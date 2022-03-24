Курчунсари.

Бассейн озера сформирован из 12 впадающих в него речных систем, включая крупную водную артерию Муезерского района реку Ногеусйоки. Из Нюкозера берут начала только 2 реки: Хяме и Растас.

Питание водоёма происходит за счет атмосферных осадков. В конце октября поверхность озера сковывает плотный ледяной слой, который держится до конца апреля.

У Нюкозера неоднородная конфигурация донного рельефа, где небольшие возвышенности чередуются с углубленными впадинами. 80% поверхности дна покрыто толстым слоем ила.

Высшая водная растительность наблюдается, преимущественно, на территории заливов. Там произрастают рдест, хвощ, тростник.

В теплое время года верхние слои воды прогреваются до +23 градусов Цельсия. Прозрачность воды сильно варьируется в разных частях озера: местами она достигает 3 метров, а на некоторых участках не превышает и 1,5 метров.

На извилистом побережье озера нет крупных населенных пунктов, только небольшие дачные поселки. Большая часть прибрежных территорий сильно заболочена.

## Досуг на озере

Любители уединенного отдыха на природе с палатками непременно оценят живописные прибрежные территории Нюкозера. Тишина, первозданная природа, чистый воздух – здесь есть всё, что нужно для проведения размеренного досуга вдали от городской суеты. Прибрежные леса могут похвастаться обилием ягодных мест. Отдыхающие вдоволь смогут полакомиться морошкой, черникой и клюквой. Есть уютные песчаные пляжи с удобными заходами в воду, где можно покупаться и позагорать.

Но стоит учитывать, что местная погода крайне капризная. Поэтому с собой вне зависимости от сезона года стоит взять теплые вещи и репеллентные средства для защиты от назойливых насекомых.

Туристы могут выбрать отдых в комфортабельных коттеджах, расположенных на берегу озера. Хозяева некоторых из них предлагают гостям разнообразить досуг гонками по бездорожью на квадроциклах или катанием по живописным просторам озера на водных лыжах.

Нюк – не самое популярное место среди любителей рыбной ловли. И это большое упущение. В водах Нюкозера обитают разные представители ихтиофауны. Наиболее многочисленные из них: