Одним из самых старинных в Карелии и труднодоступных на всей территории России является Муромский мужской монастырь, что находится на восточном побережье Онеги в Пудожском районе. Он относится к Петрозаводской епархии.

История его существования насчитывает более 7 веков, в течение которых на долю обители и ее послушников выпало немало испытаний.

История создания

Точная дата основания Муромского Успенского монастыря неизвестна, но историки склоняются к версии, что он был построен на рубеже XIV-XV веков. Первые упоминания об обители встречаются в сочинении-завещании прп. Лазаря Муромского – отца-основателя монастыря, которое легло в основу сборника «Повести о Муромском острове». В этом документе, датируемом к. XIV ст., повествуется о легенде создания пустыни на о. Муромском. Согласно ей, некий «Лазарь из Константинополя» по настоянию епископа отправился в Новгород к святителю Василию и больше не вернулся домой. Новгородский богослужитель стал для Лазаря духовным отцом и перед смертью попросил инока посетить «северные земли у озера Онего». Так в 1352 году преподобный оказался на Муромском острове, который ранее назывался Мучь, где построил часовню и келью. Позже к Лазарю присоединились монахи из Киева и Афона, и вместе они основали первый в Поморье храм Успения Богородицы. Его возвели там, где Лазарю явился образ Богородицы в окружении ангелов. Через несколько лет они срубили еще одну деревянную церковь с трапезной и назвали ее в честь Иоанна Предтечи.

Однако специалисты склонны полагать, что подлинная история монастыря началась с постройки небольшой церквушки за пределами киновии. Первые камни в ее основание заложили еще в 1390 году, но закончили ее строить уже после упокоения Лазаря, который прожил 105 лет. Его похоронили возле храмового алтаря, а церковь стали называть Храмом Воскрешения Лазаря. Еще при жизни в период независимости Новгородских земель Лазарь приобрел участок земли на острове, что послужило становлению монастырской вотчины. После того, как Новгород попал под влияние Москвы, к обители перешло еще три новгородских поселения вместе с угодьями. Таким образом, к к. XVI ст. монастырь владел 7-ю поселениями, 2-мя пустошами, а также землями и заводями на Унойской губе.

Монастырь после Смутного времени и до наших дней Жизнь обители протекала спокойно и размеренно до Смуты. В 1612 г. монастырь разграбили немцы и литовцы. Однако уже к 1647 году основную часть владений монахам удалось вернуть и приумножить. В переписных документах этого года отмечено, что к обители относятся 27 крестьянских дворов. В 1673 г старинную деревянную церковь Иоанна полностью реконструировали. Та же участь постигла в 1686 году и храм Успения Богородицы.

Начиная с 1764 года, в связи с административно-территориальными реформами, проводимыми Екатериной II, Муромский монастырь перешел в викарную Олонецкую епархию. Постоянные судебные тяжбы и споры вокруг прав на владение монастырскими землями и рыбными заводями существенно осложняли жизнь инокам и высшему духовенству. В результате по указу Великой Императрицы в 1786 году Успенский мужской монастырь на Муромском о-ве был переведен в статус женского, а в 1787-м – и вовсе был закрыт. Его храмы функционировали как обычный приход до того момента, как на монастырской территории возвели новый храм Успения Девы Марии со звонницей на 12 колоколов и двумя приделами. Стройка велась в течение 6 лет – с 1860 по 1866 годы. В 1867 г. приходу вернули статус монастыря. Этому поспособствовала протекция зажиточного местного жителя и почетного гражданина Пудожи – И. И. Малокрошечного. В монашеский штат входили 7 иноков без пособия. Также к обители относился Дом престарелых.

В 1891 году состоялось первое богослужение в новой каменной 5-главой церкви им. Всех Святых. В нее переместили прах Лазаря и его последователя Афанасия, причисленного к лику святых. В нач. XX в. монастырь стал местом ссылки неугодных, а после прихода Советов обитель закрыли. На ее базе была организована сельхозкомунна.

После Великой Отечественной войны в здании располагался Дом для инвалидов. В 1956 г. архитектор Ополовников создал проект реставрации деревянного храма Воскрешения Лазаря. В 1959 г. церковь разобрали и на плотах перевезли в Кижи. Там ее восстановили по чертежам Ополовникова. Сейчас она носит почетное звание самого древнего памятника деревянной архитектуры РФ.

В сер. 60-х годов прошлого столетия Муромский монастырь пришел в запустение. Но после распада Союза началась новая страница в его истории. Обитель передали РПЦ, которая серьезно занялась ее восстановлением. На сегодняшний день уже отремонтирован братский корпус, в котором находятся монашеские кельи, трапезная и зимняя Никольская церковь, а также летний храм – бывшая часовня Лазаревской церкви.