут унести домой семи-восьмикилограммовую щуку. На удочку и спиннинг хорошо ловится окунь. Возле островов встречается сиг. Иногда удаётся поймать и карельскую форель.

    Для ловли рыбы на удочку или спиннинг дополнительного разрешения не требуется.

    Как добраться

    Озеро расположено в труднодоступной местности в 40 километрах от города Костомукша и в 16 километрах от поселка с железнодорожной станцией Ледмозеро. Добраться к водоему можно только на личном автомобиле с повышенной проходимостью. От трассы Р-21 «Кола» до озера придётся двигаться 160 километров по ухабистым лесным дорогам. Вдоль северного побережья много доступных подъездов со стороны Костомукшского городского округа.

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