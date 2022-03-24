Нюкозеро – живописный пресный водоем, расположенный на Западно-Карельской возвышенности на северо-западе республики в Калевальском районе.
Своё название озеро получило ещё в древности от племен карел, которые первыми освоили окрестные земли. В переводе с карельского языка оно звучит как «Лебединое озеро».
Озеро Нюк было сформировано в результате тектонических движений земной коры. Водные просторы озера занимают обширную площадь в 214 квадратных километров. Их обрамляют высокие, скалистые берега, общей протяженностью 255 километров. Большое количество заливов придают водоёму сложную разветвленную форму.
Водоем относится к бассейну карельской реки Чирко-Кемь. Нюк относится к глубоководным озерным системам. Хоть средняя глубина водоёма составляет 8,5 метров, но часто встречаются участки, где расстояние от поверхности до дна превышает 40 метров.
Озерная поверхность щедро испещрена небольшими островными образованиями. В общей сложности на водной глади Нюкозера расположено 126 островов. Крупнейшие из них:
Торайссари;
Папинсари;
Хернесари;
Курчунсари.
Бассейн озера сформирован из 12 впадающих в него речных систем, включая крупную водную артерию Муезерского района реку Ногеусйоки. Из Нюкозера берут начала только 2 реки: Хяме и Растас.
Питание водоёма происходит за счет атмосферных осадков. В конце октября поверхность озера сковывает плотный ледяной слой, который держится до конца апреля.
У Нюкозера неоднородная конфигурация донного рельефа, где небольшие возвышенности чередуются с углубленными впадинами. 80% поверхности дна покрыто толстым слоем ила.
Высшая водная растительность наблюдается, преимущественно, на территории заливов. Там произрастают рдест, хвощ, тростник.
В теплое время года верхние слои воды прогреваются до +23 градусов Цельсия. Прозрачность воды сильно варьируется в разных частях озера: местами она достигает 3 метров, а на некоторых участках не превышает и 1,5 метров.
На извилистом побережье озера нет крупных населенных пунктов, только небольшие дачные поселки. Большая часть прибрежных территорий сильно заболочена.
Любители уединенного отдыха на природе с палатками непременно оценят живописные прибрежные территории Нюкозера. Тишина, первозданная природа, чистый воздух – здесь есть всё, что нужно для проведения размеренного досуга вдали от городской суеты. Прибрежные леса могут похвастаться обилием ягодных мест. Отдыхающие вдоволь смогут полакомиться морошкой, черникой и клюквой. Есть уютные песчаные пляжи с удобными заходами в воду, где можно покупаться и позагорать.
Но стоит учитывать, что местная погода крайне капризная. Поэтому с собой вне зависимости от сезона года стоит взять теплые вещи и репеллентные средства для защиты от назойливых насекомых.
Туристы могут выбрать отдых в комфортабельных коттеджах, расположенных на берегу озера. Хозяева некоторых из них предлагают гостям разнообразить досуг гонками по бездорожью на квадроциклах или катанием по живописным просторам озера на водных лыжах.
Нюк – не самое популярное место среди любителей рыбной ловли. И это большое упущение. В водах Нюкозера обитают разные представители ихтиофауны. Наиболее многочисленные из них:
щука;
сиг;
ряпушка;
налим;
окунь;
лещ;
ёрш;
плотва.
Рыбалка на Нюкозере результативна как с лодки, так и с берега. Рыба ловится по всей акватории озера. Есть большая доля вероятности поймать чрезвычайно крупную добычу. Наиболее удачливые рыбаки смогут унести домой семи-восьмикилограммовую щуку. На удочку и спиннинг хорошо ловится окунь. Возле островов встречается сиг. Иногда удаётся поймать и карельскую форель.
Для ловли рыбы на удочку или спиннинг дополнительного разрешения не требуется.
Озеро расположено в труднодоступной местности в 40 километрах от города Костомукша и в 16 километрах от поселка с железнодорожной станцией Ледмозеро. Добраться к водоему можно только на личном автомобиле с повышенной проходимостью. От трассы Р-21 «Кола» до озера придётся двигаться 160 километров по ухабистым лесным дорогам. Вдоль северного побережья много доступных подъездов со стороны Костомукшского городского округа.