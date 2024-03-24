Озеро Ондозеро

Ондозеро – карельская природная достопримечательность, расположенная в окружении могучей вековой тайги. Водоем является настоящим украшением не только Муезерского и Сегежского районов, где он расположен, но и всей Карелии.

Особенности водоема

Озеро относится к пресноводным водоемам. Оно имеет вытянутую, продолговатую форму: распростирается на 30 километров с северо-запада на юго-восток. А общая площадь водной поверхности превышает 182 квадратных километра. Озерная котловина сформировалась сотни тысяч лет назад из-за деятельности ледников.

Водоем относится к бассейну реки Нижний Выг. В озеро впадает несколько карельских рек: Елма, Онда, Кохтаоя, Паю. Питание водоем получает за счет атмосферных осадков.

Озерную гладь обрамляют невысокие, каменистые берега. Примечательно, что западный берег Ондозера значительно выше восточного. Извилистое побережье сплошь покрыто густым таёжным лесом.

Донный рельеф достаточно гладкий, без особых неровностей, сформированный илистыми, песчано-рудными и каменистыми грунтами.

С 1955 года в результате строительства лесосплавной плотины, уровень воды в озере стал регулируемым. Так Ондозеро превратилось в водохранилище. Сток водных потоков происходит в южной части водоема через реку Онда.

Прибрежные зоны озера изобилуют многочисленными заливами разных размеров и форм. Крупнейшие из них:

Коргуба;

Каливолахти;

Ондозерская губа. Водоем сложно назвать глубоководным. В среднем расстояние от поверхности воды до дна составляет около 3 метров. Максимальная зафиксированная озерная глубина не превышает 8 метров.

Зеркальная поверхность озера повсеместно изрезана небольшими островными образованиями, густо заросшими таежной растительностью. Всего на территории водоема расположено 54 острова и 2 небольших архипелага: Шаламашарет и Пурутшарет. Из-за небольшой глубины Ондозера оно достаточно хорошо прогревается в теплое время года. Температура воды летом достигает 20 градусов Цельсия, а на мелководных участках водные слои нагреваются и до 24 °C. С приходом первых сильных заморозков, примерно в начале ноября, озеро покрывается плотным слоем льда, который продержится на его поверхности вплоть до начала мая. У Ондозера, с учетом его мелководности, достаточно высокие показатели прозрачности воды (около 2 метров). По химическому составу она относится к гидрокабонатному классу кальциево-магниевой группы.

Водоем наделен важным стратегическим значением для близлежащих районов: с его помощью регулируется гидроэнергетический потенциал Выгского каскада, состоящего из 5 гидроэлектростанций. На побережье Ондозера расположен единственный населенный пункт: поселок с одноименным названием. Флора и фауна Главные представители высшей водной растительности озера: камыш и тростник. Также встречается рдест, хвощ, земноводная гречиха, стрелолист, кубышка, сабельник, а на лудах в больших количествах произрастает перистая уруть. Массовые заросли водной растительности образуют надежное прибежище для молодняка рыб. Ондозеро местом своего постоянно обитания выбрали 24 таксона фитопланктона, 101 разновидность зоопланктона, 61 вид бентоса.

Прибрежные территории водоема – настоящее царство первозданной карельской природы. В местных подлесках обитают тетерева и глухари, поверхность водоема в поисках пропитания постоянно пересекают дикие утки и гагары, на каменистом побережье часто можно увидеть куликов.

Ихтиофауна озера достаточно разнообразна: здесь водится 13 видов рыб. Это характерные для водно-климатических условий Карелии:

ряпушка,

хариус,

сиг,

лещ,

щука,

налим,

окунь,

гольян,

уклея,

колюшка. По сообщениям местных рыбаков встречается и лосось. Такому видовому разнообразию способствует обильные массы бентоса и высокая насыщенность водных слоев кислородом (свыше 90%). Ондозеро – одно из лучших рыбных мест в Карелии Неудивительно, что с таким видовым составом ихтиофауны водоем является местом регулярного паломничества любителей рыбной ловли. За своими трофеями на берега Ондозера приезжают рыбаки не только со всей Карелии, но и из самых разных уголков России. Рыбачить здесь удобно и с берега, и с воды. Для любительской ловли чаще всего используют спиннинги и поплавочные удочки. Поймать трехкилограммовую щуку или двухкилограммового леща здесь не редкость, а скорее норма. Мелководное озеро с хорошо развитой береговой линией и широким плесом – отличное место как для любительского, так и для промыслового рыболовства. Активный отдых на озере Но не только любителям размеренного отдыха с удочкой будет интересен водоем. По его живописным просторам проходит увлекательный сплавной маршрут «Елма-Онда». Такой водный поход занимает в среднем 12-13 дней. Это прекрасная возможность одновременно насладиться красотой окружающих природных пейзажей и получить заряд ярких эмоций от захватывающих дух приключений по своенравным водным артериям Карелии. Тишина и покой, царящие в окрестностях Ондозера, в совокупности со сдержанной северной красотой местной природы сделают любой вид досуга незабываемым. Как добраться Водохранилище расположено в 40 километрах от города Сегежа. Окрестные территории отличаются трудной проходимостью, порой встречаются заболоченные участки. Добираться к водоему лучше всего от прибрежной деревни Ондозеро.

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