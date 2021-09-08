Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
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Онежский тракторный завод

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Фото: Maksim Safaniuk / Istock by Getty Images

Онежский тракторный завод - одно из старейших действующих промышленных предприятий России.

Краткая история

Отсчет своей многолетней работы Онежский завод (а в то время Александровский) ведет с 13 июля 1774 года. Именно в тот день тут была выпущена первая партия высококачественного чугуна. Впоследствии карельское промышленное предприятие станет главным поставщиком вооружения для нужд российской армии, в особенности флота. На протяжении полутора веков на заводе производились ядра, снаряды и корабельная пушечная артиллерия.

В начале 20 века предприятие настигли большие перемены: из пушечно-литейного оно стало машиностроительным и металлургическим. С 1918 года завод стал выпускать широкий перечень высокотехнологичных изделий:

  • паровые машины;
  • оборудование для гидроэлектростанций;
  • буры для геологической разведки;
  • моторы для лодок. Спустя 17 лет предприятие вновь было переориентировано, на этот раз в сферу производства лесозаготовительного оборудования и спецтехники.

В период Великой Отечественной войны часть производственных мощностей была эвакуирована в Красноярск, а в оставшихся в Петрозаводске цехах производились противотанковые ежи. Новая страница в заводской истории началась в 1956 году с выпуском первых трелевочных тракторов под собственной маркой «Онежец». Всего за год с заводского конвейера сошло 477 легендарных агрегатов ТДТ-40. С тех пор на предприятии было выпущено более 330 тысяч тракторов для осуществления лесозаготовительных работ. Около 10% произведенной техники шло на экспорт: более 50 стран по всему миру закупали карельские машины.

Середина 20 века – период расцвета предприятия. ОТЗ становится главным поставщиком сельскохозяйственной техники во всем Советском Союзе.

Помимо тракторных агрегатов и комплектующих к ним заводские производственные мощности позволяли изготавливать экскаваторы, кусторезы, лесопожарные машины, бурильные установки, сварочное оборудование, инструменты для металлообработки.

В 2007 году ОТЗ вошел в состав крупнейшей российской машиностроительной группы «Концерн «Тракторные заводы». В декабре 2018 года вышел последний трактор под маркой «ОТЗ». Предприятие было признано банкротом.

Главные достижения

За свою богатую, более чем двухсотлетнюю историю у Онежского завода накопилось множество поводов для гордости:

  • Более половины древесины в России заготавливается с помощью тракторов «Онежец».
  • Выпускаемая техника не только не уступает по своим техническим характеристикам и производительности зарубежным аналогам, но и превосходит их. Лесопромышленные тракторы успешно бороздят просторы Европы, Монголии, Боливии, Вьетнама, Ирана, Индонезии.
  • С конвейера ОТЗ сошли настоящие «чудеса техники», пользующиеся спросом до сих пор: мощный ТДТ-55, плавающий трактор ПТ-90, скоростной ратрак «Онежец-1».
  • За безукоризненную трудовую деятельность предприятие в советский период было удостоено почетных орденов Ленина и Октябрьской революции. А вся произведенная продукция была отмечена Государственным знаком качества.

Завод сегодня

В 2019 году предприятие было выкуплено белорусским холдингом «Амкодор». Поэтому сегодня завод функционирует под новым названием «Амкодор-Онего», где также планируется выпускать тракторы и специальную технику для лесной промышленности, в том числе форвардеры и харвестеры, изготовленные полностью из отечественных комплектующих.

Интересные факты

  • Завод, во многом, можно считать основателем Петрозаводска, как города. Именно благодаря его успешной деятельности Петрозаводск получил статус губернского города.
  • Выпускаемыми на заводе орудиями восхищался сам Суворов.
  • На банкноте номиналом 10 донгов, выпущенной в 1976 году в Северном Вьетнаме, красуется дизельный трелевочный агрегат: легендарный ТДТ-40.
  • За все время своего существования предприятие несколько раз полностью меняло ассортимент выпускаемой продукции и более 10 раз переименовывалось.
  • В 90-е годы на предприятии выпускались собственные деньги, называемые в народе «волнушками».

Онежский завод, по праву, считается прародителем всех карельских промышленных предприятий и является настоящей гордостью и достоянием республики.

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