Онежский тракторный завод

Краткая история

Отсчет своей многолетней работы Онежский завод (а в то время Александровский) ведет с 13 июля 1774 года. Именно в тот день тут была выпущена первая партия высококачественного чугуна. Впоследствии карельское промышленное предприятие станет главным поставщиком вооружения для нужд российской армии, в особенности флота. На протяжении полутора веков на заводе производились ядра, снаряды и корабельная пушечная артиллерия.

В начале 20 века предприятие настигли большие перемены: из пушечно-литейного оно стало машиностроительным и металлургическим. С 1918 года завод стал выпускать широкий перечень высокотехнологичных изделий:

паровые машины;

оборудование для гидроэлектростанций;

буры для геологической разведки;

моторы для лодок. Спустя 17 лет предприятие вновь было переориентировано, на этот раз в сферу производства лесозаготовительного оборудования и спецтехники.

В период Великой Отечественной войны часть производственных мощностей была эвакуирована в Красноярск, а в оставшихся в Петрозаводске цехах производились противотанковые ежи. Новая страница в заводской истории началась в 1956 году с выпуском первых трелевочных тракторов под собственной маркой «Онежец». Всего за год с заводского конвейера сошло 477 легендарных агрегатов ТДТ-40. С тех пор на предприятии было выпущено более 330 тысяч тракторов для осуществления лесозаготовительных работ. Около 10% произведенной техники шло на экспорт: более 50 стран по всему миру закупали карельские машины.

Середина 20 века – период расцвета предприятия. ОТЗ становится главным поставщиком сельскохозяйственной техники во всем Советском Союзе.

Помимо тракторных агрегатов и комплектующих к ним заводские производственные мощности позволяли изготавливать экскаваторы, кусторезы, лесопожарные машины, бурильные установки, сварочное оборудование, инструменты для металлообработки.

В 2007 году ОТЗ вошел в состав крупнейшей российской машиностроительной группы «Концерн «Тракторные заводы». В декабре 2018 года вышел последний трактор под маркой «ОТЗ». Предприятие было признано банкротом.

Главные достижения

За свою богатую, более чем двухсотлетнюю историю у Онежского завода накопилось множество поводов для гордости:

Более половины древесины в России заготавливается с помощью тракторов «Онежец».

Выпускаемая техника не только не уступает по своим техническим характеристикам и производительности зарубежным аналогам, но и превосходит их. Лесопромышленные тракторы успешно бороздят просторы Европы, Монголии, Боливии, Вьетнама, Ирана, Индонезии.

С конвейера ОТЗ сошли настоящие «чудеса техники», пользующиеся спросом до сих пор: мощный ТДТ-55, плавающий трактор ПТ-90, скоростной ратрак «Онежец-1».

За безукоризненную трудовую деятельность предприятие в советский период было удостоено почетных орденов Ленина и Октябрьской революции. А вся произведенная продукция была отмечена Государственным знаком качества.

Завод сегодня

В 2019 году предприятие было выкуплено белорусским холдингом «Амкодор». Поэтому сегодня завод функционирует под новым названием «Амкодор-Онего», где также планируется выпускать тракторы и специальную технику для лесной промышленности, в том числе форвардеры и харвестеры, изготовленные полностью из отечественных комплектующих.

Интересные факты

Завод, во многом, можно считать основателем Петрозаводска, как города. Именно благодаря его успешной деятельности Петрозаводск получил статус губернского города.

Выпускаемыми на заводе орудиями восхищался сам Суворов.

На банкноте номиналом 10 донгов, выпущенной в 1976 году в Северном Вьетнаме, красуется дизельный трелевочный агрегат: легендарный ТДТ-40.

За все время своего существования предприятие несколько раз полностью меняло ассортимент выпускаемой продукции и более 10 раз переименовывалось.

В 90-е годы на предприятии выпускались собственные деньги, называемые в народе «волнушками».

Онежский завод, по праву, считается прародителем всех карельских промышленных предприятий и является настоящей гордостью и достоянием республики.