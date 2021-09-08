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Онежский тракторный завод - одно из старейших действующих промышленных предприятий России.
Отсчет своей многолетней работы Онежский завод (а в то время Александровский) ведет с 13 июля 1774 года. Именно в тот день тут была выпущена первая партия высококачественного чугуна. Впоследствии карельское промышленное предприятие станет главным поставщиком вооружения для нужд российской армии, в особенности флота. На протяжении полутора веков на заводе производились ядра, снаряды и корабельная пушечная артиллерия.
В начале 20 века предприятие настигли большие перемены: из пушечно-литейного оно стало машиностроительным и металлургическим. С 1918 года завод стал выпускать широкий перечень высокотехнологичных изделий:
В период Великой Отечественной войны часть производственных мощностей была эвакуирована в Красноярск, а в оставшихся в Петрозаводске цехах производились противотанковые ежи. Новая страница в заводской истории началась в 1956 году с выпуском первых трелевочных тракторов под собственной маркой «Онежец». Всего за год с заводского конвейера сошло 477 легендарных агрегатов ТДТ-40. С тех пор на предприятии было выпущено более 330 тысяч тракторов для осуществления лесозаготовительных работ. Около 10% произведенной техники шло на экспорт: более 50 стран по всему миру закупали карельские машины.
Середина 20 века – период расцвета предприятия. ОТЗ становится главным поставщиком сельскохозяйственной техники во всем Советском Союзе.
Помимо тракторных агрегатов и комплектующих к ним заводские производственные мощности позволяли изготавливать экскаваторы, кусторезы, лесопожарные машины, бурильные установки, сварочное оборудование, инструменты для металлообработки.
В 2007 году ОТЗ вошел в состав крупнейшей российской машиностроительной группы «Концерн «Тракторные заводы». В декабре 2018 года вышел последний трактор под маркой «ОТЗ». Предприятие было признано банкротом.
За свою богатую, более чем двухсотлетнюю историю у Онежского завода накопилось множество поводов для гордости:
В 2019 году предприятие было выкуплено белорусским холдингом «Амкодор». Поэтому сегодня завод функционирует под новым названием «Амкодор-Онего», где также планируется выпускать тракторы и специальную технику для лесной промышленности, в том числе форвардеры и харвестеры, изготовленные полностью из отечественных комплектующих.
Онежский завод, по праву, считается прародителем всех карельских промышленных предприятий и является настоящей гордостью и достоянием республики.