Остров Мантсинсаари находится на Ладожском озере (административно в Питкярантском районе Карелии). Расположен в 300 м от острова Лункулансаари. Это один из крупнейших островов Ладоги (15 км на 4 км).

Равнинный, покрыт сосновыми борами и лугами, есть небольшие озера. Берег каменистый, встречаются песчаные бухты пригодные для стоянки и купания.

Живописные берега привлекают простых туристов, желающих ощутить величие Карельской природы, рыбаков, которые могут вдоволь насладиться своим хобби, так как в акватории острова большое количество рыбы. Найдут много интересного и любители истории, ведь «земляничная поляна» (название острова в переводе с финского языка) таит память войн ХХ века в строениях и милитаристических сооружениях.

Печальная история острова

Первые поселенцы на Мантинсаари появились в начале XVIII века, а уже в конце XIX века появился православный приход. С 1917 года остров принадлежал Финляндии. Были основаны 3 деревни: Пелтонин, Оритселен и Тёмпейсен. В общей сложности к 1939 году здесь проживало 1500 человек. На территории деревни Пелтонин была больница, действовали в общей сложности 4 школы. Неспокойное время первой половины ХХ века и приграничная зона внесли свои коррективы. Финны разместили здесь 2 орудия Канэ и несколько военных кораблей с личным составом. Этот арсенал был задействован в «Зимней войне» 1939-1940 годов и Великой Отечественной.

Советские войска пытались захватить стратегический объект, но предпринятые десантные операции обернулись полным провалом. Причинами названы незнание реальной численности финских войск и плохо организованная связь между родами войск. Но самое главное – отсутствие поддержки авиации и артиллерии. За период с 24 по 27 июля 1941 года потери убитыми составили 950 десантников.

Наиболее трагической страницей в истории острова было «участие» в блокаде Ленинграда. Удобное, а главное близкое расположение к стратегически и политически важному объекту способствовали эффективности операции по его блокаде в 1941 году. Артиллерийские редуты, сооруженные на острове, участвовали в дальнобойном обстреле известной «Дороги жизни» (единственного канала связи Ленинграда с советским тылом и поставками продовольствия).

Послевоенная история не такая трагическая, но не менее печальная. С приходом советской власти в 1944 году остров потихоньку «увядал». Коренное население начало покидать родные дома и деревни, сюда начали привозить спецпереселенцев. После административной реформы и укрупнения населенных пунктов деревни на острове отнесли к сельсовету в Салми в 20 км. Школы постепенно закрыли, больницу тоже. Людям ничего не оставалось, как съезжать с нажитых территорий. Это привело к тому, что на Мантсинсаари к средине 80-х годов остались доживать 4 человека.

Чем заняться и как добраться

Тем, кто приезжает на Мантсинсаари найдется развлечения и занятия на разные вкусы.

Полно в лесах и на лугах ягод: малины, земляники и брусники. Можно побродить по остаткам деревень, посетить старое финское кладбище или маяк на заклепках. Для любителей милитари – сохранились финские огневые точки. В водах Ладоги водятся щука, хариус, судак, окунь и прочая рыба. На острове можно встретить, лосей, медведей, тетерева, глухарей, уток и зайцев. Ну или просто покупаться и позагорать на песчаных пляжах.

Переправы с материка нет. На остров можно добраться только катером. Рядом с лодочной станцией на острове Лункулансаари есть база отдыха, где можно передохнуть в пути. Жилья на Мантсинсаари нет.